Топ-10 самых богатых людей за всю историю

Список десяти самых богатых и влиятельных людей всех времен и народов.
Текст: Новости Mail.Ru
Начнем с последнего места.
1. По версии журнала Time, замыкает топ-10 богатейших правителей в истории один из самых успешных военных руководителей всех времен, основатель Монгольской империи Чингисхан (1206 — 1227). Основатель и первый великий хан Монгольской империи, объединивший разрозненные монгольские племена; полководец, организовавший завоевательные походы монголов в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу.
2. На девятой строчке находится «самый состоятельный человек из ныне живущих людей» Билл Гейтс. Forbes оценивает чистую стоимость активов основателя компании Microsoft в 78.9 миллиарда долларов.
До июня 2008 года Билл Гейтс являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Он является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 Гейтс вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд.
3. На восьмое место журнал Time поместил бретонского рыцаря Алена Рыжего (ок. 1040—1089). На момент смерти в 1093 году его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов — порядка 7% ВВП Англии того времени (в пересчете на курс 2014 года — 194 миллиарда долларов). Он принимал участие в нормандском завоевании Англии и был основателем Ричмондского замка.
4. Седьмое место занял основатель американской компании Standard Oil Джон Рокфеллер (1839-1937), состояние которого в 1918 году оценивалось в 1,5 миллиарда долларов или в пересчете на курс прошлого года — 341 миллиард долларов.
Джон Рокфеллер с сыном в 1915 году:
5. На шестой позиции — «самый богатый американец всех времен», владелец компании US Steel Эндрю Карнеги (1835-1919), обладавший состоянием в 372 миллиарда долларов в пересчете на курс 2014 года.
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6. На пятой строчке оказался Иосиф Сталин, «контролировавший одну из крупнейших экономик мира». Time отмечает, что даже при том, что богатства СССР не принадлежали ему лично, Сталин имел возможность управлять советской экономической мощью.
7. Четвертое место отведено Акбару I Великому (1542 — 1605), падишаху Империи Великих Моголов, на которую приходилось около четверти мирового производства. При его правлении показатели ВВП на душу населения были сравнимы c показателями Англии при Елизавете I, а местная элита была богаче европейских аристократов.
Абу-л Фазл преподносит падишаху Акбару книгу «Акбарнаме». Миниатюра. «Акбарнаме» 1596—1597 гг.
8. Замыкает тройку богатейших лидеров китайский император Шэнь-Цзун (1048 — 1085), в 11 веке управлявший одним из самых экономически мощных государств, которое производило до 30% мирового ВВП.
9. На втором месте списка — основатель Римской империи Октавиан Август (23 сентября 63 года до н. э., Рим — 19 августа 14 года н. э.). За время своего правления Октавиан значительно расширил границы Римского государства, включив в его состав большие территории на Рейне и Дунае, в Испании, а также Египет, Иудею и Галатию. По мнению экономистов, состояние императора было эквивалентно примерно 4.6 триллионам долларов США в пересчете на курс 2014 года.
10. Богатейшим человеком издание признало правителя средневекового государства Мали Мансу Мусу (1312 — 1337). По мнению профессора истории американского колледжа Феррум Ричарда Смита, во времена правления Мусы государство было крупнейшим производителем золота, поэтому его богатства невозможно точно подсчитать.
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