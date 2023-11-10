Когда появился и как работает сегодня самый старый отель в мире, которому больше 1300 лет

Человечество очень давно придумало систему предоставления жилья на время, которая на современном этапе развилась в обширную сферу гостиничного бизнеса. А вот о том, как именно эта индустрия развивалась, можно понять разве что по оставшимся историческим свидетельствам. Но только не в Японии, а всё потому, что там успешно работает отель, который был открыт...ещё в раннем Средневековье, и с тех пор ни разу не закрывался, оставаясь одним из самых популярных заведений в стране.
Старейший отель в мире приглашает и сегодня. /Фото: shigoto-ryokou.com
История этого удивительного места началась в очень далёком ныне 705 году, когда одному предприимчивому японцу по имени Фудзивара Махито пришла в голову идея открыть гостиницу. Название он имел «Нишияма Онсен Кейункан» (также «Нисияма Онсэн Кэйункан») и с тех самых пор он принимает постояльцев, вплоть до наших дней. Более того, по информации редакции Novate.ru, в 2011 году эта гостиница официально была внесена в Книгу рекордов Гиннесса в качестве старейшего отеля на планете.
Самый старый действующий отель на планете. /Фото: i-fakt.ru
Залогом такого долголетия во многом стало то, что после смерти Фудзивара Махито его дело было унаследовано его сыном, а затем и его наследниками. Таким образом, отель «Нишияма Онсен Кейункан» является семейным бизнесом одного и того же древнего японского рода, причём сегодня им управляет уже 52-ое по счёту поколение потомков основателя. К слову в их числе находились не только кровные наследники, но и усыновлённые.
Отель, работающий со средневековых времён. /Фото: travelask.ru
Отель находится на территории префектуры Яманаши на острове Хонсю. И его расположение далеко не самое удачное с точки зрения современных туристических маршрутов - так поблизости нет ни морского пляжа, ни простого пути до знаменитой горы Фудзияма, куда из гостиницы придётся добираться в течение нескольких часов. Однако при этом отсутствие клиентов
никогда не было проблемой владельцев отеля, потому что они с ним попросту не сталкиваются. Оказывается, поблизости с заведением находятся термальные источники, поэтому туда постоянно приезжают и местные жители, и туристы, чтобы поправить своё здоровье.
Термальные источники - фишка старейшей гостиницы. /Фото: dailypeople.ru
Кроме того, сама гостиница отапливается горячей водой из тех же самых термальных источников, а ещё её же подают и в водопроводные краны в номерах. Именно этот факт, наряду с личным покровительством первому владельцу со стороны тогдашнего императора, позволял с самого начала заведению быть очень популярным. Особой популярностью в древности отель «Нишияма Онсен Кейункан» пользовался среди японских воинов, которые после войн приезжали сюда, чтобы залечить свои, полученные в боях раны, а также отдать дань богам за то, что остались живы.
Интерьер одного из номеров отеля. /Фото: vokrugsveta.ua
Что касается самого здания, то за столько столетий функционирования оно неоднократно перестраивалось, однако его местонахождение при этом не менялось. На сегодняшний день номерной фонд отеля составляет около 40 апартаментов, а также несколько ванн, часть из которых расположены в помещении, а другие – прямо под открытым небом. Обслуживание при этом предполагает сохранение традиций старой Японии: так, постояльцы трапезничают не за столами, а на татами. Более того, гостям даже предлагают носить традиционную японскую одежду.
Персонал гостиницы также ходит в традиционной одежде. /Фото: ryokankyujin.com
По этой же причине в заведении отсутствуют телевидение и Интернет в номерах. К тому же, это решение соответствует политике гостиницы, которая ратует за пребывание в их заведении для того, чтобы отдохнуть от «благ» современной цивилизации, то есть вылечить не только тело, но и душу. При этом некоторые правила со временем только ужесточались - например, если ранее купальни были общие, то уже с середины ХХ столетия они стали раздельными. Впрочем, все эти старомодные правила никак не снижают высокой популярности старейшего на планете отеля, которую тот продолжает удерживать даже в условиях современном конкуренции.
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