Веские причины поехать в Прагу зимой

Новогодние праздники подошли к концу, а у тебя все еще много отпускных дней? Тогда тебе срочно нужно отправиться хотя бы в маленькое, но путешествие! И пока твои друзья загорают в приевшихся Египте и Турции, мы тебе советуем насладиться атмосферой зимы в старой Европе. Как тебе Прага? Мы подготовили для тебя 10 причин посетить этот удивительный город зимой!
1. Низкие цены
Да-да, именно зима является низким сезоном в Праге, поэтому перелет и жилье не станут ажиотажем для туристов и будут гораздо дешевле, чем, например, летом. Прага и так славится своими низкими ценами даже для отечественных туристов, однако зимой ты будешь себя чувствовать здесь особенно комфортно.
2. Мало туристов
Маленький поток туристов позволит тебе насладиться прекрасными видами и сделать массу красивых фотографий без китайцев на заднем плане. В музеях тоже людей немного, что немаловажно для полного наслаждения запланированной культурной программой.
3. Скидки
Любителям пошопиться придется по вкусу период с января до середины февраля, ведь именно в это время все мировые бренды распродают свои товары со скидками вплоть до 90%. Прага является идеальным городом для шоппинга, так как большое количество торговых центров находится прямо в сердце города.
4. Красота
Так как в последнее время зима Европу зимними осадками балует нечасто, мы не гарантируем, что тебе повезет увидеть заснеженную Прагу. Однако если к твоему приезду все же выпадет немного снега, ты попадешь в настоящую зимнюю сказку, ведь увидеть средневековые соборы, замки и старинные улочки в снегу – это настоящая магия.
5. Горы
Любителям активного отдыха советуем отъехать недалеко от Праги, чтобы испытать адреналин и покататься на лыжах или сноуборде. И несмотря на то, что Чехия редко воспринимается, как горнолыжный курорт, за приемлемые деньги здорово покататься тебе все же удастся.
6. Ледолазание
Тем, кому фрирайд кажется детским садом, точно придется по вкусу ледолазание. Что это такое? Представь себе замерзший водопад и огромное количество желающих на него взобраться. Это и есть ледолазание. Если ты новичок, не переживай – между склонами установлены горизонтальные площадки, на которых можно передохнуть. Все точки, располагающие к экстремальному зимнему альпинизму, расположены в паре десятков километров от столицы – полчаса и ты на месте.
7. Мясопуст
В середине февраля чехи празднуют последние дни перед Великим постом – да-да, это и есть аналог нашей Масленице. Улицы Праги в этот период превращаются в один большой карнавал, на котором артисты, акробаты и ряженые развлекают толпу. Чешский маскарад часто сравнивают с венецианским карнавалом – настолько он богатый и красочный.
8. Alt-J
Любители качественного инди-рока придут в восторг от идеи сходить на концерт британской группы Alt-J 4-го февраля. Свой третий альбом они представят на Forum Karlín – билет стоит 990 чешских крон (приблизительно 1300 гривен). Мероприятие рассчитано на 5000 человек.
9. Let It Roll Winter
Поклонники драм-н-бэйса просто обязаны сходить на фестиваль Let It Roll Winter. Даже люди, равнодушные к драм-н-бэйсу, не смогут остаться равнодушными к визуальной части и световому шоу фестиваля. Мероприятие пройдет 17-го февраля, а билет стоит 935 крон (приблизительно 1220 гривен).
10. Театральный и концертный сезон
В феврале начинается разгар театрального сезона, поэтому тебе просто необходимо сходить на один из спектаклей. В Праге очень много театров, и даже если ты не заинтересована в самой постановке, сходить стоит просто хотя бы ради красоты убранства театра. Советуем сходить 17-го января на «Сон в летнюю ночь» в Национальный театр – самый дорогой билет обойдется в 490 крон (приблизительно 640 гривен).
Текст: Дарья Черникова
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