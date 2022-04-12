Почему агрономы вместо химии выбирают муку

Мука — недооценённое удобрение и естественная, безвредная защита растений от множества проблем. Для использования на огороде возьмите любую доступную муку, даже самую дешёвую ржаную или ту, что осталась дома и в которой уже завелись мошки.

Зачем выбрасывать, если можно с пользой применить на огороде — это всяко лучше химии!







Опытные агрономы используют муку во время борьбы с вредителями, особенно весной. Для этого по влажным растениям (или по утренней росе) мукой слегка опудривают листья растений (особенно крестоцветных). Мука останавливает слизней, тлю, крестоцветную блошку, гусениц и других поедающих растения насекомых. Мука попросту поражает пищеварительный тракт насекомых, особенно тли и сциариды. Липкая мучная плёнка, которая образуется в результате опудривания муки влажных растений, останавливает вредителей от поеданий листьев. Припудривать, однако, нужно только сверху — нижнюю сторону листьев следует оставить нетронутой. Закупоренные устьица листьев могут привести к угнетению растения.

Также муку можно просто вносить в почву, чтобы добавить азот, или в компост, чтобы ускорить процесс компостирования.







Подробнее о том, как использовать муку в огороде, смотрите в видео ниже:



