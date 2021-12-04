Кинохиты, которые (ненарочно) учат нас плохому

У большинства фильмов есть идея, тема и мораль. С помощью фильма создатели пытаются передать зрителям что-то важное, чаще всего доброе и светлое. Тем не менее, бывает, что посмотрев в очередной раз старый фильм или классику, мы понимаем, что, может быть, моральные качества героев фильма вовсе и не были такими уж высокими, с точки зрения современной морали и переоценки ценностей. А их поступки уже могут внушать не уважение, а рассматриваться, как неоправданно жестокие, безрассудные, а то и просто безумные. Хотите знать, о каких фильмах идет речь?
Рэмбо
Посттравматический синдром, травмы и страдания — пустяковые жертвы, если в результате вы получаете возможность убивать сотни людей.
Малышка на миллион
Быть мёртвым лучше, чем жить с инвалидностью.
Лис и пёс
Дискриминация налицо. Охотнику и жертве никогда не быть друзьями.
Русалочка
Для того, чтобы получить желаемое, можно отказаться от своей семьи, бросить то, что вам дорого, заключить сделку с ведьмой, и поставить под удар свой дом.
Бриолин
Если вы хотите быть с человеком, которого любите — полностью измените себя и откажитесь от собственной индивидуальности.
Суперсемейка
Обычные, преданные своему делу трудяги — зло. Люди, наделённые необычным даром и уникальными способностями — добро!
Миньоны
Выходит так, что жизнь не имеет смысла, если у вас нет злого хозяина, которому вы служите.
Крестный отец
Быть мафиози – это в общем-то круто, если вы главарь.
Каратэ-пацан
Кто будет думать о запрещенных приемах и о жестоком избиении беззащитного паренька шайкой мальчишек, владеющих приемами борьбы? Ведь финал на самом деле бесподобен.
Сумерки
Столетнему старику можно вступать в интимную связь с несовершеннолетней, если он вампир и (как и положено вампиру) выглядит молодым.
Солдат Джейн
Женщины действительно очень хотят быть «морскими котиками»… пока кто-нибудь не попытается их изнасиловать.
Человек из стали
Не стоит спасать жизни людей, если это угрожает раскрытием тайны вашего происхождения.
Живая сталь
Человечество разработало невероятно продвинутых роботов, так давайте же, наконец, полюбуемся тем, как они беспощадно дубасят друг друга!
Матрица
Убивать невинных людей нормально, если они не сражаются на вашей стороне.
Темный рыцарь
Один раз, но можно совершить что-то ужасное и неэтичное, потому что это очень важно.
Капитан Америка
Анаболики принимать можно, но только хорошим парням.
Красавица и чудовище
Вполне нормально закрутить роман с тем, кто держит тебя в заточении и угрожает тебе, если вы думаете, что где-то в глубине души он хороший человек.
Король Лев
С безжалостными диктаторами можно мириться до тех пор, пока они на нашей стороне.
Форрест Гамп
Если вы захотели испытать в жизни что-нибудь новое, то будьте готовы к тому, что вас будут использовать, оскорблять, и в конце концов СПИД прикончит вас.
Охотники за привидениями (1984)
Не доверяйте государственным органам. В конце концов, мы же не хотим, чтобы они препятствовали странным ребятам ловить призраков с помощью нелегального устройства, работающего на ядерном топливе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии