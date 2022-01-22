Идеи шпалер, которые сделают ваш участок уникальным

Если вы хотите добавить уникальный элемент дизайна на свой дачный участок предлагаем вам подумать о шпалере. Такая простая и полезная конструкция добавит вашему двору уникальности.

Ведь шпалеры можно использовать не только для овощей, но и украсить участок красивыми вьющимися растениями или цветами.

Вместе с тем её можно спроектировать и самостоятельно. Вы можете построить решетку, которая идеально впишется в ваше пространство.

Фитинги и оцинкованная труба — одни из лучших материалов для шпалер. Эти простые материалы можно комбинировать в сотни различных вариантов. Мы собрали более 20 идей дизайна шпалер, которые можно легко построить с помощью труб и фитингов. Вдохновляетесь и действуйте.































































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