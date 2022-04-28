10 самых причудливых смертей, настигших известных жителей Средневековья

Великие люди и их нелепые смерти.
Человек смертен... Даже если он великой полководец, правит половиной мира или даже Папа Римский. Но порой смерть приходи не только нежданно, но и достаточно нелепо. Именно о таких случаях мы расскажем в этом обзоре.
1. Ричард I
Причина смерти: мальчиком со сковородкой. / Фото: thevintagenews.com
1199 год
Ричард I Львиное сердце фактически разорил Англию в 1199 году. Сначала Третьим крестовым походом, а потом выкупом, когда Ричарда взял в плен германский император. Вскоре король обнаружил, что ему нужны огромные суммы денег, чтобы финансировать свои военные кампании во Франции и выяснил, что налогов не хватит для этого. Ричард умер в то время, как пытался хоть как-то добыть так нужные ему деньги во время осады замка Шалю-Шаброль во Франции, в котором, по слухам, хранилось золото.
Во время осады этого замка мальчик Пьер Базиль, который был вооружен сковородкой вместо щита, схватил арбалет и выстрелил в группу рыцарей на лошадях. Его стрела вонзилась в плечо одного из рыцарей, которым был как раз Ричард Львиное Сердце. Вскоре Ричард скончался, поскольку у него началось заражение крови и гангрена. Но даже на смертном одре он приказал не казнить своего нищего убийцу и велел выплатить ему сто шиллингов. Когда король скончался, по приказу Элеоноры Аквитанской, скорбящей матери Ричарда, с Пьера Базиля заживо содрали кожу, после чего его повесили.
2. Мартин Арагонский
Причина смерти: расстройство желудка и неудержимый смех. / Фото: thevintagenews.com
1410 год
Во время праздника в 1410 году Мартин, граф Барселонский и король Арагона, умер при весьма странных обстоятельствах. Люди, которые сидели рядом с ним в момент того, как король скончался на пиру, заявили, что смерть была вызвана сочетанием тяжелого расстройства желудка, которым Мартин страдал уже несколько дней, а также истерического смеха, который вызвал асфиксию за обеденным столом. Попытки спасти жизнь короля оказались тщетными. Сейчас уже неизвестно, что заставило Мартина смеяться так бесконтрольно. А что касается расстройства желудка, ученые считают, что оно было вызвано угрями, популярным блюдом средневековья.
3. Халиф Аль-Мустасим Биллах
Причина смерти: закатан в ковер и затоптан лошадьми. / Фото: chrontime.com
1258 год
Последний багдадский халиф Аль-Мустасим Биллах был взят в плен во время монгольского нашествия на халифат Аббасидов. Он правил с 1242 года в течение шестнадцати лет, до своей смерти. В феврале 1258 г. монголы во главе с Хулагу-ханом захватили Багдад и взяли в плен Аль-Мустасим Биллаха. Тем не менее, монголы побоялись казнить халифа обычным способом (т.е. обезглавить) из-за суеверия, что если пролить королевскую кровь, то это приведет к бедствиям. Вместо этого они завернули Аль-Мустасим Биллаха в ковер и растоптали его лошадьми. Процесс казни длился в течение более пятнадцати минут.
4. Адриан IV
Причина смерти: муха в вине. / Фото: thevintagenews.com
1159 год
Адриан IV (урожденный Николас Брейкспир) был папой римским в течение пяти лет до самой своей смерти в 1159 году. Он до сих пор является единственным англичанином, который когда либо занимал папский престол. В последние месяцы своей жизни, Адриан страдал от гнойного тонзиллита, который привел к накоплению гноя у него в полости рта и в горле. Считается, что именно стало причиной его смерти, когда Адриан сделал глоток вина и подавился мухой, которая в сочетании с гноем намертво закупорила его горло. В итоге папа задохнулся в течение нескольких минут.
5. Сигурд Эйстейнссон
Причина смерти: заражение крови в ране, нанесенной ему отрубленной головой. / Фото: namtaru.ru
892 год
Ярл Оркнейских островов Сигурд Могучий умер из-за, пожалуй, самой странной причины. Сигурду бросил вызов один из его врагов, шотландский вождь Маэль Бригте по прозвищу «Клык» (из-за своих больших клыков). Они договорились взять с собой на бой по 40 воинов, однако Сигурд привел с собой 80 человек и легко выиграл битву. Сигурд высокомерно привязал отрубленную голову Маэля Бригте к седлу своей лошади. По пути домой болтающаяся рядом с седлом голова клыками исцарапала ногу Сигурда до крови. В рану попала инфекция и за несколько дней Сигурд скончался от гангрены.
6. Эдуард II
Причина смерти: якобы был убит раскаленной кочергой, засунутой ему в анус. / Фото: thevintagenews.com
1327 год
Эдуард II правил Англией в течение двадцати лет, до своей смерти в 1327 году. Его правление запомнилось множеством бедствий, политическим недоверием и военными неудачами. После его отречения, политические противники Эдуарда решили, что бывшего короля опасно оставлять в живых. В то время заключения в замке Беркли к нему явилась группа убийц, которые схватили его и насильно вставили раскаленную железную кочергу прямо в его прямую кишку. До сих пор ходит легенда, что посетители замка Беркли иногда могут услышать за стеной вопли агонии Эдуарда.
7. Артур Бретонский
Причина смерти: якобы был зарезан пьяным королем Иоанном. / Фото: thevintagenews.com
1203 год
Артур Бретонский был лидером восстания против короля Иоанна в начале двенадцатого века. Подросток (Артуру было 16 лет на момент смерти) был племянником Иоанна и имел законное право на английский престол, однако Иоанн Безземельный хотел дискредитировать Артура, чтобы править самому. После того, как Артура взяли в плен во время осады замка Мирмбо, есть много противоречивых историй относительно того, что случилось с ним.
Самая вероятная из этих теорий гласит, что Иоанн приказал кастрировать и ослепить Артура в наказание за измену, но тюремщик отказался сделать это. Разъяренный король Иоанн напился, а затем сам в ярости зарезал шестнадцатилетнего подростка в камере. Затем он приказал привязать большой камень к трупу Артура и выбросить его в реку Сену. Позже тело Артура было выловлено рыбаками и похоронено в аббатстве Бек.
8. Джордж Плантагенет
Причина смерти: утоплен в бочке с вином мальвазией. / Фото: maxpark.com
1478 год
Герцог Джордж Плантагенет, который был братом королей Эдуарда IV и Ричарда III, сыграл важную роль в войне Роз до его смерти в 1478 году. После того, как Джорджа признали виновным в государственной измене за заговор против своего брата, он был казнен в Тауэре. Обычно дворян в то время казнили посредством обезглавливания, но с Джорджем Плантагенетом поступили по другому. Учитывая, что у герцога была репутация большого пьяницы, Джорджа по собственному желанию утопили в большой бочке с его любимым сладким вином мальвазией.
9. Бела I
Причина смерти: убило упавшим на него навесом от трона. / Фото: thevintagenews.com
1063 год
Бела I был королем Венгрии в течение всего трех лет, после чего умер при странных обстоятельствах: в 1063 году, когда он сидел на своем троне, на короля рухнул навес, задавив его насмерть. Приближенные Белы считали, что это был вовсе не несчастный случай, а умное и необычное покушение. Бела имел множество политических врагов после того, как он узурпировал трон у короля Андраша. Но, несмотря на подозрения, не было найдено никаких доказательств убийства.
10. Томас Беккет
Причина смерти: частично обезглавлен при сопротивлении аресту. / Фото: thevintagenews.com
1170 год
Томас Беккет был избран архиепископом Кентерберийским при английском короле Генрихе II в 1162 году. После того, как у него возникло многих разногласий с королем Генрихом насчет его тиранических реформам, Беккета убили в декабре 1170 года. Четыре рыцаря прибыли в Кентерберийский собор и приказали архиепископу сдаться. Когда он отказался, один из рыцарей разбил Беккету голову рукоятью меча. Архиепископ упал на колени и начал молиться, но другой снес мечом верхнюю часть головы Беккета чуть выше глаз. Третий рыцарь затем засунул меч в голову Беккета, вытащил мозги мертвеца и размазал их по полу, заявив: «Этот человек уже больше не встанет».
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