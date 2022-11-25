Веские причины поехать в Прагу зимой

Новогодние праздники подошли к концу, а у тебя все еще много отпускных дней? Тогда тебе срочно нужно отправиться хотя бы в маленькое, но путешествие! И пока твои друзья загорают в приевшихся Египте и Турции, мы тебе советуем насладиться атмосферой зимы в старой Европе. Как тебе Прага? Мы подготовили для тебя 10 причин посетить этот удивительный город зимой!



1. Низкие цены

2. Мало туристов

3. Скидки

4. Красота

5. Горы

6. Ледолазание

7. Мясопуст

8. Alt-J

9. Let It Roll Winter

10. Театральный и концертный сезон