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Чем подкормить томаты после высадки в грунт

Первая подкормка томатов через пару недель после высадки в грунт закладывает основу дальнейшего роста, развития и обильного плодоношения куста.
Расскажем о 3-х самых подходящих удобрениях для данной фазы: томаты уже прижились на новом месте, листья крупные и зелёные, стволы толстые. Но для того чтобы они нарастили больше зелёной массы и корней, а в дальнейшем дали большой урожай, не пропустите важные подкормки!


Первая подкормка



Первое полезное удобрение для томатов через 10-14 дней после высадки в грунт — это гумат калия. Производитель подкормки не имеет никакого значения. Главное, чтобы удобрение было свежим. Разведите 35 мл в 10 л воды (или согласно инструкции на упаковке). Под каждый куст пролейте по 1 л подкормки.

Уточнение
Перед внесением удобрения пролейте томаты простой водой.


Вторая подкормка



Второе не менее полезное удобрение для помидоров — это куриный помёт. 10 л ведро заполните на 1/4 куриным помётом, а затем долейте воду до верха. Настаивайте около недели. Если используете гранулированное удобрение, то возьмите 1 л банку на 10 л воды, настаивайте 2 часа, и всё готово! Под каждый куст также лейте около 1 л.

Интересно!
Именно куриный помёт идеально подходит томатам. На коровьем и конском навозе они жируют.


Третья подкормка



Ещё одно отличное удобрение — это проверенный временем суперфосфат. Возьмите 2 ст. л., разведите в 10 л воды, настаивайте сутки. Получится вытяжка. Затем добавьте 0,5 ст. л. сульфата калия, перемешайте и подкормите каждый куст по 1 л.

Важно!
Выберите только одно удобрение. Не смешивайте всё вместе!



И минеральное, и органическое удобрение работает примерно одинаково и даёт прекрасный результат! Главное здесь — это помнить, что подкормить томаты нужно обязательно через 10-14 дней после высадки в грунт.



Именно в это время помидоры приживутся и будут нуждаться в дополнительном питании для дальнейшего роста и развития. Выберите одно удобрение и внесите его под каждый куст! Хороших вам урожаев.
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Ссылка на первоисточник
Томатыподкормка

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