8 фильмов с печальным финалом, в которых не стоит ожидать хэппи-энда

Многие фильмы приучили зрителей, что в конце добро и любовь обязательно побеждают, невзирая на все трудности, и у киногероев все складывается хорошо. В основном зрителям это нравится, ведь так хочется верить в лучшее хотя бы в кино, даже если хэппи-энд больше похож на чудо, чем на реальность. Но есть и такие фильмы, в которых не стоит рассчитывать на счастливую развязку сюжета. Таких картин меньше, но они запоминаются лучше из-за нетривиальности концовки. Возможно, кого-то грустный финал разочарует, а кому-то покажется более реалистичным, чем банальный счастливый финал «под копирку».
«Плетеный человек» (1973 г.)
Фильм «Плетеный человек» (режиссер Робин Харди)
Этот фильм запомнился зрителям одним из самых волнующих и пугающих финалов, которые когда-либо были на телевидении. В основе сюжета лежит история об одном шерифе, убежденном христианине Ниле Хоуи (Эдвард Вудворд), который попадает на остров Саммерайл, чтобы найти исчезнувшую девочку Роуэн Моррисон (Джеральдина Каупер). Островитяне с холодной враждебностью встретили шерифа. Невзирая на то, что местные жители этого острова уверяют, что никогда не видели здесь эту девочку, инспектору все же удается ее найти.
Но радость от находки была недолгой. Все дело в том, что шериф попадает в западню. Так как местные жители острова, во главе со своим лидером лордом Саммерайлом (Кристофер Ли), практикуют ритуалы кельтского язычества, инспектора хотят принести в жертву. В конце фильма напуганный Нил Хоуи оказывается лицом к лицу со смертью. Вера в праведную силу добра буквально тает на глазах телезрителей, когда Боги, под торжественное пение племени, будто бы торжествуют над прогрессом и развитием.
«Зеленая миля» (1999 г.)
Фильм «Зеленая миля» (режиссер Фрэнк Дарабонт)
Пол Эджкомб (Том Хэнкс) - начальник блока смертников в тюрьме, где всем заключенным однажды придётся пройти «зеленую милю» на пути к месту казни. Этот начальник за всю свою карьеру повидал достаточно узников и надзирателей. Но один из заключенных все же удивил его до глубины души. Несмотря на внушительные размеры и обвинение в ужасном преступлении, Джон Коффи (Майкл Кларк Дункан) располагает к себе. Зрители буквально с первых кадров верят и сопереживают этому герою, причем еще до того, как будет понятно, что он невиновен в убийстве детей.
В тот момент, когда он помогает начальнику тюрьмы, вылечив его жену, зритель немного успокаивается и надеется на счастливое завершение фильма. Но, чем ближе был финал, тем меньше верится в спасение этого доброго и вежливого человека. И в конце фильма все надежды рушатся, казнь неизбежна. Фильм настолько эмоционален, что неважно какой раз зритель его смотрит, слезы все равно наворачиваются на глаза. Особенно тяжелый момент, когда герой сидит на электрическом стуле, а надзиратели плачут. Все-таки такие фильмы нужны, они никогда не утратят своей актуальности.
«Реквием по мечте» (2000 г.)
Фильм «Реквием по мечте» (режиссер Даррен Аронофски)
Безжалостная драма строится на переплетающихся сюжетных линиях вдовы Сары Голдфарб (Эллен Берстин) и ее сына-наркомана Гарри (Джаред Лето), а также его девушке Мэрион (Дженнифер Коннелли) и друге Тайроне (Марлон Уэйнс). Все эти четыре персонажа являются ключевыми, и у каждого из них есть своя мечта. Гарри с другом мечтали разбогатеть, его мать — сняться в популярной телевизионной программе, а девушка — открыть собственный магазин. Выбирая не те пути воплощения в жизнь своих целей, а также из-за различного рода зависимости, мечты героев так и остаются недостижимыми, а их жизни буквально рушатся.
По задумке автора, фильм повествует не только о наркотической зависимости, ведь разрушить человеческую жизнь могут абсолютно любые одержимости, например, вещами, едой, играми, людьми и так далее. Наблюдая за героями, можно увидеть три стадии их деградации. Режиссер разбил картину на три части с прологом и эпилогом. Эти части названы символично: «Лето», «Осень», «Зима», обозначая тем самым не только время, когда происходят действия фильма, но и намекая на постепенное ухудшение жизни героев. Причем каждый акт меньше предыдущего, что указывает на ускорение событий, в зависимости от того, как дела принимают более трагичный оборот.
В этом фильме настолько проникновенно рассказана история, что зритель невольно начинает жалеть наркомана, и ждать хэппи-энда, где герои возьмутся за ум и заживут по-новому. Но со временем становится понятно, что такого доброго финала не будет, от этого становится еще жальче героев картины.
«Олдбой» (2003 г.)
Фильм «Олдбой» (режиссер Пак Чхан Ук)
Этот фильм по праву можно назвать южнокорейским шедевром. Несмотря на то, что данная лента начинается как комедия, затем жанр больше смахивает на детектив, с элементами психологического триллера, и далее превращается в настоящую кровавую трагедию Эта картина получила множество премий, а также восторженных отзывов критиков. Главный герой фильма — обычный бизнесмен О Дэ-су (Чхве Мин-сик). В день рождения дочери, которой только исполнилось три года, он напивается по пути домой. За хулиганство бизнесмен попадает в полицейский участок. Оттуда его вызволяет под свою опеку друг главного героя. Но пока он отошел, чтобы позвонить жене своего пьяного друга, тот внезапно пропадает.
В итоге О Дэ-су похищают и отправляют в комнату без окон на мучительно долгих пятнадцать лет. Спустя все эти годы бесчеловечного заключения, его отпускают. Теперь у него главная цель в жизни — отыскать своих похитителей и, естественно, отомстить за украденные годы. Но в итоге все сложилось не так как он мечтал. О Дэ-Су является одновременно и жертвой, и мстителем. Его жизнь ушла под откос. Его неизвестный враг забрал у него самое дорогое. Он отнял его свободу, убил жену, причем сделал так, чтобы все улики указывали на самого героя. Так что, если б не заключение в этой комнате, он отправился бы в настоящую тюрьму. Как и в остальных фильмах, на счастливый финал не стоит рассчитывать. Эта картина наполнена дикой болью и страданиями.
«Старикам здесь не место» (2007 г.)
Фильм «Старикам здесь не место» (режиссеры: Джоэл Коэн, Итан Коэн)
Однажды, во время охоты на антилоп, простой работяга Льюэлин Мосс (Джош Бролин) находит в пустыне целую гору трупов, заполненный наркотиками грузовик, а также кейс с банкнотами, общей суммой в два миллиона долларов. Поддавшись соблазну, он забирает эту крупную сумму себе, даже не подозревая насколько опасной станет теперь его жизнь. Отныне он стал не охотником, а жертвой, которую преследует хозяева этого кейса — опасная группировка, жаждущая любой ценой вернуть то, что им принадлежит, а также наказать наглого вора.
Но они не одни, кто хочет заполучить эти деньги. За кейсом охотятся еще двое, наемный убийца Карлсон Уэлс (Вуди Харрельсон) и сбежавший убийца Антон Чигур (Хавьер Бардем), который своими беспощадными поступками напоминает стихийное бедствие. Он не обычный убийца, его действия маниакальны. Он всем жертвам предлагает подбросить монетку, якобы предлагая им самим определить свою судьбу. Но в итоге злодей все равно остается в выигрыше. Так что теперь жизнь главного героя похожа на какой-то кровавый хаос. И эту волну жестокости и насилия не может остановить даже весь штаб полиции Западного Техаса.
«Семь жизней» (2008 г.)
Фильм «Семь жизней» (режиссер Габриэле Муччино)
Главный герой фильма Бен Томас (Уилл Смит) - весьма успешный инженер. Однажды он попал в аварию, где по его вине погибли семь человек, среди которых была его невеста. Эта ужасная трагедия кардинально поменяла всю его жизнь. Чтобы хоть как-то исправить ошибки своего прошлого, Бен увольняется с работы, и помогает абсолютно незнакомым людям. Чтобы вернуть свой «долг» Вселенной, главный герой фильма становится донором для семи человек. Сначала он жертвует часть своей печени, затем отдает почку, потом костный мозг и так далее.
Людей, которым он жертвует свои органы, Бен выбирает очень тщательно. И вот однажды он встречает смертельно больную девушку по имени Эмили (Росарио Доусон), которой необходима пересадка сердца. Познакомившись с ней поближе, он влюбляется в Эмили, но им не суждено жить вместе долго и счастливо, ведь в этом фильме не запланирован счастливый конец.
«Погребенный заживо» (2010 г.)
Фильм «Погребенный заживо» (режиссер Родриго Кортес)
Независимо от того, что бюджет фильма был достаточно скромным, этот триллер с элементами драмы собрал достаточно хвалебных отзывов. Возможно, в этом заслуга талантливого Райана Рейнолдса, который был очень убедителен в своей роли. Главный герой фильма находится по контракту в Ираке. Однажды во время засады Пол теряет сознание. Спустя некоторое время мужчина приходит в себя, но не понимает, где он находится, так как место, где он пришел в себя было в непроглядной тьме. Найдя при себе зажигалку и телефон, он понимает, что его заживо похоронили в гробу.
Теперь ему предстоит пережить много тяжелой психологической и физической борьбы за собственное выживание, он цепляется за любую возможность выбраться из этой ужасной западни. Благодаря телефонным разговорам, зритель понимает как мужчина попал в такую жуткую ловушку. В фильме показывают поиски Пола, но с каждой минутой запаса кислорода становится все меньше и меньше. И вот, когда герой отчаялся, ему звонят и сообщают, что его уже нашли и откапывают. Но, как оказалось, нашли не его.
«Логан» (2017 г.)
Фильм «Логан» (режиссер Джеймс Мэнголд)
К сожалению для поклонников, в этом фильме завершилась история, пожалуй, самого известного мутанта вселенной «Люди Х». Причем фильм получился необычным, не таким, как многие фильмы про супергероев. Это более взрослая и серьезная картина, наполненная больше драматизмом, чем сюжетом комиксов. Конечно, многие знали, что этот фильм — прощание с образом Росомахи в исполнении Хью Джекмана, но многие надеялись на более счастливый финал, нежели смерть главного персонажа, ведь с ним выросло целое поколение людей.
Когда раны заживают уже не с такой быстрой скоростью, как раньше, и приходится носить на руках старика, когда ты сам почти старик, в мыслях нет уже того геройства. Абсолютно все устают от жизни, даже мутанты. При просмотре этого фильма понимаешь, что где-то рядом конец существования Росомахи. Прощаться с киноэпохами всегда тяжело, особенно, если зритель серьезно относится к тому, что происходит на экране. Финал вышел очень достойным, но как же больно называть "Логана" финалом.
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