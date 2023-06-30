Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилей

1. AMC Gremlin и AMC Pacer

Автомобильный дуэт с явно неоднозначным дизайном. /Фото: wikipedia.org

2. Aston Martin Lagonda

Неудавшийся дизайнерский эксперимент легендарного бренда. /Фото: hellocheltenham.com

3. Bufori Geneva

Сложно назвать эту стилизацию удачной. /Фото: carsguide-res.cloudinary.com

4. Citroen Ami 6

Редкий случай, когда несуразный дизайн не стал препятствием для популярности модели. /Фото: kolesa-uploads.ru

5. Edsel Corsair

Одна из самых уродливых машин. /Фото: wordpress.com

6. Lamborghini Veneno

Абсолютно нетипичный дизайн для легендарного производителя. /Фото: pinterest.com

7. Mansory

Порой модели этого ателье слишком экстравагантны. /Фото: avto.informator.ua

8. Marcos Mantis

Глазастик из семидесятых. /Фото: pinterest.com

9. McLaren Senna

Тот случай, когда для дизайна пожертвовали функциональностью. /Фото: drive.ru

10. Nissan S-Cargo

Не самая эстетичная стилизация стиля ретро. /Фото: drive2.ru

11. Sbarro ES-13 Fleche Rouge

Концепт, оказавшийся слишком абстрактным. \Фото: carstyling.ru

12. Suzuki X-90

Кроссовер странноватого вида из 1990-х. /Фото: wroom.ru

13. Tesla Cybertruck

Футуристичность новинки от Илона Маска устроила не всех. /Фото: vseproauto.com