10 самых причудливых смертей, настигших известных жителей Средневековья

Великие люди и их нелепые смерти.

1. Ричард I

Причина смерти: мальчиком со сковородкой. / Фото: thevintagenews.com

2. Мартин Арагонский

Причина смерти: расстройство желудка и неудержимый смех. / Фото: thevintagenews.com

3. Халиф Аль-Мустасим Биллах

Причина смерти: закатан в ковер и затоптан лошадьми. / Фото: chrontime.com

4. Адриан IV

Причина смерти: муха в вине. / Фото: thevintagenews.com

5. Сигурд Эйстейнссон

Причина смерти: заражение крови в ране, нанесенной ему отрубленной головой. / Фото: namtaru.ru

6. Эдуард II

Причина смерти: якобы был убит раскаленной кочергой, засунутой ему в анус. / Фото: thevintagenews.com

7. Артур Бретонский

Причина смерти: якобы был зарезан пьяным королем Иоанном. / Фото: thevintagenews.com

8. Джордж Плантагенет

Причина смерти: утоплен в бочке с вином мальвазией. / Фото: maxpark.com

9. Бела I

Причина смерти: убило упавшим на него навесом от трона. / Фото: thevintagenews.com

10. Томас Беккет

Причина смерти: частично обезглавлен при сопротивлении аресту. / Фото: thevintagenews.com