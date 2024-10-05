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Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконник

Поверхность белых пластиковых подоконников понемногу желтеет. В итоге спустя пару лет они выглядят вообще не презентабельно, особенно если на них стояли горшки с цветами, от которых остались белые, не пожелтевшие круги. Отбелить пластик на подоконнике можно следующим способом.

Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконник

Что потребуется:

Ветошь;

мыльный раствор;

перекись водорода.


Процесс отбеливания подоконника


Перед отбеливанием подоконник нужно хорошо вымыть от грязи мыльным раствором.

Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконник

Затем на него наливается и растирается салфеткой перекись водорода.

Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконникКак отбелить пожелтевший пластиковый подоконникКак отбелить пожелтевший пластиковый подоконник

Желтизна должна отмокать не менее 5-10 мин. После этого перекись стирается. Она дает заметный отбеливающий эффект. После такой обработки подоконник будет выглядеть как новый.

Как отбелить пожелтевший пластиковый подоконник
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Подоконник
отбеливание

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