Орхидея сушит бутоны по самым разным причинам, но их можно объединить в три главные, наиболее распространённые. Если вы хотите узнать, что это за причины и как их предотвратить, то читайте полезную информацию ниже.



Первая причина — нехватка питательных веществ. Азот, фосфор и калий — обязательные элементы для нормальной жизнедеятельности орхидеи. В природе орхидея получает всё необходимое от окружающей среды, а в ограниченных условиях квартиры у орхидеи нет выбора, откуда получать питательные вещества, кроме как через подкормки. Поэтому обязательно удобряйте орхидею, согласно инструкции на упаковках препаратов!



Вторая причина — это появление насекомых-вредителей. В первую очередь, это трипсы. Если вы живёте в частном доме, то нашествие насекомых — довольно частое явление. Насекомые, «надкусывая» орхидею, забирают у неё питательные вещества, которые ей необходимы для формирования бутонов. Потому, простое правило звучит следующим образом: не пренебрегайте профилактическими обработками от вредителей!



Третья причина — это стрессы. Это одна из очень важных причин, из-за которых орхидея сушит бутоны. Для орхидеи стрессом являются, в частности, перепады температуры. Примерами могут служить следующие ситуации: резкое повышение на 10 и более градусов; пропуск полива или, напротив, перелив; постоянная высокая температура в помещении (более 24 градусов); пониженная влажность; недостаток света.

Кстати, даже резкое повышение или понижение атмосферного давления может влиять на орхидею: некоторые из них начинают сушить ещё не сформировавшиеся бутоны. Поэтому причины могут быть самыми разными, и не на все можно повлиять. Проследите за своей орхидеей и отметьте, какая ситуация подходит именно вам, а затем постарайтесь предотвратить её.Подробнее о том, почему орхидея сушит бутоны, смотрите в видео ниже: