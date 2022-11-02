Аппетитные истории итальянского кондитера

Маттео Стаччи – шеф-кондитер из итальянского города Монца. При помощи разнообразных десертов он создаёт забавные миры и населяет их миниатюрными человечками, чем и прославился на весь мир.



«Внешний вид десерта не мене важен, чем его вкус», — говорит Маттео и с ним трудно не согласиться:















































































































































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