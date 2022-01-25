Советник по подаркам: 7 вещей, каждая из которых сделает день лучше

Самые универсальные подарки.
Вопрос о том, что подарить, может быть еще той дилеммой, особенно, если ты не слишком хорошо знаком с интересами и пристрастиями человека. В этом случае, одним из верных решений будет подарить человеку то, чем он с большой вероятностью станет пользоваться каждый день или то, чем он может пользоваться каждый день, но не в стандартных и даже экстремальных ситуациях.
1. Хорошие часы
Часы - отличный подарок каждому человеку.
Наручные часы – это та вещь, которую буквально руками и ногами, пытается забивать современная мобильная техника. Все эти смартфоны и планшеты, а также умные часы, которые скорее расскажут последние новости на Юпитере, чем просто покажут который час. Вместе с тем, часы все еще вещь статуса и стиля. Интересным вариантом для подарка могут стать часы Weekender 40 или любые подобные им.
2. Ridge Wallet
Современный компактный кошелек пригодится всякому.
Прогресс в новом столетии не обошел и такую, казалось бы, до ужаса простую вещь, как кошелек. Сегодня на рынке можно найти огромное количество самых смелых вариантов гаджетов в данной области. Вот, например, Ridge Wallet позволяет носить бумажные деньги, мелочь из монет, а также 12 пластиковых карт и визитных карточек. Очень тонкий, легко помещающийся в карман и обеспечивающий высокий уровень защиты, он станет прекрасным подарком любому человеку.
3. Tesla Coil Rechargeable Lighter
Настала эпоха супер современных зажигалок.
Зажигалка вещь хорошая и полезная. Чаще всего зажигалка стоит сущие копейки, однако есть и весьма интересные, дорогие варианты, которые прекрасно подойдут на роль подарка. Подарочной зажигалкой вполне может стать Tesla Coil Rechargeable Lighter. Никакого огня, только безопасная электрика. Заряжается она через USB-порт, а полного аккумулятора должно хватить на 100-300 использований!
4. Big Idea Design slim tool
Универсальный инструмент - всему голова.
Подарить можно и универсальный инструмент на каждый день. Интересным примером может оказаться Big Idea Design slim tool с 13 разнообразными функциями от ножа до открывалки самых разных бутылок и банок. Невероятно полезная вещь, которая может пригодиться в самых неожиданных, сложных и даже экстремальных ситуациях. При этом стоит такой инструмент – сущие копейки.
5. Перочинный нож
Перочинный нож из доброй стали - то, что пригодится каждому.
Еще одним невероятно «универсальным» подарком может оказаться маленький перочинный ножик. Разнообразие этих инструментов на рынке огромное множество, а потому можно выбрать любой, главное, чтобы у него была удобная ручка, компактная форма, высокая эргономика и безопасность, а также лезвие из высококачественной нержавеющей стали.
6. Schrade Tactical Survival Pen
Даже ручка может стать прекрасным подарком.
Ручка. Само собой, далеко не самая простая ручка. Например, такая, как Schrade Tactical Survival Pen – станет прекрасным, надежным подарком. Как можно легко догадаться из названия, сей инструмент разрабатывался специально для работы в самых тяжелых, не благоприятных условиях. Вдобавок ко всему, этот пишущий предмет еще и выглядит очень стильно!
7. Фонарик
Простая, но необычайно полезная вещь для хозяйственного человека.
Если других вариантов не осталось, подарите фонарик! Еще одна вещь абсолютно нейтральная и в то же время невероятно полезная. На рынке присутствует огромное количество разнообразных осветительных приборов. Обратить свое внимание в первую очередь стоило бы на фонарик Defender, с повышенным уровнем защиты от неблагоприятного окружения, способный выдать свет частотой 550 люмен.
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