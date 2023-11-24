6 стран, гражданами которых вполне реально стать всего за 6 месяцев

Эмигранту, прибывшему на ПМЖ в другую страну, стать гражданином новой родины очень непросто. Путь к получению нового паспорта, как правило, связан со множеством бюрократических проволочек. Да к тому же в каждой стране обозначен период, раньше окончания которого иностранец может даже не претендовать на получение гражданства, и этот срок может составлять от трёх лет и выше. Но есть и приятные исключения, государства, готовые дать гражданство лицам уже спустя полгода после прибытия эмигранта. Правда, при этом требуется выполнение некоторых условий.
Вануату
Вануату.
Гражданином тихоокеанского государства в Меланезии можно стать всего за полтора месяца, сделав взнос в Национальный фонд развития. Программа эта действует с 2017 года, а вступление в гражданство иностранцев считается самым быстрым в мире. При этом и инвестиции не слишком велики – от 130 тысяч долларов с человека. Раньше все граждане Вануату могли без виз посещать Европу, но сейчас для тех, кто получил паспорт после 2015 года, это не действует. Зато без визы можно побывать в Великобритании, Гонконге, Сингапуре и ещё в 100 с лишним странах мира.
Сент-Люсия
Сент-Люсия.
Не отказывается давать гражданство за солидные вливания в экономику и в Сент-Люсии, небольшом островном государстве в Наветренных островах Вест-Индии. Паспорт этой страны позволяет получать визы в некоторые страны удалённо, и даёт возможность стать счастливым обладателем долгосрочной (до 10 лет) визы в Канаду и США. Правда, для этого придётся заплатить в специальный фонд 100 тысяч долларов за одного человека, а за жену или мужа доплатить ещё 65 тысяч. 190 тысяч инвестиций придётся сделать, если в гражданство вступает семья с двумя детьми, несовершеннолетними, естественно. Обработка документов обойдётся ещё от 9 до 17 тысяч долларов. Можно пойти другим путём и приобрести недвижимость, которая должна стоить не меньше 300 тысяч долларов, продать её можно будет только через пять лет. Есть ещё один, самый дорогой способ: вложить не меньше трёх с половиной миллионов долларов в бизнес-проект, который утверждает правительство, и ещё создать не меньше трёх рабочих мест.
Содружество Доминика
Содружество Доминика.
Это, конечно, не Доминиканская Республика, но гражданство этой страны, расположенной на острове в Карибском море, даёт возможность безвизового посещения Великобритании и ещё 140 стран мира. Вступление в гражданство в обмен на инвестиции может занять от двух месяцев до полугода. Потребуется лишь сделать взнос 100 тысяч долларов с человека в Фонд диверсификации экономики, заплатив за обработку данных и проверку на благонадёжность ещё порядка восьми с половиной тысяч. Ещё потребуется приобрести недвижимость стоимостью от 200 тысяч долларов, избавиться от которой можно через три года. Кстати, для получения гражданства в страну можно даже не приезжать, всё сделать удалённо.
Антигуа и Барбуда
Антигуа и Барбуда.
Государство на островах в Карибском море готово предоставить своё гражданство даже в том случае, если претендент на него за последние пять лет пробыл в стране всего пять дней. Паспорт даёт право безвизового посещения всей Европы и ещё множества стран, но инвестиции от ста тысяч долларов в Национальный фонд преобразования сделать придётся. При этом сумма не меняется даже в том случае, если переезжает семейная пара с несовершеннолетними детьми, правда, их должно быть не больше трёх. Проверка на благонадёжность и все остальные расходы обойдутся ещё в тридцать две тысячи долларов, хоть за одного человека, хоть за всю семью. Ещё можно купить квартиру или дом за 400 тысяч и выше или же вложить в местный бизнес от полутора миллионов долларов.
Гренада
Гренада.
Ещё одно островное государство, расположенное в Карибском море, готово проявить лояльность к желающим получить паспорт страны. Конечно, при этом и они должны проявить заинтересованность и сделать инвестиции в Гренаде, а по сути, вложить деньги в своё беззаботное посещение без визы 140 стран мира, в том числе и Китая. При этом сумма инвестиций на человека составляет 150 тысяч долларов, а за семью с двумя детьми придётся заплатить 200 тысяч. Плюс дополнительные расходы составят ещё восемь тысяч. Можно пойти другим путём и приобрести недвижимость за 200 тысяч или выше. Традиционно продать её можно будет только через пять лет.
Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис.
Государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов, пользуется огромной популярностью у бизнесменов. Наличие паспорта Федерации даёт право безвизового посещения более 150 стран мира. При этом получить его можно в срок от трёх до шести месяцев, правда, для этого понадобится весьма приличная сумма, потому что Сент-Китс и Невис даёт своё гражданство в обмен на инвестиции, узаконив эту практику ещё в 1984 году. Для получения паспорта гражданина этой страны нужно сделать инвестиции в два фонда, устойчивого роста и диверсификации сахарной промышленности, 150 и 250 тысяч долларов соответственно. Выгодней вступать в гражданство сразу с супругом, в этом случае взносы составят 175 и 300 тысяч. Но при этом каждый проходит проверку на благонадёжность, каждая из которых стоит 7,5 тысяч. А ещё можно купить недвижимость. Если приобрести её за 200 тысяч долларов, то право продать её наступит только через семь лет, а от приобретения за 400 тысяч долларов можно будет избавиться спустя пять лет после покупки.
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