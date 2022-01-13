Ужасающие факты о монархах Саудовской Аравии

Королевство Саудовская Аравия — самая большая страна на Ближнем Востоке. И страна с самыми большими запасами нефти. К сожалению, обычным жителям не удается насладиться нефтяными деньгами — все они оседают в карманах членов правящей династии Саудитов (Аль Саудов).







Семья-то большая: примерно 25 000 человек. Но «только» 2000 из них контролируют всю власть и все богатства страны. А уж что они вытворяют… Как говорится, абсолютная власть развращает абсолютно.







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