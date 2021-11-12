Шедевры архитектуры, которые вы увидеть обязаны

Архитектура вполне может быть признана одним из самых впечатляющих видов искусства. Человек никогда не умел довольствоваться обычной крышей над головой: даже пещерные жители старались придать своему убежищу определенную форму. Кроме того, зодчество — единственный вид искусства практичного, осязаемого; след на Земле, способный продержаться не одну тысячу лет. Мы собрали для вас десять главных зданий современного мира, которые могут поразить и бывалого путешественника.









Собор Святого Семейства

Ribbon Chapel

Marina City

Turninn

Бергхайн

Золотой павильон

Голубая Мечеть

Золотой Храм

Las Lajas Sanctuary

Нойшванштайн