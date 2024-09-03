Как быстро вернуть пластику первозданный вид

Пластик – универсальный и достаточно прочный материал, за которым легко ухаживать до поры до времени. Но спустя пару-тройку лет, он начинает терять свою привлекательность, частично покрываясь жёлтыми пятнами.

Выглядит подобное, мягко говоря, далеко не эстетично. Но… не стоит торопиться звать мастера на замену подоконников\откосов, или же тащить мебель на свалку.

Главные причины пожелтения пластика

Как и чем отбелить пластик в домашних условиях

1. Отбеливатели на кислородной основе

2. Хлорсодержащие средства

3. Димексид

4. Нашатырный спирт и перекись

5. Спирт

6. Меламиновая губка

7. Гель для мытья посуды

8. Зубной порошок или зубная паста

9. Лимонный сок или уксус

Выход найден.Есть несколько причин, почему желтеет пластик.Как правило, пластик желтеет по нескольким причинам. Например, это может быть вызвано старением, окислением, воздействием ультрафиолета или химическими реакциями, вступающими с определёнными материалами. Пожелтение пластика часто вызывается процессом, называемым окислением, который происходит, когда полимерный материал в пластике разрушается под воздействием кислорода в воздухе. Кроме того, пластик может содержать добавки, которые со временем приводят к изменению цвета.Пластик может желтеть при контакте с жиром, маслом и прямыми солнечными лучами.Некоторые пластмассовые материалы, такие как полипропилен, могут пожелтеть при контакте с жирами и маслами. Это связано с тем, что жиры и масла разрушают полимерные молекулы в пластике, вызывая его обесцвечивание. Зачастую подобное происходит со временем, если пластик подвергается воздействию пищевых продуктов или других маслянистых веществ. Кроме того, перегрев также может ускорить процесс пожелтения.Табачный дым также может стать причиной пожелтения пластика.Табачный дым также может вызывать пожелтение некоторых видов пластика, поскольку он содержит ряд вредных химических веществ и частиц, таких как никотин и другие. Все они могут вступать в реакцию с составом пластика, вызывая пожелтение или обесцвечивание поверхности. Этот процесс известен как фотохимическое окисление и может происходить, когда пластик подвергается воздействию как табачного дыма, так и солнечного света.Отбелить подоконник можно даже подручными средствами в домашних условиях.Прежде чем приступить к выведению жёлтых пятен, обязательно придерживайтесь важных правил и помните о том, что пластик легко поцарапать. Поэтому не трите его чрезмерно сильно, иначе есть все шансы обзавестись как мелкими, так и крупными глубокими царапинами. Также не забывайте о том, что оттирать пятна надо постепенно и равномерно по всей поверхности, а не только в одном месте, где они образовались. Так вы сохраните равномерный цвет покрытия, а не добавите белёсых проплешин.Чтобы вывести пятна, используйте отбеливатель на кислородной основе.Отбеливатели на кислородной основе – эффективные средства для удаления жёлтых пятен с пластика, поскольку при удалении загрязнений, они не влияют на цвет материала. Если вам необходимо отбелить пластиковую поверхность (столешницу, подоконник, откосы и т.д.), лучше всего приготовить густую кашицу из отбеливателя и средства для мытья посуды, смешав и то, и другое в равных пропорциях. Получившуюся смесь лучше всего наносить губкой строго на пожелтевший участок, выходя за его край на один-два сантиметра. Средство необходимо оставить на двадцать минут. После смыть тёплой водой и насухо вытереть тряпкой. Что же касается пластиковой посуды, то её лучше всего замочить в слегка тёплой воде с отбеливателем и оставить на полчаса. После как следует ополоснуть и тщательно вымыть.Хлорсодержащие средства отлично подходят для удаления пожелтения с поверхности пластика.Хлорсодержащие средства также подходят для удаления жёлтых пятен с пластика. Однако важно использовать их с особой осторожностью, поскольку они могут быть жёсткими и потенциально вредными для некоторых видов пластика. Кроме того, важно строго следовать инструкциям и предупреждениям по технике безопасности, приведённым на упаковке (а также изделии), и всегда сначала тестировать его на небольшом участке, чтобы убедиться, что оно не обесцвечивает и не повреждает поверхность. При работе с такими средствами необходимо использовать перчатки и защитную маску, а также обеспечить хорошую вентиляцию и циркуляцию воздуха, чтобы не скапливать в помещении тяжёлые запахи.Попробуйте использовать димексид.Димексид — это химическое соединение, которое часто используется в качестве растворителя и, как известно, обладает антимикробными, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. При этом, несмотря на все целебные свойства, с его помощью можно удалить жёлтые пятна с пластика, намочив тряпку и приложив её к загрязнённому участку на несколько минут.Также можно использовать перекись водорода, нашатырный спирт или сделать раствор в равных частях.Смесь перекиси водорода и нашатырного спирта – отличное средство для того, чтобы раз и навсегда избавиться от въевшихся жёлтых пятен. Нанести раствор на загрязнённый участок с помощью ткани или щётки. Оставьте на несколько минут, а затем смойте холодной водой. Аммиак и перекись водорода отлично расщепляют пятна с лёгкостью удаляя их с поверхности пластика.Спирт также весьма неплохо справляется с подобного рода пятнами.Спирт также отлично справляется с выведением жёлтых пятен с пластиковых поверхностей. Перед использованием нанесите спирт на ткань и аккуратно протрите загрязнённый участок, оставив на несколько минут. Спирт растворит пятно и удалить его с поверхности пластика. Однако сначала обязательно протестируйте средство на небольшом участке, чтобы убедиться, что покрытие не меняет цвет и не облазит.Меламиновая губка поистине творит чудеса.Меламиновую губку, также известную как magic eraser, можно использовать и для удаления жёлтых пятен с пластика. Как правило, такие губки отличаются высокой абразивностью, что делает их идеальными для удаления пятен и загрязнений любой сложности с различных поверхностей. Просто смочите губку и аккуратно протрите пожелтевший участок, пока пятно не удалится, затем промойте чистой водой и высушите.Чтобы отчистить пластик от жёлтых пятен, используйте гель для мытья посуды.Гель для мытья посуды также можно использовать для удаления жёлтых пятен с пластика. Смешайте небольшое количество средства с тёплой водой и аккуратно потрите пожелтевший участок тряпкой или щёткой. После очистки промойте участок холодной водой и промокните насухо.Также для выведения пятен можно использовать зубной порошок или пасту.Пожелтевший пластик можно вернуть к первозданному виду с помощью зубного порошка или пасты. Просто нанесите небольшое количество средства на ткань или щётку и аккуратно протрите участок с пятнами. После очистки промойте холодной водой и вытрите насухо. Перед процедурой следует проверить средство на небольшом участке и только потом переходить к полному выведению пятен.Не менее эффективными средствами считаются уксус и лимонный сок.Лимонный сок или уксус также помогут вернуть пластику первозданную красоту. Просто смешайте равные части лимонного сока или уксуса с тёплой водой и с помощью тряпки или щётки аккуратно протрите пожелтевшую поверхность. Кислота, содержащаяся в лимонном соке или уксусе, способствует расщеплению и удалению пятен практически с любой поверхности. После очистки необходимо промыть холодной водой и насухо вытереть.