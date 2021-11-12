Шедевры архитектуры, которые вы увидеть обязаны

Архитектура вполне может быть признана одним из самых впечатляющих видов искусства. Человек никогда не умел довольствоваться обычной крышей над головой: даже пещерные жители старались придать своему убежищу определенную форму. Кроме того, зодчество — единственный вид искусства практичного, осязаемого; след на Земле, способный продержаться не одну тысячу лет. Мы собрали для вас десять главных зданий современного мира, которые могут поразить и бывалого путешественника.
Собор Святого Семейства
Барселона
Гуру модернистской архитектуры Антонио Гауди не дожил до завершения строительства своего главного шедевра. Собственно, Саграда Фамилиа все еще находится на стадии завершения проекта — но строительные леса лишь придают этому странному собору очарование сказочной Нарнии.
Ribbon Chapel
Япония
Именно в эту часовенку (а вы что думали?) съезжаются пары со всей Японии: провести свадебную церемонию в одной из самых необычных церквей мира стоит любого путешествия.
Marina City
Чикаго
В 1964 году величественное здание Marina City произвело настоящий фурор — да и сейчас на него ориентируются многие современные архитекторы. Внутренняя планировка полностью соответствует внешнему облику.
Turninn
Рейкьявик
Немногие способны настолько органично вплести дело рук человеческих в природный ландшафт. Архитектор проекта стремился отразить дикую красоту Исландии, что, впрочем, заметно и без всяких комментариев.
Бергхайн
Берлин
Берлин уже давно считается главной столицей современной электронной музыки. Здание Бергхайна, лучшего клуба города, можно назвать настоящим символом классической школы Баухауса.
Золотой павильон
Киото
Юкио Мисима посвятил Золотому храму одну из своих лучших книг. В японской архитектурной традиции интеграция в окружающую среду является одним из самых старых идеалов — неудивительно, что мастерство мастера-зодчего так вдохновило великого писателя.
Голубая Мечеть
Стамбул
К началу 1600-х годов Османская империя переживала пик своего могущества. Тогда и была построена знаменитая Голубая Мечеть, чьи величественные купола, тончайшие шпили минаретов и внутреннее убранство поражают и по сей день.
Золотой Храм
Индия
Эта ошеломляющая постройка будто бы упала в реку из далекого космоса: яркая, броская, типичная для азиатских стран архитектурная стилистика Золотого Храма не вызывает отторжения и у более сдержанных европейцев — одного взгляда достаточно, чтобы оценить всю глубину замысла зодчего.
Las Lajas Sanctuary
Колумбия
Святилище колумбийских католиков будто бы бросает вызов самой гравитации. Выстроенное на небольшом утесе здание выглядит вполне достойным жилищем для святого духа.
Нойшванштайн
Германия
Самый настоящий сказочный замок стоит глубоко в лесах Баварии — и магнитом притягивает десятки тысяч туристов со всего света. Сам Уолт Дисней был настолько впечатлен Нойшванштайном, что привнес его черты в свой собственный замок Спящей Красавицы.
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