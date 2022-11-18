5 расхожих фраз от «токсичных позитивщиков», которые не вселяют оптимизм, а наносят психотравму

1. «Забей, всё пройдёт!»

О том, что не надо грустить, мы хотели бы слышать лишь от котиков. / Фото: stihi.ru

2. «Не плачь, только хуже себе сделаешь!»

Почему нельзя плакать, если больно?! / Фото: oz.by

3. «У других всё намного хуже!»

Например, в Африке голодают миллионы людей... / Фото: golosislama.com

4. «Улыбнись и думай только о хорошем!»

Какое-то зомбирование... / Фото: kartinki-vernisazh.ru

5. «Другие даже не обратили бы внимания на такой пустяк!»

(с) Джаред Лето. / Фото: pinterest.com