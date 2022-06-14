Как выйти замуж за шефа. Поразительные советы из женских журналов и истории из звездной жизни

Романтика отношений между начальником (чаще мужчиной) и подчиненным (чаще женщинами) будоражит многие умы. Фильмы и истории из жизни о секретаршах и студентках, удачно вышедших замуж за своих боссов, можно увидеть и услышать повсюду. Многие женские журналы даже дают советы дамам, как правильно себя вести, чтобы добиться расположения шефа, не только по работе.
Психологически эти союзы, между мужчиной-начальником и женщиной -подчиненной связаны с желанием женщины найти сильного и уверенного покровителя, который сможет и обеспечить и защитить. Поэтому зачастую, влюбляясь в мужчину-начальник, женщина влюбляется именно в этот образ – сильного, уверенного в себе босса, могущего обеспечить ей безбедное существование.
Правда мужчин-начальников все-таки меньше, чем женщины, мечтающих о таком союзе и часто эти встречи остаются на уровне босс и его любовница, а охлаждение страсти босса грозит потерей, как мужчины, так и работы. Женские журналы дают на сей счет поразительные советы по удержанию босса и доведения его до алтаря.
Например они советуют применять две стратегии – манипуляция с помощью внешности и иных прелестей, либо тонка игра на хитрости и мудрости.
Вот, например, несколько правил, предлагаемых, как инструкция по соблазнению:
Никогда не спешите с интимной близостью.
Дайте шефу возможность покорить вас. Мужчине, особенно руководителю, важно добиться своего.
Станьте ему верной помощницей и советчицей. Не рассчитывайте только на внешнюю привлекательность.
Будьте всегда вежливой и корректной.
Всегда говорите о начальнике только хорошее.
Конечно в этом плане имеются и позитивные стороны – если все-таки брак состоится, то муж-начальник будет иметь верную помощницу в своем деле и дома и на работе. Гармония, совместные усилия, направленные на улучшение финансового состояния, могут принести неплохие результаты. Но может быть и по-другому – жена, которая будет нужна мужу больше дома, чем на работе, перестанет быть его помощницей в офисе, а у него появится новая секретарша.
В нашей жизни не мало примеров, когда состоявшийся мужчина находит себе жену среди своих «подчиненных»
Например роман известного российского актера Олега Табакова и его супруги Марины Зудиной начался, когда Марина задумалась о карьере актрисы и обучаться этому мастерству она хотела только у Олега Табакова. На студентку Марину Зудину Олег Табаков обратил внимание. Позже Марина пошла работать в Театр-студию Олега Табакова, где мэтр обратил на нее внимание не только как на актрису, но и как будущую спутницу жизни. Кстати разница между супругами – 30 лет.
Ноза Абдулвасиева и Александр Гордон
Еще один пример брака между «боссом» и его «подчиненной» – брак А.Гордона со своей студенткой Нозе Абдулвасиевой. Между ними также 30 лет разницы.
Отметим, что подобные браки – учитель-студентка не редки в нашей жизни.
Стоит лишь вспомнить нашумевшую пару – Ивана Краско и его студентку Наталью Шевель
Влюбленные познакомились в театральном институте, где Иван Краско преподавал актерское мастерство. Разница между супругами – 60 лет.
Конечно, при таком раскладе женщина может с помощью мужа начать заниматься своим делом, развиваться самостоятельно. Но если отношения изначально строились на манипуляциях с целью получить желаемое, вряд ли после заключения брака ситуация изменится кардинальным образом.
А вы как думаете?
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