Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилей

Когда мы покупаем автомобиль, мы в большей степени уделяем внимание его техническим характеристикам, чем внешнему виду. Ну а те, кого не совсем устраивает то, как выглядит его приобретение, может что-то подкорректировать с помощью специалистов-автомехаников или аэрографов. Однако порой на рынке появляются такие модели машин, которые вряд ли что-то может спасти. Вашему вниманию 13 самых несуразных автомобилей, какие только видел рынок.
1. AMC Gremlin и AMC Pacer
Автомобильный дуэт с явно неоднозначным дизайном. /Фото: wikipedia.org
Когда компания American Motors Corporation выпустила две модели автомобилей - AMC Gremlin и AMC Pacer - они сразу обратили на себя внимание. Вот только не техническими характеристиками, а своим внешним видом. Их непритязательный облик не отпугнул клиентов, однако ничем, кроме странного дизайна машина особо похвастаться не могла.
2. Aston Martin Lagonda
Неудавшийся дизайнерский эксперимент легендарного бренда. /Фото: hellocheltenham.com
Этот автомобиль можно смело назвать неожиданным экспериментом, вот только успешным он так и не стал. Ведь выпустить машину со столь необычным дизайном для бренда, который до этого специализировался на спорткарах, было по меньшей мере, вызовом. Однако клиновидный кузов в качестве воплощения популярной тогда концепции «сложенного листа бумаги» оказался провальным. Кроме того, недоработанная электроника и ряд других технических характеристик стал причиной непопулярности этой модели у потребителя.
3. Bufori Geneva
Сложно назвать эту стилизацию удачной. /Фото: carsguide-res.cloudinary.com
Дизайнеры любят возвращаться к классике, поэтому ретро-стиль в автомобилях снискал немалую популярность. Однако такие попытки не всегда заканчивается успехом. Так случилось и с детищем азиатских авиаконструкторов - Bufori Geneva. Машина, несмотря на немалые финансовые вливания в ее производство, своим дизайном завоевала место в списке самых несимпатичных автомобилей, что вряд ли можно считать достижением.
4. Citroen Ami 6
Редкий случай, когда несуразный дизайн не стал препятствием для популярности модели. /Фото: kolesa-uploads.ru
А вот история этого автомобиля наглядно доказывает, что непритязательный дизайн далеко не всегда становится на пути к признанию у потребителя. Citroen Ami 6 пусть и не радовал эстетическим наслаждением, однако оказался настолько популярным, что серия в два миллиона машин разошлась довольно быстро. Однако странный вид все же сыграл свое дело: за пределами Франции продажи автомобиля особо не продавалась.
5. Edsel Corsair
Одна из самых уродливых машин. /Фото: wordpress.com
Автомобиль Edsel Corsair практически с самого выпуска считается одной из самых некрасивых машин из когда-либо созданных. На самом деле, сама по себе она не является особо уродливой, кроме одного недостатка - радиатора настолько несуразного вида, что автолюбители с чем только его не ассоциировали - самым безобидным было сравнение с унитазом. Поэтому неудивительно, что мало кто соглашался ездить на автомобиле с таким внешним видом.
6. Lamborghini Veneno
Абсолютно нетипичный дизайн для легендарного производителя. /Фото: pinterest.com
В некотором смысле модель Lamborghini Veneno повторила судьбу Aston Martin Lagonda. Ведь для популярнейшего бренда, который всегда выпускал элегантные автомобили с минималистичным дизайном, выпустить перегруженную инновационными деталями машину было, по меньшей мере, странным. Поэтому Lamborghini Veneno, производство которой было приурочено к полувековому юбилею марки, снискал славу автомобиля с одним из самых специфических внешних обликов.
7. Mansory
Порой модели этого ателье слишком экстравагантны. /Фото: avto.informator.ua
Справедливости ради, стоит уточнить, что не вся продукция этого ателье, специализирующегося на тюнинге, некрасива. Однако порой их креатив становится слишком концентрированным, и модели, которые выходят под их брендом отличается настолько специфическим дизайном, что не все решаются их купить.
8. Marcos Mantis
Глазастик из семидесятых. /Фото: pinterest.com
Сложно сказать, чем руководствовались дизайнеры британской компании Marcos Engineering, когда придумали эту машину. Но создаётся впечатление, что вдохновлялись они отдельными образцами детского творчества. Интересно, что на своих ошибках производитель не научился: спустя два десятилетия была выпущена еще одна модель Marcos Mantis, дизайн которой был практически такой же.
9. McLaren Senna
Тот случай, когда для дизайна пожертвовали функциональностью. /Фото: drive.ru
Нельзя сказать, что эта машина так уж и некрасива, однако один существенный недостаток, связанный с ее дизайном все же имеет место быть. Дело в том, что при создании McLaren Senna производитель будто принёс в жертву отдельные технические характеристики в угоду футуристичному внешнему виду. Поэтому этот спорткар лучше выглядит на картинке, чем на гоночной трассе, ведь аэродинамические свойства модели откровенно хромает именно из-за особенностей ее дизайна.
10. Nissan S-Cargo
Не самая эстетичная стилизация стиля ретро. /Фото: drive2.ru
Модель Nissan S-Cargo была создана японскими автопроизводителями как своеобразная дань уважения французскому автомобилю Citroen 2CV Fourgonnette. Однако если у прототипа были вполне реальные причины иметь столь неказистый облик из-за особенностей конструкции, то Nissan S-Cargo оказался просто стилизацией, причем ре самой удачной.
11. Sbarro ES-13 Fleche Rouge
Концепт, оказавшийся слишком абстрактным. \Фото: carstyling.ru
А вот этот автомобиль вообще не вышел за рамки концепта и на конвейер так и не попал. Создателем этого агрегата оказалось швейцарские ателье, которое, хоть и славится своим необычным вкусом в отношении дизайна машин, но в этот раз явно переборщили, ведь настолько аляповатый внешний вид в результате не заинтересовал ни одного производителя.
12. Suzuki X-90
Кроссовер странноватого вида из 1990-х. /Фото: wroom.ru
Сегодня немало людей думают, что кроссовер является детищем автодизайнеров нынешнего века. Однако на самом деле эти автомобили появились на рынке немного раньше, а Suzuki X-90 является ярким примером таких экспериментов. Вот только дизайн этого кроссовера не особо пришёлся по вкусу потребителю, поэтому о нем мало кто и знает.
13. Tesla Cybertruck
Футуристичность новинки от Илона Маска устроила не всех. /Фото: vseproauto.com
А вот о Tesla Cybertruck знают очень многие. Очередной шедевр авторства компании Илона Маска ожидался с большим интересом, но вряд ли кто-то ожидал, что пикап нового поколения окажется настолько футуристичным. Однако, ни странный дизайн, ни казус во время презентации Cybertruck не повлияли на объёмы предзаказа, поэтому у Tesla сейчас немало работы.
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