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Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Уборка — это навык, который оттачивается с годами. Никто, входя во взрослую жизнь, не знает, чем лучше всего оттирать пятна на кухне, как не оставлять разводы на окнах или что поможет сэкономить нервы и деньги.
У наших бабушек не было и половины ассортимента чистящих средств, которые доступны нам сегодня. Но они точно знали, как сделать так, чтобы в доме все сияло чистотой. И некоторые их советы не просто актуальны до сих пор, но и дадут фору в эффективности новомодным гаджетам и средствам для уборки.

Отбеливать одежду лимонным соком



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Пожелтевшему белью можно вернуть белизну натуральным средством, которое очень просто приготовить. Достаточно смешать примерно 4 л горячей воды с соком 1 лимона, залить этой смесью в тазике вещи и дать им пропитаться в течение 1–2 часов. После этого нужно закинуть белье в стиральную машину и запустить программу полоскания, затем высушить на солнце, развесив его на балконе или в саду.
Лимонный сок содержит большое количество лимонной кислоты, которая и вступает в реакцию с пятнами, разрыхляя и удаляя их естественным путем.

Мыть унитаз уксусом



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Никто не любит чистить туалет, поэтому есть простой способ для достижения суперчистоты. Нужно налить в унитаз чашку неразбавленного уксуса и оставить на ночь.
На следующий день посыпать пищевой содой, протереть ершиком и спустить воду.
Кислотность белого уксуса делает его отличным средством для удаления стойких отложений, таких как известковый налет и ржавчина. А смесь с пищевой содой создает абразивный раствор, который может повысить эффективность очистки, а также частично устранить запах.

Отпаривать грязь в микроволновке



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Чтобы быстро очистить внутреннюю часть микроволновой печи, достаточно отпарить грязь. Нужно поставить в микроволновку миску с водой и разогревать ее на высокой мощности в течение 2 минут или положить смоченное водой полотенце и также пропарить его внутри в течение 5 минут. От этого внутри образуется пар, и любые брызги можно будет легко удалить влажной тряпкой.

Смазывать чугунную сковородку после чистки



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Почти в каждом доме есть чугунная сковородка, доставшаяся от мамы или бабушки. Чтобы семейная реликвия прослужила долго, важно периодически смазывать ее после тщательной очистки, так как это защитит поверхность и предотвратит прилипание к ней продуктов.
Сковорода должна иметь черную глянцевую поверхность, поэтому если она выглядит изношенной или серой, то нужно снова ее смазать. Для этого достаточно налить тонкий слой растительного масла, разогреть в горячей духовке при температуре 220 °C не менее 10 минут и оставить остывать в духовке.

Мыть зеркало чистой водой и газетой



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Уборщица дома чистит зеркало в ванной / Valerii_HoncharukЧтобы на зеркале после мытья не оставалось разводов, рекомендуется использовать чистящие средства, которые не содержат мыла и ароматизаторов, поскольку именно эти добавки и оставляют после себя пятна. Лучше всего протирать зеркало чистой водой и обычной газетой, которая обладает высокой абсорбирующей способностью и впитывает любую грязь и воду, не размазывая ее.

Надевать постельное белье, вывернув его



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Действительно, есть «правильный» способ надевать наволочки и пододеяльники. Нужно просто вывернуть эти элементы постельного белья наизнанку и засунуть руки внутрь. Затем взяться руками за 2 торцевых угла подушки или одеяла и натянуть белье поверх. Такой способ значительно упростит жизнь и сэкономит время.

Разрезать спонжик для мытья посуды надвое



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Каждая бабушка знает, как сделать так, чтобы предметы домашнего обихода служили дольше. Например, увеличить срок службы обычной губки для мытья посуды в 2 раза, разрезав ее пополам. Это лайфхак не только по экономии средств, но и по эргономичности, ведь спонжиком меньшего размера будет легче промывать узкие горлышки и другие труднодоступные места.

Посыпать масляные пятна мукой



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Если вы случайно пролили немного масла на мебель или одежду, просто посыпьте пятно небольшим количеством муки, дайте ему немного постоять и протрите тряпочкой. Жидкость должна сразу же исчезнуть, не оставив никакого следа.

Освежать воздух в доме с помощью ванили



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Используйте 100%-й экстракт ванили для дезодорации — тогда в доме всегда будет чистый, свежий аромат вместо химического запаха. Для этого необходимо смочить ватные шарики ванилью и положить их в укромные места, например в горшки с растениями.
Если же освежить пространство нужно экстренно, то можно просто протереть таким шариком холодную лампочку, пока она нагревается: когда она нагреется, в комнате будет чудесно пахнуть. Для микроволновок этот способ тоже подходит: положите 2 столовые ложки ванили в стеклянную миску, нагревайте в течение 30 секунд, затем оставьте в микроволновой печи на несколько часов.

Чистить кружки средством для зубных протезов



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Почти каждый из нас знает о магических свойствах пищевой соды, которой можно оттереть все что угодно. В том числе и пятна от кофе или чая на кружках. Достаточно просто намочить чашку и посыпать ее небольшим количеством соды, протереть салфеткой и сполоснуть. Но есть у бабушек в запасе еще один способ: залить в чашки теплую воду, бросить туда 2 шипучие таблетки для чистки зубных протезов — и к утру пятна должны исчезнуть.

Удалять запахи из холодильника с помощью угля



Секреты уборки бабушек, которые не переплюнул ещё ни один современный девайс

Чтобы в холодильнике и морозильной камере не скапливались застоявшиеся запахи, можно положить немного угля в маленькую чашку и поставить ее на заднюю часть полки. Уголь хорошо впитывает запахи благодаря своей уникальной структуре и составу: поры отлично ловят запахи, а углерод поглощает неприятно пахнущие частицы. Таблетки активированного угля отлично подойдут. Он будет работать в качестве дезодоранта для холодильника в течение как минимум месяца.
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