Крошечные дома становятся все более привлекательными убежищами не только на суше, водные просторы им также удалось покорить. Свою лепту в пополнение парка самых необычных плавучих домов внесли специалисты бразильской фирмы SysHaus, разработавшие инновационную модель Altar Flutuante #1, которую можно собрать всего лишь за два дня и сразу же отправиться в морское путешествие.
Altar Flutuante #1 – инновационный плавучий дом, который можно собрать за 2 дня и тут же отправиться в путь. | Фото: teenyabode.com.
Инновационная инженерия и интеллектуальные технологии являются неотъемлемой частью современного проектирования и строительства. Особенно они актуальны при разработке крошечных домов, поскольку миниатюрные жилища требуют максимальной оптимизации и функциональности. На страницах Novate.ru было представлено множество интересных жизнеспособных проектов, которые могут вдохновить любого на альтернативное строительство. Хотя то, что разработали и построили специалисты бразильской фирмы SysHaus, повторить самостоятельно вряд ли кому удастся.
Модульный дом Altar Flutuante #1 доставляют в готовом виде на нужное место. | Фото: bosshunting.com.au.
Речь идет о миниатюрном плавучем доме типа plug-and-play («подключи и пользуйся»), который можно собрать всего за два дня и тут же заселяться. При разработке модели LilliHausis (уже третья на счету команды экспериментаторов) талантливые инженеры и дизайнеры стремились создать универсальную модель жилища готовую к автономной жизни и на суше, и на воде.
Модульный домик Altar Flutuante #1 остается лишь установить на плавучую платформу самоходного катамарана.
Примечательно: Команда SysHaus при строительстве всех своих моделей вне зависимости от того, являются они всецело их разработкой или делаются на заказ, придерживается главной своей идеи – изготовление из 100% перерабатываемых материалов. Чаще используется отреставрированная древесина лиственных пород деревьев, которую можно увидеть как при отделке фасада, настила открытых террас и/или палуб, так и в оформлении внутреннего пространства.
Планировка крошечного дома Altar Flutuante #1. | Фото: autoevolution.com.
Грузовой контейнер стал вдохновением для архитекторов, проектирующих эту модель крошечного домика, площадь которого едва достигает 18 кв. метров. Дом имеет модульную структуру, для каркаса используются стальные швеллеры, надежно зафиксированные с помощью болтов, что позволит очень быстро и без проблем разобрать ее для переработки металла, когда придет срок утилизации. На создание стен пошли панели с натуральным утеплителем, которые изнутри облицованы фанерой нужной толщины, а вот фасад имеет водонепроницаемое покрытие, спасающее от дождей и сильного ветра.
Обилие стеклянных поверхностей открывает потрясающие виды на окружающую красоту («Парящий алтарь №1», Бразилия). | Фото: elledecor.com.
Зона гостиной расположена у входа («Парящий алтарь №1», Бразилия).
Дровяной камин обеспечивает уютом и теплом («Парящий алтарь №1», Бразилия). | Фото: modoviajante.com.br.
Для того чтобы миниатюрная площадь была не столь ограниченной и давящей, проектом предусмотрены большие стеклянные двери на лицевом фасаде и торце домика, имеется еще и потолочное окно, чего вполне достаточно для организации естественного проветривания. Главная дверь ведет в общее жилое пространство открытой планировки. Сразу у входа предусмотрена гостиная с удобным диваном и дровяным камином-печью, обеспечивающим теплом и домашним уютом крошечный домик, который используется для отдыха на воде, а может и среди дикой природы.
Обеденная зона находится среди общего пространства («Парящий алтарь №1», Бразилия).
На кухне есть все необходимое для кулинарных экспериментов («Парящий алтарь №1», Бразилия). | Фото: bosshunting.com.au.
Центральную часть занимает обеденная зона, которую в хорошую погоду легко можно перенести на открытую террасу, образованную за счет большей по площади деревянной платформы (38 кв. м), которая входит в комплект модульного домика, получившего название Altar Flutuante #1 («Парящий алтарь №1»). Минималистичный дизайн и максимальная лаконичность никак не сказались на функциональности кухни, стильно оформленной и укомплектованной современной бытовой техникой и необходимым оборудованием.
Благоустроенная ванная комната модульного дома Altar Flutuante #1. | Фото: autoevolution.com.
За кухней находится ванная комната, в которой установили душевую кабину, раковину на тумбе с открытыми полками, смывной унитаз и закрепили большое квадратное зеркало. Белая обшивка стен душевой, стеклянные перегородки, большая площадь зеркала, наличие потолочного люка – все это сделано для того, чтобы зрительно увеличить довольного ограниченные габариты ванной комнаты, ставшей разделительным модулем между общим и более уединенным жилым пространством.
Из уютной спальни можно увидеть всю округу («Парящий алтарь №1», Бразилия).
За ней находится уютная спальня, с двух сторон окруженная окнами от пола до потолка. Здесь поместилась двуспальная кровать, прикроватная тумба, встроенный шкаф для постельных принадлежностей и личных вещей. Из этой комнаты есть выход на палубу, так что утром можно наслаждаться освежающим бризом, проникающим в каждый уголок крошечного дома. Если же захочется спрятаться от всего мира или от утренних солнечных лучей, окна и дверь можно попросту закрыть светонепроницаемыми шторами. В остальное же время можно наслаждаться красотой окружающей природы или водными просторами не вставая с постели.
Модульный дом Altar Flutuante #1 оснащен «умными» и автономными системами жизнеобеспечения. | Фото: elledecor.com.
Стоит обратить внимание на то, что дом может быть как подключен к центральным инженерным коммуникациям, так и оснащен автономными системами жизнеобеспечения. Солнечные панели генерируют необходимое для жизнеспособности дома количество электроэнергии, которая накапливается в аккумуляторной системе и используется при необходимости при напряжении 12 или 110 вольт. Питьевая вода может храниться как в специальных емкостях, так и использоваться дождевая, которая собирается и проходит несколько ступеней очистки. Все сточные воды и отходы жизнедеятельности проходят через станцию аэробной и биологической очистки, включая трехфазную биореакторную систему, прежде чем вернуться в окружающую среду, что обеспечивает полную экологическую безопасность. Всеми этими системами, а также подачей воды, тепла, включение/выключение электричества, движение штор и т. д. можно управлять и контролировать удаленно с помощью приложения.
Зона отдыха на палубе Altar Flutuante #1.
Если говорить об установке дома, то за основу плавучей модели был взят катамаран (развивает скорость до 4 узлов, около 7,4 км), на котором установлена деревянная платформа. Она с таким же успехом пригодится для размещения мини-апартаментов на клочке суши. Сама структура дома полностью изготавливается в мастерских компании (около 3 месяцев) и доставляется на нужное место в готовом для жизни состоянии. Полностью оборудованный домик во всеми его «умными» технологиями, мебелью и оборудованием обойдется около 160 тыс. дол. Если же понадобится автономный домик, то за полную независимость от центральных систем жизнеобеспечения энтузиастам морских путешествий или уединенного отдыха в удаленной природной зоне придется доплатить.
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