В рабстве у еды. 9 продуктов, которые вызывают самую сильную зависимость

Ученые из Национального института наркологии США (NIDA) выступили с обвинениями в адрес некоторых популярных продуктов, заявив, что они способны подчинять себе мозг человека. Коллеги исследователей из Мичиганского университета пошли дальше – провели эксперимент, в ходе которого вычислили самые опасные продукты, которые вызывают зависимость, сравнимую с алкогольной и никотиновой.
Специалисты попросили добровольцев оценить степень привыкания к любимым продуктам по Йельской шкале пищевой зависимости (YFAS). Отметим, что Йельская шкала – это один из новейших методов оценки привыкания к определенной еде, разработанный доктором Эшли Гархардтом из Университета Мичигана. Ученый исследовал реакцию мозга пациентов с избыточным весом на просмотр фотографий вкусной, но нездоровой еды. На основе полученных данных и была создана шкала привыкания.
Предлагаем ознакомиться со списком наиболее коварной еды, которая не только вызывает сильную зависимость, но и негативно влияет на здоровье.
9. Торты и пирожные
Вопреки распространенному мнению о том, что перед тортами и пирожными почти никто не может устоять, эти продукты ученые поместили на последнее место своего рейтинга.
По шкале зависимости кремово-коржевый десерт, в одном куске которого содержится в среднем около 500 килокалорий, набрал 3,26 балла. При этом медики не призывают совсем отказаться от тортов. Например, в ходе одного из последних исследований ученые из Израиля пришли к выводу, что есть торты не только можно, но и нужно. Только не когда вздумается, а в первой половине дня – на завтрак.
8. Сладкая газировка
За тортами и пирожными следуют газированные напитки с сахаром, набравшие 3,29 балла по Йельской шкале. Только представьте, среднестатистический американец выпивает в год более 180 литров газировки.
В России ситуация лучше – около 50 литров. Кстати, в конце 2014 года Общественная палата РФ предложила правительству ввести запрет на продажу газировки детям, не достигшим 14 лет. На федеральном уровне закон пока принят не был, но некоторые регионы положительно отреагировали на предложение. Например, в Вологодской области с 1 января 2015 года запретили продавать несовершеннолетним газировку с кофеином, в частности, Coca-Cola.
Систематическое употребление шипучих напитков может не только вызвать привыкание, но и кардинально изменить обмен веществ. К такому выводу пришли исследователи из университетов Бангоры (Великобритания) и Юты (США). Причем, по мнению медиков, достаточно всего один месяц каждый день пить «шипучку», чтобы изменить метаболизм в худшую сторону. В эксперименте приняли участие 11 добровольцев. Подробные результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном журнале European Journal of Nutrition.
7. Бургеры
Бургеры в любых проявлениях не только быстро корректируют фигуру, дополняя талию лишними сантиметрами, но и влияют на обмен веществ и изменяют вкусовые предпочтения.
В Университете Висконсина (США) ученые поставили эксперимент на крысах. Несколько недель грызунов кормили бургерами из разных закусочных, а потом попытались перевести животных на здоровую пищу. От нее крысы, конечно, не отказались, ведь голод не тетка, но стали более вялыми и апатичными. По шкале привыкания этот фастфуд набрал 3,51 балла.
6. Картофель фри
Картофель фри медики называют одним из рекордсменов по калорийности. Например, в 100 граммах хрустящей, обжаренной в масле «соломке» из McDonald’s содержится 510 килокалорий и 21 грамм жира. По шкале пищевой зависимости этот продукт набрал 3,60 балла.
По словам ученых, картофель фри вызывает сильное привыкание, в частности, потому, что в нем содержится акриламид. В жареных и печеных продуктах это вещество может образовываться при температуре свыше 180 градусов в реакции между фруктозой или глюкозой и аспарагином (аминокислота природного происхождения). Интересно, что картофель фри не дает чувства сытости. Съев порцию жаренной во фритюре картошки (как правило, очень соленой), человеку уже через 30-40 минут снова хочется есть. Это происходит из-за того, что картофель фри стимулирует аппетит.
5. Мороженое
Всеми любимый с детства десерт (а особенно летом) тоже оказался небезобидным. Результат этого продукта по Йельской шкале – 3,68 балла.
Из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров мороженое при регулярном употреблении не только добавит лишних килограммов, но и может превратить человека в «сливочного наркомана».
К такому выводу пришли исследователи из Университета Орегона (США). Медики под руководством доктора Кайла Бюргера провели эксперимент с участием 150 подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Целый месяц дети регулярно употребляли мороженое. Перед каждым приемом десерта им показывали слайд-шоу с фотографиями лакомства и одновременно сканировали головной мозг.
4. Печенье, сладкая выпечка
Собрался съесть всего одно маленькое печенье с шоколадной крошкой, но в итоге «уничтожил» почти полпачки. В такой ситуации наверняка оказывались многие. И ведь дело вовсе не в богатырском аппетите. Секрет сладкого печенья, да и любой выпечки с большим содержанием жира и сахара точно такой же, как и у мороженого. По шкале пищевой зависимости этот десерт набрал 3,71 балла.
3. Картофельные чипсы
Бытует мнение, что съесть одну «чипсину» невозможно. За первой неминуемо последует вторая, третья, не исключены также четвертая и пятая. Парадоксально, но факт: соленые кусочки картофеля будут поедаться один за другим вне зависимости от того, испытывает ли человек чувство голода.
Этому явлению ученые даже дали название – гедонистическая гиперфагия (поедание чего бы то ни было для удовольствия, а не для насыщения). По мнению медиков, многие производители добавляют в чипсы помимо соли и специй «триггеры» – вещества, стимулирующие в мозге центр удовольствия. Исследователи из Германии предостерегают любителей чипсов: гедонистическая гиперфагия может принимать хроническую форму, что в свою очередь приводит к ожирению. По Йельской шкале эта популярная закуска получила 3,73 балла.
2. Шоколад
По шкале пищевой зависимости шоколад набрал столько же, сколько и чипсы – 3,73 балла. Это лакомство подобно мороженому воздействует на головной мозг, стимулируя центр удовольствия и блокируя возможность контролировать количество съеденного. Правда, в данном случае это происходит за счет высокого содержания рафинированных углеводов и кофеина. А еще, по мнению ученых из университета Пенсильвании, из-за содержания в шоколаде анандамида – вещества, воздействующего, в частности, на аппетит.
1.Пицца
И наконец, лидер рейтинга. Больше всего по шкале пищевой зависимости набрала пицца – 4,01 балла.
Оказывается, жирная, соленая и одновременно насыщенная рафинированными углеводами закуска сильнее шоколада, чипсов, картофеля фри и бургеров стимулирует зону удовольствия. Систематическое употребление пиццы, по мнению ученых из Мичиганского университета, может вызвать сильную зависимость от этого продукта. К такому выводу исследователи пришли после эксперимента на лабораторных мышах.
Грызунов разделили на два группы. Первую кормили обычной пищей, а вторую – одной пиццей. В итоге мыши, питавшиеся нездоровой едой, значительно прибавили в весе. Также ученые отметили у них нестандартное поведение – если грызуны оставались без очередной «дозы» пиццы, то начинали нервничать. Получив же лакомый кусочек, успокаивались, но ели очень быстро. Таким образом, ученые отметили у животных возникновение зависимости.
А как же кофе?
Интересно, что в свой рейтинг исследователи из Мичигана не включили кофе. Хотя о том, что этот напиток при частом и чрезмерном употреблении может вызывать сильное привыкание, в научном мире говорилось неоднократно. В очередной раз с предостережением выступили и специалисты Европейского агентства продовольственной безопасности. Его сотрудники подготовили 120-страничный доклад, в котором, в частности, дали официальную оценку вреда кофеина. В заключении комиссии говорится, что безопасным кофе может быть лишь в том случае, если ежедневно выпиваемый объем не будет превышать четырех чашек.
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