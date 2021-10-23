Почему в некоторых странах Европы никогда не вешают на окна шторы

Оказавшись в ряде стран Европы, среди которых есть Голландия, Германия и Швеция, можно заметить интересную особенность – на большинстве окон нет ни штор, ни занавесок. В окна домов можно спокойно заглядывать и увидеть, что именно там происходит. Никакой приватности! На самом деле данная особенность имеет глубокие исторические корни.
Чтобы убедиться, что человек живет по средствам. /Фото: gooodnews.ru.
Незашторенные окна уже давно стали одним из ярчайших элементов «скандинавского дизайна». На самом деле практика отказа от штор широко распространена во многих странах Европы. Традиция эта очень давняя и имеет под собой законодательную основу. Началось это несколько столетий назад. Правители европейских стран запрещали занавешивать окна для того, чтобы все могли знать, действительно ли человек живет по средствам. Если окна были незакрыты, то все соседи, также как и представители власти видели, что творится в жилище человека и что ему нечего скрывать.
Чтобы не было подозрительных собраний. /Фото: politconservatism.ru.
Немалое влияние на эту традицию также оказало желание власти предержащих лучше контролировать население. В целом, причина все та же – человек был обязан показывать, что скрывать ему нечего. В открытое окно всегда мог заглянуть городовой и убедиться, что никаких противоправных действий или подозрительных собраний в помещении не происходит. Соответствующие законы стали приниматься в странах Европы в XVI-XVII веках.
Реформация внесла свою лепту. /Фото: history-doc.ru.
Наконец, свой вклад в формирование этой традиции внесла и Реформация в Европе. Выявить католиков, на которых в те времена были гонения, было совсем не сложно. Достаточно было посмотреть через окно, однако для этого оно должно было быть не закрытым при помощи занавесок.
Сегодня это просто традиция. /Фото: yandex.ua.
В наши дни никакой реформации и борьбы с незаконными собраниями населения в странах Европы нет. Однако старинный закон перерос в традицию «народной открытости». Некоторые люди лишь ставят на окна цветы или фигурки, чтобы отвлекать от происходящего в помещении назойливые взгляды. Впрочем, на ночь большинство современных европейцев все-таки завешивает окна при помощи жалюзи, особенно жители нижних этажей.
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