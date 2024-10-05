Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконник

Поверхность белых пластиковых подоконников понемногу желтеет. В итоге спустя пару лет они выглядят вообще не презентабельно, особенно если на них стояли горшки с цветами, от которых остались белые, не пожелтевшие круги. Отбелить пластик на подоконнике можно следующим способом.







Что потребуется:



Ветошь;



мыльный раствор;



перекись водорода.

Процесс отбеливания подоконника

Перед отбеливанием подоконник нужно хорошо вымыть от грязи мыльным раствором.Затем на него наливается и растирается салфеткой перекись водорода.Желтизна должна отмокать не менее 5-10 мин. После этого перекись стирается. Она дает заметный отбеливающий эффект. После такой обработки подоконник будет выглядеть как новый.