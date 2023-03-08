20 богинь старого Голливуда, которые затмят любую красотку нашего времени

Золотой век Голливуда, пришедшийся на 30−40-е годы прошлого века, до сих пор считается эталоном гламура. Быть всегда элегантно одетой и с безупречной прической — это было главной заповедью любой актрисы той поры.
Несмотря на то, что откровенные сцены и даже поцелуи на экране были запрещены Кодексом Хейса, сексуальная привлекательность именно тогда стала главным залогом успеха для фильма и, соответственно — актеров. Для этого прилагались огромные усилия и студий, и актрис, а в результате — они просто божественны.
Перед вами самые красивые актрисы старого Голливуда.
Вероника Лейк
20 богинь старого Голливуда, которые затмят любую красотку нашего времениИсточник фотографий: Ivi.ru
Актриса, которая ввела в моду длинные волосы, закрывающие один глаз. Была кумиром многих женщин, а её причёска с распущенными светлыми волосами до плеч, получившая название «игра в прятки», была одной из самых популярных в те годы. Фильмы: «Путешествия Салливана», «Оружие для найма», «Стеклянный ключ».
Лоретта Янг
Обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль. В 1930-х и 1940-х её считали воплощением элегантности и великолепия кинодивы, за четверть века она снялась примерно в ста картинах, играла у самых прославленных гениев кинематографа. Фильмы: «Дочь фермера», «Жена епископа», «Приходи в конюшню».
Лорен Бэколл
Обладательница почётного «Оскара», лауреат двух «Золотых глобусов» и двух премий «Тони». Была признана одной из первых красавиц Голливуда. Фильмы: «Как выйти замуж за миллионера», «Иметь и не иметь», «Убийство в Восточном экспрессе», «Самый меткий».
Джоан Фонтейн
Англо-американская актриса, получившая известность ролями в классических фильмах Альфреда Хичкока. За роль в фильме «Подозрение» награждена престижной премией «Оскар». Фильмы: «Ребекка», «Подозрение», «Превыше всего», «Джейн Эйр», «Плющ», «Письмо незнакомки».
Ингрид Бергман
Шведская и американская актриса. В рейтинге Американского института киноискусства «100 величайших звёзд кино за 100 лет по версии AFI» занимает 4-е место. Трижды лауреат премий «Оскар», четырежды — премии «Золотой глобус», дважды — премии «Эмми», первый лауреат премии «Тони». Фильмы: «Касабланка», «По ком звонит колокол», «Дурная слава», «Триумфальная арка», «Жанна д’Арк».
Кэрол Ломбард
Американская актриса, номинантка на премию «Оскар». Наиболее известна по своим комедийным ролям в классических голливудских фильмах 1930-х гг. Американский институт киноискусства включил её в список «100 величайших звёзд кино» под номером 23. Фильмы: «Мой слуга Годфри», «Мистер и миссис Смит», «Быть или не быть».
Джинджер Роджерс
Американская актриса и танцовщица, обладательница премии «Оскар» в 1941 году. Стала наиболее известна благодаря совместным выступлениям в паре с Фредом Астером. Занимает 14 место в списке 100 величайших звёзд кино. Фильмы: «42-я улица», «Полет в Рио», «Весёлая разведённая», «Беззаботные», «Парочка Баркли с Бродвея», «Штормовое предупреждение».
Энн Шеридан
Американская актриса. Фильмы: «Ангелы с грязными лицами», «Додж-Сити», «Человек, который пришёл к обеду», «Край тьмы», «Серебряная река», «Солдат в юбке».
Софи Лорен
Итальянская актриса и певица. Обладательница почётных премий всех основных кинофестивалей. Лауреат пяти премий «Золотой глобус»в специальной номинации «любимица мировой публики»). Первая лауреатка премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке. Обладатель почётного «Оскара» с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу». Её фильмы в Голливуде: «Гордость и страсть», «Графине из Гонконга», «Любовь под вязами», «Черная орхидея», «Это началось в Неаполе», «Миллионеры», «Эль Сид», «Падение Римской империи», «Леди Л.», «Арабеска», «Приговор».
Ава Гарднер
Американская актриса, одна из ярчайших звёзд Голливуда 1940-х и 1950-х годов. Номинантка премии «Оскар». Вошла в список величайших кинозвезд в истории Голливуда. Обладательницу «лица ангела и тела богини», часто называют одной из самых красивых актрис XX века. Фильмы: «Снега Килиманджаро», «На берегу», «И восходит солнце», «Могамбо», «Рыцари круглого стола», «Босоногая графиня», «Ночь игуаны», «Синяя птица».
Лана Тёрнер
Одна из самых гламурных и чувственных звезд классического Голливуда. Для съёмок одного из первых своих фильмов она выщипала брови, однако они так и не отросли, за что получила прозвище — «девушка с подрисованными бровями». Считается, что во время Второй мировой войны американские солдаты предпочитали вешать на стены казарм именно её фотографии и афиши. После войны снималась главным образом в мюзиклах. Её фильмы: «Почтальон всегда звонит дважды», «Три мушкетёра», «Веселая вдова», «Злые и красивые», «Пейтон плейс», «Имитация жизни».
Рита Хейворт
Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов, ставшая легендой и секс-символом своей эпохи. Включена в список 100 величайших звёзд кино по версии Американского института киноискусства. Фильмы с её участием: «Земляничная блондинка», «Кровь и песок», «Девушка с обложки», «Ты никогда не будешь богаче», «Ты никогда не была восхитительнее», «Джильда», «Леди из Шанхая».
Оливия де Хэвилленд
Англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, обладательница двух «Оскаров» за лучшую женскую роль. Её фильмы: «Унесенные ветром», «Одиссея капитана Блада», «Атака легкой кавалерии», «Приключения Робин Гуда», «Каждому свое», «Наследница», «Моя кузина Рэйчел», «Эта леди», «Гордый бунтарь», «Свет на площади», «Тише, тише, милая Шарлотта», «Аэропорт ’77», «Пятый мушкетёр».
Вивьен Ли
Английская актриса, обладательница двух премий «Оскар». Приобрела репутацию актрисы, с которой трудно работать, поэтому в её карьере часто наблюдались периоды упадка. Фильмы: «Унесенные ветром», «Трамвай «Желание», «Буря в стакане воды», «Янки в Оксфорде», «Двадцать один день», «Тротуары Лондона», «Леди Гамильтон», «Цезарь и Клеопатра», «Анна Каренина», «Римская весна миссис Стоун», «Корабль дураков».
Хэди Ламарр
Популярная в 1930–1940-е гг австрийская, а затем американская актриса кино, а также изобретатель. После неудачного брака Хеди отправилась в Голливуд, где её карьера развивалась стремительно. Она снялась в таких фильмах, как: «Алжир», «Леди в тропиках», «Тортилья-Флэт», «Опасный эксперимент», «Самсон и Далила».
Элизабет Тейлор
«Королева Голливуда», дважды удостоенная премии «Оскар» за лучшую женскую роль. Первая актриса, чей гонорар за съёмки в фильме составил миллион долларов. В 1999 году Американский институт киноискусства поместил Элизабет Тейлор на 7 место в списке величайших звёзд кино. Её фильмы: «Национальный бархат», «Гигант», «Кошка на раскалённой крыше», «Слоновья тропа», «Запах тайны», «Внезапно, прошлым летом», «Клеопатра», «Синия птица».
Джина Лоллобриджида
Итальянская актриса, чья карьера достигла пика популярности в 1950–1960-е годы. Ее фильмы в Голливуде: «Посрами дьявола», «Трапеция», «Собор Парижской Богоматери», «Фанфан-тюльпан», «Провинциалка», «Приходи в сентябре», «Так мало никогда», «Соломон и царица Савская».
Одри Хепбёрн
Британская и американская актриса, фотомодель и гуманитарный деятель. Получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме 1953 года «Римские каникулы», кроме того номинировалась четыре раза. Стала одной из самых высокооплачиваемых актрис кино своего времени. Поставлена Американским институтом киноискусства на 3 место в списке величайших актрис американского кино. Фильмы с её участием: «Сабрина», «История монахини», «Завтрак у Тиффани», «Дождись темноты», «Шарада», «Робин и Мэриан», «Всегда».
Грейс Келли
Американская актриса, с 1956 года — супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. Американский институт киноискусства поместил её на 12-е место в списке «100 величайших звёзд кино». Фильмы с её участием: «Ровно в полдень», «Могамбо», «Деревенская девушка», «Зелёный огонь», «Мосты у Токо-Ри», «В случае убийства набирайте „М“», «Окно во двор».
Мэрилин Монро
Американская киноактриса и певица. Фильмы с её участием: «Хористки», «Асфальтовые джунгли», «В джазе только девушки», «Все о Еве», «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Любовное гнездышко», «Ниагара».
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