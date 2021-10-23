Почему в некоторых странах Европы никогда не вешают на окна шторы

Чтобы убедиться, что человек живет по средствам. /Фото: gooodnews.ru.

Чтобы не было подозрительных собраний. /Фото: politconservatism.ru.

Реформация внесла свою лепту. /Фото: history-doc.ru.

Сегодня это просто традиция. /Фото: yandex.ua.