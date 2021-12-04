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Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

У большинства фильмов есть идея, тема и мораль. С помощью фильма создатели пытаются передать зрителям что-то важное, чаще всего доброе и светлое. Тем не менее, бывает, что посмотрев в очередной раз старый фильм или классику, мы понимаем, что, может быть, моральные качества героев фильма вовсе и не были такими уж высокими, с точки зрения современной морали и переоценки ценностей. А их поступки уже могут внушать не уважение, а рассматриваться, как неоправданно жестокие, безрассудные, а то и просто безумные. Хотите знать, о каких фильмах идет речь?

Рэмбо


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому


Посттравматический синдром, травмы и страдания — пустяковые жертвы, если в результате вы получаете возможность убивать сотни людей.

Малышка на миллион


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Быть мёртвым лучше, чем жить с инвалидностью.

Лис и пёс


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Дискриминация налицо. Охотнику и жертве никогда не быть друзьями.

Русалочка


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Для того, чтобы получить желаемое, можно отказаться от своей семьи, бросить то, что вам дорого, заключить сделку с ведьмой, и поставить под удар свой дом.

Бриолин


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Если вы хотите быть с человеком, которого любите — полностью измените себя и откажитесь от собственной индивидуальности.

Суперсемейка


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Обычные, преданные своему делу трудяги — зло. Люди, наделённые необычным даром и уникальными способностями — добро!

Миньоны


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Выходит так, что жизнь не имеет смысла, если у вас нет злого хозяина, которому вы служите.

Крестный отец


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Быть мафиози – это в общем-то круто, если вы главарь.

Каратэ-пацан


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Кто будет думать о запрещенных приемах и о жестоком избиении беззащитного паренька шайкой мальчишек, владеющих приемами борьбы? Ведь финал на самом деле бесподобен.

Сумерки


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Столетнему старику можно вступать в интимную связь с несовершеннолетней, если он вампир и (как и положено вампиру) выглядит молодым.

Солдат Джейн


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Женщины действительно очень хотят быть «морскими котиками»… пока кто-нибудь не попытается их изнасиловать.

Человек из стали


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Не стоит спасать жизни людей, если это угрожает раскрытием тайны вашего происхождения.

Живая сталь


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Человечество разработало невероятно продвинутых роботов, так давайте же, наконец, полюбуемся тем, как они беспощадно дубасят друг друга!

Матрица


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Убивать невинных людей нормально, если они не сражаются на вашей стороне.

Темный рыцарь


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Один раз, но можно совершить что-то ужасное и неэтичное, потому что это очень важно.

Капитан Америка


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Анаболики принимать можно, но только хорошим парням.

Красавица и чудовище


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Вполне нормально закрутить роман с тем, кто держит тебя в заточении и угрожает тебе, если вы думаете, что где-то в глубине души он хороший человек.

Король Лев


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

С безжалостными диктаторами можно мириться до тех пор, пока они на нашей стороне.

Форрест Гамп


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Если вы захотели испытать в жизни что-нибудь новое, то будьте готовы к тому, что вас будут использовать, оскорблять, и в конце концов СПИД прикончит вас.

Охотники за привидениями (1984)


Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

Не доверяйте государственным органам. В конце концов, мы же не хотим, чтобы они препятствовали странным ребятам ловить призраков с помощью нелегального устройства, работающего на ядерном топливе.

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