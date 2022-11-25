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Веские причины поехать в Прагу зимой

Новогодние праздники подошли к концу, а у тебя все еще много отпускных дней? Тогда тебе срочно нужно отправиться хотя бы в маленькое, но путешествие! И пока твои друзья загорают в приевшихся Египте и Турции, мы тебе советуем насладиться атмосферой зимы в старой Европе. Как тебе Прага? Мы подготовили для тебя 10 причин посетить этот удивительный город зимой!

1. Низкие цены


Веские причины поехать в Прагу зимой

Да-да, именно зима является низким сезоном в Праге, поэтому перелет и жилье не станут ажиотажем для туристов и будут гораздо дешевле, чем, например, летом. Прага и так славится своими низкими ценами даже для отечественных туристов, однако зимой ты будешь себя чувствовать здесь особенно комфортно.

2. Мало туристов


Веские причины поехать в Прагу зимой

Маленький поток туристов позволит тебе насладиться прекрасными видами и сделать массу красивых фотографий без китайцев на заднем плане. В музеях тоже людей немного, что немаловажно для полного наслаждения запланированной культурной программой.

3. Скидки


Веские причины поехать в Прагу зимой
Любителям пошопиться придется по вкусу период с января до середины февраля, ведь именно в это время все мировые бренды распродают свои товары со скидками вплоть до 90%. Прага является идеальным городом для шоппинга, так как большое количество торговых центров находится прямо в сердце города.

4. Красота


Веские причины поехать в Прагу зимой
Так как в последнее время зима Европу зимними осадками балует нечасто, мы не гарантируем, что тебе повезет увидеть заснеженную Прагу. Однако если к твоему приезду все же выпадет немного снега, ты попадешь в настоящую зимнюю сказку, ведь увидеть средневековые соборы, замки и старинные улочки в снегу – это настоящая магия.

5. Горы


Веские причины поехать в Прагу зимой
Любителям активного отдыха советуем отъехать недалеко от Праги, чтобы испытать адреналин и покататься на лыжах или сноуборде. И несмотря на то, что Чехия редко воспринимается, как горнолыжный курорт, за приемлемые деньги здорово покататься тебе все же удастся.

6. Ледолазание


Веские причины поехать в Прагу зимой
Тем, кому фрирайд кажется детским садом, точно придется по вкусу ледолазание. Что это такое? Представь себе замерзший водопад и огромное количество желающих на него взобраться. Это и есть ледолазание. Если ты новичок, не переживай – между склонами установлены горизонтальные площадки, на которых можно передохнуть. Все точки, располагающие к экстремальному зимнему альпинизму, расположены в паре десятков километров от столицы – полчаса и ты на месте.

7. Мясопуст


Веские причины поехать в Прагу зимой
В середине февраля чехи празднуют последние дни перед Великим постом – да-да, это и есть аналог нашей Масленице. Улицы Праги в этот период превращаются в один большой карнавал, на котором артисты, акробаты и ряженые развлекают толпу. Чешский маскарад часто сравнивают с венецианским карнавалом – настолько он богатый и красочный.

8. Alt-J


Веские причины поехать в Прагу зимой
Любители качественного инди-рока придут в восторг от идеи сходить на концерт британской группы Alt-J 4-го февраля. Свой третий альбом они представят на Forum Karlín – билет стоит 990 чешских крон (приблизительно 1300 гривен). Мероприятие рассчитано на 5000 человек.

9. Let It Roll Winter


Веские причины поехать в Прагу зимой
Поклонники драм-н-бэйса просто обязаны сходить на фестиваль Let It Roll Winter. Даже люди, равнодушные к драм-н-бэйсу, не смогут остаться равнодушными к визуальной части и световому шоу фестиваля. Мероприятие пройдет 17-го февраля, а билет стоит 935 крон (приблизительно 1220 гривен).

10. Театральный и концертный сезон


Веские причины поехать в Прагу зимой
В феврале начинается разгар театрального сезона, поэтому тебе просто необходимо сходить на один из спектаклей. В Праге очень много театров, и даже если ты не заинтересована в самой постановке, сходить стоит просто хотя бы ради красоты убранства театра. Советуем сходить 17-го января на «Сон в летнюю ночь» в Национальный театр – самый дорогой билет обойдется в 490 крон (приблизительно 640 гривен).

Текст: Дарья Черникова

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