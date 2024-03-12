Чем подкормить томаты после высадки в грунт

Первая подкормка томатов через пару недель после высадки в грунт закладывает основу дальнейшего роста, развития и обильного плодоношения куста.

Расскажем о 3-х самых подходящих удобрениях для данной фазы: томаты уже прижились на новом месте, листья крупные и зелёные, стволы толстые. Но для того чтобы они нарастили больше зелёной массы и корней, а в дальнейшем дали большой урожай, не пропустите важные подкормки!







Первая подкормка

Вторая подкормка

Третья подкормка

Первое полезное удобрение для томатов через 10-14 дней после высадки в грунт — это гумат калия. Производитель подкормки не имеет никакого значения. Главное, чтобы удобрение было свежим. Разведите 35 мл в 10 л воды (или согласно инструкции на упаковке). Под каждый куст пролейте по 1 л подкормки.УточнениеПеред внесением удобрения пролейте томаты простой водой.Второе не менее полезное удобрение для помидоров — это куриный помёт. 10 л ведро заполните на 1/4 куриным помётом, а затем долейте воду до верха. Настаивайте около недели. Если используете гранулированное удобрение, то возьмите 1 л банку на 10 л воды, настаивайте 2 часа, и всё готово! Под каждый куст также лейте около 1 л.Интересно!Именно куриный помёт идеально подходит томатам. На коровьем и конском навозе они жируют.Ещё одно отличное удобрение — это проверенный временем суперфосфат. Возьмите 2 ст. л., разведите в 10 л воды, настаивайте сутки. Получится вытяжка. Затем добавьте 0,5 ст. л. сульфата калия, перемешайте и подкормите каждый куст по 1 л.Важно!Выберите только одно удобрение. Не смешивайте всё вместе!И минеральное, и органическое удобрение работает примерно одинаково и даёт прекрасный результат! Главное здесь — это помнить, что подкормить томаты нужно обязательно через 10-14 дней после высадки в грунт.Именно в это время помидоры приживутся и будут нуждаться в дополнительном питании для дальнейшего роста и развития. Выберите одно удобрение и внесите его под каждый куст! Хороших вам урожаев.