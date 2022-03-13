Оригинальный декор из туалетной бумаги

Этот декор действительно достоин аплодисментов. А самое интересное — это то, что сделан он был из обыкновенной, белой, двухслойной туалетной бумаги. Совсем немного дополнительных материалов понадобится, чтобы повторить эту чудесную идею.ПВА клей смешайте с водой в пропорции 80:20. Туалетную бумагу разделите на кусочки и слои, порвите на кусочки поменьше. Добавьте клей с добавлением воды в указанных пропорциях до тех пор, пока бумага не соберётся в комок (не добавляйте слишком много). Когда бумажный комок станет липнуть к рукам, добавьте буквально 1 ст. л. воды или чуть больше, чтобы «тесто» стало более пластичным и менее липнущим к рукам (оно не должно быть слишком влажным).Когда «тесто» будет готово, приступайте к следующему шагу. На удобной для работы, ровной и прочной поверхности, выстелите пищевую плёнку. Закрепите её малярным скотчем по всем четырём сторонам, чтобы она не двигалась во время работы. Сверху капните немного клея, разведённого водой в пропорции 80:20, размажьте кисточкой тонким слоем по плёнке. На эту область положите «тесто». слегка придавите пальцами. Сверху также уложите плёнку. Раскатайте «тесто» скалкой или бутылкой в достаточно тонкий слой.Уберите плёнку сверху.Разложите поверх тонкого бумажного пласта сушёные цветы и листочки на свой вкус.Снова возьмите туалетную бумагу, разделите её на слои. Немного скомкав в руках, разложите бумагу поверх цветов и кисточкой, смоченной в клее ПВА, пройдитесь по всей поверхности. Просушите готовую работу феном.Удалите плёнку с обратной стороны. Оставьте на 24 часа для полного высыхания. Понадобятся 4 такие заготовки (размером чуть более 20*20 см). На следующий день обрежьте края ножницами так, чтобы получились ровные квадраты со сторонами 20 см. Вы заметите, что они стали более прозрачными через сутки после полного высыхания клея. Смотрится уже потрясающе красиво — как цветы в снегу!Наконец, собираем конструкцию воедино. Для этого понадобятся деревянные уголки и шканты. Уголки разрежьте на детали по 22 см длиной. На клей ПВА приклейте две пластинки с цветами к уголкам.Сверху и снизу, отмерив нужную длину, приклейте деревянные шканты (круглые палочки) на клей ПВА, чтобы обрамить конструкцию.Наконец, оставшиеся две бумажные пластинки с цветами приклейте по очереди к двум сторонам с уголками, подложив под низ и по бокам что-нибудь для устойчивости. Затем то же самое проделайте с оставшейся стороной. Не забывайте также приклеивать шканты!Последний штрих — сбор патрона с лампой на небольшой деревяшке подходящего размера. Установите деревяшку внутри, подключите лампу.Вы только посмотрите на готовую работу! Это потрясающая лампа с очень мягким, рассеянным светом и невероятно красивым декором — заснеженными цветами!