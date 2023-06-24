Топ-10 самых богатых людей за всю историю

Список десяти самых богатых и влиятельных людей всех времен и народов.







Текст: Новости Mail.Ru



Начнем с последнего места.



1. По версии журнала Time, замыкает топ-10 богатейших правителей в истории один из самых успешных военных руководителей всех времен, основатель Монгольской империи Чингисхан (1206 — 1227). Основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу.







2. На девятой строчке находится «самый состоятельный человек из ныне живущих людей» Билл Гейтс. Forbes оценивает чистую стоимость активов основателя компании Microsoft в 78.9 миллиарда долларов.



До июня 2008 года Билл Гейтс являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Он является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 Гейтс вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд.







3. На восьмое место журнал Time поместил бретонского рыцаря Алена Рыжего (ок. 1040—1089). На момент смерти в 1093 году его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов — порядка 7% ВВП Англии того времени (в пересчете на курс 2014 года — 194 миллиарда долларов). Он принимал участие в нормандском завоевании Англии и был основателем Ричмондского замка.







4. Седьмое место занял основатель американской компании Standard Oil Джон Рокфеллер (1839-1937), состояние которого в 1918 году оценивалось в 1,5 миллиарда долларов или в пересчете на курс прошлого года — 341 миллиард долларов.



Джон Рокфеллер с сыном в 1915 году:







5. На шестой позиции — «самый богатый американец всех времен», владелец компании US Steel Эндрю Карнеги (1835-1919), обладавший состоянием в 372 миллиарда долларов в пересчете на курс 2014 года.



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