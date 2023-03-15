Чем подкормить малину весной

Чтобы малина нарастила крепкие побеги, давала хороший урожай крупной, сладкой ягоды, ещё по весне нужно провести несколько процедур. Благодаря таким действиям малина будет себя комфортнее чувствовать, легче расти и развиваться, а в будущем — порадует вас урожаем!







Первым делом необходимо прорядить кусты малины, так как это светолюбивая культура. Если будет недостаток солнца, то ягода будет мелкой, а урожай — необильным. На погонный метр следует оставить до 20 побегов (лучше — 15).







Следом, если почва сухая, нужно хорошо пролить малину. И уже по влажной почве дать ей первую подкормку — курник (по инструкции). Если не любите возиться с подобными подкормками, то вполне можно дать комплексное удобрение, где в равных пропорциях есть азот, калий и фосфор. На 10 л воды разводится 25-30 гр. такого удобрения.







Последний этап — обработка от вредителей инсектицидом. Сделать это также обязательно, чтобы защитить кусты от малинного жука, тли, мухи, галлицы. И на этом первые весенние работы по малине будут окончены!







Подробнее о подкормке малины смотрите в видео ниже:



