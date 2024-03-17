10 зарубежных фильмов, за билетами на которые в СССР выстраивались в очередь

В советское время жители огромной страны часто посещали кинотеатры. Стоимость билетов была очень низкой, а телевидение не так часто радовало показом хороших фильмов. Зато в кинотеатре нередко демонстрировались неплохие отечественные и зарубежные картины. Многие из них и сегодня не утратили своей популярности. Сегодня в нашей подборке лучшие зарубежные фильмы, которые стали лидерами советского кинопроката.
«Есения», 1971 год
«Есения», 1971 год. / Фото: www.kinopoisk.ru
Мексиканская мелодрама Альфреда Б. Кревенны побила все рекорды по посещаемости в СССР, оставив позади даже несомненного отечественного фильма-лидера «Пираты ХХ века». Всего «Есению» в Советском Союзе посмотрели 91,4 миллиона человек. Трогательная история любви девушки Есении, волей судьбы оказавшейся в цыганском таборе, настолько полюбилась зрителю, что некоторые особо впечатлительные поклонники мексиканской мелодрамы даже стали называть дочерей именем главной героини.
«Великолепная семёрка», 1960 год
«Великолепная семёрка», 1960 год. / Фото: www.kinocomment.ru
Режиссёр Джон Стерджес превратил философскую драму Акиры Куросавы в самый настоящий вестерн. В советском кинопрокате картину посмотрели 67 миллионов человек. Это история о семерых смельчаках, которые взялись защищать самую обычную американскую деревню от набегов бандитов. В результате в живых осталось только трое защитников. В США «Великолепную семёрку» признали культурно, исторически и социально значимым и внесли в Национальный реестр фильмов страны.
«Золото Маккенны», 1969 год
«Золото Маккенны», 1969 год. / Фото: www.fasttorrent.org
Классический вестерн, снятый режиссёром Джей Ли Томпсоном, впервые был показан на Московском кинофестивале в 1973 году, а уже в 1974 вышел на экраны страны. Легенда о золотом каньоне, поиски золота апачей, схватки с бандитами, красивые съёмки и потрясающая игра актёров, всё это работало на популярность фильма, который в СССР посмотрели 63 миллиона человек.
«Спартак», 1960 год
«Спартак», 1960 год. / Фото: www.enter.az
Ещё один американский фильм пользовался небывалым успехом у советского зрителя. Историю о восстании под предводительством раба посмотрели 63 миллиона советских зрителей. Кинокритики в США не выразили особых восторгов в адрес фильма, а сценарий и игру актёров попросту сочли слабыми. В 1991 году фильм Стэнли Кубрика восстановили и, неожиданно для всех, «Спартак» стал одним из самых популярных фильмов того времени, даже получил четыре «Оскара» и «Золотой глобус».
«Белое платье», 1973 год
«Белое платье», 1973 год. / Фото: www.film.ru
Мелодраму, снятую египетскими кинематографистами, посмотрел 61 миллион зрителей в Советском Союзе. История о трагической любви, разлуке матери и дочери, счастливо воссоединяющихся в конце картины, была трогательной и романтичной, а потому просто не могла не понравиться зрителям, а особенно зрительницам в СССР.
«Четыре мушкетёра Шарло», 1974 год
«Четыре мушкетёра Шарло», 1974 год. / Фото: www.veleto.ru
Французская комедия по мотивам романа Дюма повествовала, большей частью, не о самих мушкетёрах, а об их преданных слугах. Именно они помогали своим хозяевам выходить победителями из любых передряг. Фильм, который вышел в советский кинопрокат под называнием «Четыре мушкетёра», посмотрели 56,6 миллионов зрителей.
«Укрощение строптивого», 1980 год
Укрощение строптивого», 1980 год. / Фото: www.nnm.ru
Итальянская комедия, в которой главные роли сыграли Адриано Челентано и Орнелла Мути стала настоящим хитом кинопроката. Только в кинотеатрах её посмотрели 56 миллионов человек. Советскому зрителю показывали несколько урезанный вариант, в котором убрали наиболее пикантные сцены. Некоторым счастливчикам удавалось достать видеоплёнку с полной версией фильма, правда, в одноголосом переводе.
«Виннету — сын Инчу-Чуна», 1963 год
«Виннету — сын Инчу-Чуна», 1963 год. / Фото: www.kinopoisk.ru
Советские зрители увидели экранизацию романа Карла Мая лишь через 12 лет после мировой премьеры. Вестерн о борьбе апачей посмотрели 56 миллионов человек. Особой популярностью фильм пользовался у мальчишек разных возрастов, которые близко к сердцу принимали поражения апачей и люто ненавидели их врагов.
«Зорро», 1975 год
«Зорро», 1975 год. / Фото: www.startfilm.ru
Ален Делон, сыгравший роль Диего де ла Вега, и до выхода на экраны «Зорро» уже был очень популярен. В Советском Союзе у актёра были миллионы поклонниц, поэтому каждый фильм с участием актёра неизменно собирал полные залы в кинотеатрах страны. «Зорро» посмотрели 55,3 миллиона человек. История о незнакомце, который вершит справедливость, наказывает преступников и помогает слабым, была просто обречена на успех.
«Синьор Робинзон», 1976 год
«Синьор Робинзон», 1976 год. / Фото: www.my-hit.org
Итальянская комедия о приключениях текстильного магната, попавшего на необитаемый остров, на советские экраны вышла в 1979 году и сразу же стала одним из лидеров проката: его посмотрели 52,1 миллионов зрителей. Главный герой, которого сыграл Паоло Вилладжо, был очарователен. Его попытки завладеть сердцем аборигенки выглядели иногда настолько комичными, что в зрительном зале в кинотеатре иногда было не расслышать слов из-за хохота зрителей.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии