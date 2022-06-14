Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Романтика отношений между начальником (чаще мужчиной) и подчиненным (чаще женщинами) будоражит многие умы. Фильмы и истории из жизни о секретаршах и студентках, удачно вышедших замуж за своих боссов, можно увидеть и услышать повсюду. Многие женские журналы даже дают советы дамам, как правильно себя вести, чтобы добиться расположения шефа, не только по работе.











Психологически эти союзы, между мужчиной-начальником и женщиной -подчиненной связаны с желанием женщины найти сильного и уверенного покровителя, который сможет и обеспечить и защитить. Поэтому зачастую, влюбляясь в мужчину-начальник, женщина влюбляется именно в этот образ – сильного, уверенного в себе босса, могущего обеспечить ей безбедное существование.







Правда мужчин-начальников все-таки меньше, чем женщины, мечтающих о таком союзе и часто эти встречи остаются на уровне босс и его любовница, а охлаждение страсти босса грозит потерей, как мужчины, так и работы. Женские журналы дают на сей счет поразительные советы по удержанию босса и доведения его до алтаря.

Например они советуют применять две стратегии – манипуляция с помощью внешности и иных прелестей, либо тонка игра на хитрости и мудрости.







Вот, например, несколько правил, предлагаемых, как инструкция по соблазнению:

Никогда не спешите с интимной близостью.

В нашей жизни не мало примеров, когда состоявшийся мужчина находит себе жену среди своих «подчиненных»

Ноза Абдулвасиева и Александр Гордон

Стоит лишь вспомнить нашумевшую пару – Ивана Краско и его студентку Наталью Шевель