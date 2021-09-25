Эксперты назвали 7 автомобилей, которые угонщики чаще всего взламывают дистанционно

Система бесключевого доступа в автомобиль выглядит весьма привлекательно, однако, как и любой другой замок, ее можно взломать. Статистика показывает, что каких-либо значительных преимуществ данная система на сегодняшний день не дает, несмотря на то, что попадаются модели авто с очень высокой защитой от взлома. К сожалению, там, где есть рекордсмены, всегда найдутся и антирекордсмены.
Как проводились испытания?
Для тестов были отобраны 11 автомобилей с системой бесключевогог доступа. Семь участников с тестами испытателей не справились и получили отрицательные оценки, которые выставляли системы защиты автомобилей по трехбальной шкале: «хорошо», «плохо» и «неприемлемо». Только четыре автомобиля пришли все испытания и могут считаться достаточно защищенными от перехвата сигнала ключа. Испытания проводились компанией Thatcham Research.
1. Ford Mondeo
А ведь в остальном неплохой автомобиль. .yandex.net.
Среднеразмерный «всемирный» автомобиль не справился с тестами системы безопасности и получил оценку «плохо». Интересно, что машина в действительности разрабатывалась не американцами, а преимущественно немецкими инженерами.
2. Hyundai Nexo
Выглядит вполне ничего. ¦Фото: innov8tiv.com.
Раскритиковали специалисты и вот этот SUV, который, по их мнению, взломать будет совсем не сложно. Тем не менее, с отдельными испытаниями система защиты машины все-таки справилась хорошо, а потому не все так безнадежно.
3. Kia ProCeed
В остальном можно брать. |Фото: allroader.ru.
Раскритиковали специалисты и набирающий популярность Kia ProCeed. По мнению экспертов, инженерам Kia следует уделить больше внимания защите сигнала, если они не хотят, чтобы все их машины угоняли.
4. Lexus UX
Немного не хватило баллов. |Фото: thetorquereport.com.
В антирейтинге оказался и новый UX. Машина завалила большую часть испытаний по защите дистанционного ключа, однако все-таки не так плоха, как может сейчас показаться. Все-таки в некоторыми испытаниями авто справилось.
5. Porsche Macan
Безопасность хромает. |Фото: yandex.by.
Попал в список и автомобиль Porsche. Оказалось, что обойти систему безопасности и перехватить сигнал ключа у этой модели не составит особого труда. По итогу только оценка «плохо». Инженерам еще есть, над чем поработать.
6. Toyota Corolla Hybrid
Не все так хорошо. |Фото: paultan.org.
Компактный автомобиль, который начал свою историю в далеком 1966 году. К сожалению, его преемник, «обремененный» высокими технологиями, не может похвастаться высокой степенью защиты от взлома. На тестах получена оценка «плохо».
7. Suzuki Jimny
Поругали и внедорожник. |Фото: autorating.ru.
Единственный автомобиль из 11 испытуемых, который завалил едва ли не все тесты экспертов Thatcham Research. В итоге система безопасности авто получила низшую оценку «неудовлетворительно».
Кто же справился?
Справились с тестами всего четыре автомобиля. Положительную оценку эксперты поставили Audi e-tron, Mercedes B-Class, Jaguar XE и Range Rover Evoque. По мнению специалистов, взломать дистанционно замки этих машин будет крайне сложно.
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