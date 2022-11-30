В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.
Залив Торридон
Домик с красной крышей возле залива Торридон
Остров Тарансей
Клайд — лошадь, живущая в гористой местности
Холмы на острове Скай
Перевал Белах осенью
Старт Кельтского триатлона
Горная корова
Остров Шейлдаг весной
Долина Доэрти
Домик рыбака на заливе Торридон осенью
Весна на Внешних Гебридах
Залив и холмы Торридон
Закат на Шотландском нагорье летом
Осенняя дорога
Лесная куница
Равнина Раннох-Мур
Озеро Лох-О
Залив Торридон в феврале
Замок Эйлен-Донан летом
Горные овцы
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Волшебная Шотландия в разные времена года
В течение нескольких лет фотограф Стив Картер снимал удивительные пейзажи Шотландии в разное время года. Покрытые льдом озёра зимой, высокое летнее небо, холмы цвета охры осенью и свежая зелень весной: Шотландия — край поразительной красоты.
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