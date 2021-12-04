Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

У большинства фильмов есть идея, тема и мораль. С помощью фильма создатели пытаются передать зрителям что-то важное, чаще всего доброе и светлое. Тем не менее, бывает, что посмотрев в очередной раз старый фильм или классику, мы понимаем, что, может быть, моральные качества героев фильма вовсе и не были такими уж высокими, с точки зрения современной морали и переоценки ценностей. А их поступки уже могут внушать не уважение, а рассматриваться, как неоправданно жестокие, безрассудные, а то и просто безумные. Хотите знать, о каких фильмах идет речь?



Рэмбо

Малышка на миллион

Лис и пёс

Русалочка

Бриолин

Суперсемейка

Миньоны

Крестный отец

Каратэ-пацан

Сумерки

Солдат Джейн

Человек из стали

Живая сталь

Матрица

Темный рыцарь

Капитан Америка

Красавица и чудовище

Король Лев

Форрест Гамп

Охотники за привидениями (1984)