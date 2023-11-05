Ленивый способ чистки вытяжки

На уборку могут уйти все выходные, если каждое загрязнение тереть вручную, что-что кипятить и т. п. И когда же отдыхать?..

Если вы заметили, что вытяжку пора почистить, но слой грязи, жира и пыли на ней довольно внушительный, воспользуйтесь самым ленивым способом чистки. Результат вас точно порадует!







Шаг первый — замачивание



Положите вытяжку в удобную ёмкость. Например, можно использовать противень. Залейте вытяжку любой жидкостью для мытья посуды.

Уточнение: предварительно вытяжку не нужно промывать/чистить.







Теперь залейте всё кипятком. Воды должно быть достаточно, чтобы вытяжка была полностью погружена.







Накройте плотным пакетом. Оставьте на всю ночь в таком состоянии.







Шаг второй — чистка



Слейте воду на следующий день. Обратите внимание, сколько жира и грязи растворилось!







Теперь в стакане горячей воды нужно разбавить жидкость для мытья посуды и этим же раствором почистить остатки жира щёткой. Делается это очень быстро и просто, поскольку вся грязь уже размякла, и её удалить очень легко — буквально за минуту.



Совет



Используйте жёсткую щётку для обуви.







Оцените результат! Вытяжку не пришлось кипятить, заливать самодельными растворами, использовать таблетку для посудомойки/кислородный отбеливатель и т. д. Достаточно немного жидкости для мытья посуды и горячей воды!





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