С нами не соскучишься!

8 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А унас один придурок, (говорят какойто самодельный певец) сжег российский паспорт и затрял в аэропорту. Хотел перебра...Самые известные ж...
  • Сергей Нововожилов
    Великие воины Русские и Советские воины. Прошлого и настоящего.10 величайших воинов
  • Ингерман Ланская
    что-то с количеством книг авторы библиотеки "в лужу сели". Возможно в этой библиотеке 2 мнл. книгСамая красивая би...

Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилей


Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилей

Когда мы покупаем автомобиль, мы в большей степени уделяем внимание его техническим характеристикам, чем внешнему виду. Ну а те, кого не совсем устраивает то, как выглядит его приобретение, может что-то подкорректировать с помощью специалистов-автомехаников или аэрографов. Однако порой на рынке появляются такие модели машин, которые вряд ли что-то может спасти. Вашему вниманию 13 самых несуразных автомобилей, какие только видел рынок.

1. AMC Gremlin и AMC Pacer


Автомобильный дуэт с явно неоднозначным дизайном. /Фото: wikipedia.org

Автомобильный дуэт с явно неоднозначным дизайном. /Фото: wikipedia.org

Когда компания American Motors Corporation выпустила две модели автомобилей - AMC Gremlin и AMC Pacer - они сразу обратили на себя внимание. Вот только не техническими характеристиками, а своим внешним видом. Их непритязательный облик не отпугнул клиентов, однако ничем, кроме странного дизайна машина особо похвастаться не могла.

2. Aston Martin Lagonda


Неудавшийся дизайнерский эксперимент легендарного бренда. /Фото: hellocheltenham.com

Неудавшийся дизайнерский эксперимент легендарного бренда. /Фото: hellocheltenham.com

Этот автомобиль можно смело назвать неожиданным экспериментом, вот только успешным он так и не стал. Ведь выпустить машину со столь необычным дизайном для бренда, который до этого специализировался на спорткарах, было по меньшей мере, вызовом. Однако клиновидный кузов в качестве воплощения популярной тогда концепции «сложенного листа бумаги» оказался провальным. Кроме того, недоработанная электроника и ряд других технических характеристик стал причиной непопулярности этой модели у потребителя.

3. Bufori Geneva


Сложно назвать эту стилизацию удачной. /Фото: carsguide-res.cloudinary.com

Сложно назвать эту стилизацию удачной. /Фото: carsguide-res.cloudinary.com

Дизайнеры любят возвращаться к классике, поэтому ретро-стиль в автомобилях снискал немалую популярность. Однако такие попытки не всегда заканчивается успехом. Так случилось и с детищем азиатских авиаконструкторов - Bufori Geneva. Машина, несмотря на немалые финансовые вливания в ее производство, своим дизайном завоевала место в списке самых несимпатичных автомобилей, что вряд ли можно считать достижением.

4. Citroen Ami 6


Редкий случай, когда несуразный дизайн не стал препятствием для популярности модели. /Фото: kolesa-uploads.ru

Редкий случай, когда несуразный дизайн не стал препятствием для популярности модели. /Фото: kolesa-uploads.ru

А вот история этого автомобиля наглядно доказывает, что непритязательный дизайн далеко не всегда становится на пути к признанию у потребителя. Citroen Ami 6 пусть и не радовал эстетическим наслаждением, однако оказался настолько популярным, что серия в два миллиона машин разошлась довольно быстро. Однако странный вид все же сыграл свое дело: за пределами Франции продажи автомобиля особо не продавалась.

5. Edsel Corsair


Одна из самых уродливых машин. /Фото: wordpress.com

Одна из самых уродливых машин. /Фото: wordpress.com

Автомобиль Edsel Corsair практически с самого выпуска считается одной из самых некрасивых машин из когда-либо созданных. На самом деле, сама по себе она не является особо уродливой, кроме одного недостатка - радиатора настолько несуразного вида, что автолюбители с чем только его не ассоциировали - самым безобидным было сравнение с унитазом. Поэтому неудивительно, что мало кто соглашался ездить на автомобиле с таким внешним видом.

6. Lamborghini Veneno


Абсолютно нетипичный дизайн для легендарного производителя. /Фото: pinterest.com

Абсолютно нетипичный дизайн для легендарного производителя. /Фото: pinterest.com

В некотором смысле модель Lamborghini Veneno повторила судьбу Aston Martin Lagonda. Ведь для популярнейшего бренда, который всегда выпускал элегантные автомобили с минималистичным дизайном, выпустить перегруженную инновационными деталями машину было, по меньшей мере, странным. Поэтому Lamborghini Veneno, производство которой было приурочено к полувековому юбилею марки, снискал славу автомобиля с одним из самых специфических внешних обликов.

7. Mansory


Порой модели этого ателье слишком экстравагантны. /Фото: avto.informator.ua

Порой модели этого ателье слишком экстравагантны. /Фото: avto.informator.ua

Справедливости ради, стоит уточнить, что не вся продукция этого ателье, специализирующегося на тюнинге, некрасива. Однако порой их креатив становится слишком концентрированным, и модели, которые выходят под их брендом отличается настолько специфическим дизайном, что не все решаются их купить.

8. Marcos Mantis


Глазастик из семидесятых. /Фото: pinterest.com

Глазастик из семидесятых. /Фото: pinterest.com

Сложно сказать, чем руководствовались дизайнеры британской компании Marcos Engineering, когда придумали эту машину. Но создаётся впечатление, что вдохновлялись они отдельными образцами детского творчества. Интересно, что на своих ошибках производитель не научился: спустя два десятилетия была выпущена еще одна модель Marcos Mantis, дизайн которой был практически такой же.

9. McLaren Senna


Тот случай, когда для дизайна пожертвовали функциональностью. /Фото: drive.ru

Тот случай, когда для дизайна пожертвовали функциональностью. /Фото: drive.ru

Нельзя сказать, что эта машина так уж и некрасива, однако один существенный недостаток, связанный с ее дизайном все же имеет место быть. Дело в том, что при создании McLaren Senna производитель будто принёс в жертву отдельные технические характеристики в угоду футуристичному внешнему виду. Поэтому этот спорткар лучше выглядит на картинке, чем на гоночной трассе, ведь аэродинамические свойства модели откровенно хромает именно из-за особенностей ее дизайна.

10. Nissan S-Cargo


Не самая эстетичная стилизация стиля ретро. /Фото: drive2.ru

Не самая эстетичная стилизация стиля ретро. /Фото: drive2.ru

Модель Nissan S-Cargo была создана японскими автопроизводителями как своеобразная дань уважения французскому автомобилю Citroen 2CV Fourgonnette. Однако если у прототипа были вполне реальные причины иметь столь неказистый облик из-за особенностей конструкции, то Nissan S-Cargo оказался просто стилизацией, причем ре самой удачной.

11. Sbarro ES-13 Fleche Rouge


Концепт, оказавшийся слишком абстрактным. \Фото: carstyling.ru

Концепт, оказавшийся слишком абстрактным. \Фото: carstyling.ru

А вот этот автомобиль вообще не вышел за рамки концепта и на конвейер так и не попал. Создателем этого агрегата оказалось швейцарские ателье, которое, хоть и славится своим необычным вкусом в отношении дизайна машин, но в этот раз явно переборщили, ведь настолько аляповатый внешний вид в результате не заинтересовал ни одного производителя.

12. Suzuki X-90


Кроссовер странноватого вида из 1990-х. /Фото: wroom.ru

Кроссовер странноватого вида из 1990-х. /Фото: wroom.ru

Сегодня немало людей думают, что кроссовер является детищем автодизайнеров нынешнего века. Однако на самом деле эти автомобили появились на рынке немного раньше, а Suzuki X-90 является ярким примером таких экспериментов. Вот только дизайн этого кроссовера не особо пришёлся по вкусу потребителю, поэтому о нем мало кто и знает.

13. Tesla Cybertruck


Футуристичность новинки от Илона Маска устроила не всех. /Фото: vseproauto.com

Футуристичность новинки от Илона Маска устроила не всех. /Фото: vseproauto.com

А вот о Tesla Cybertruck знают очень многие. Очередной шедевр авторства компании Илона Маска ожидался с большим интересом, но вряд ли кто-то ожидал, что пикап нового поколения окажется настолько футуристичным. Однако, ни странный дизайн, ни казус во время презентации Cybertruck не повлияли на объёмы предзаказа, поэтому у Tesla сейчас немало работы.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилей

И не забудьте:
Бампером не вышел: 13 самых неприглядных автомобилейПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх