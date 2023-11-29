«Один дома» вне закона: За что герои фильма в реальной жизни могли бы попасть в тюрьму

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Юный актер в 1991 г. | Фото: bigpicture.ru

Кадр из фильма *Богатенький Ричи*, 1994 | Фото: 24smi.org

Женившись в 17 лет, актер развелся всего через 2 года | Фото: 24smi.org

Маколей Калкин | Фото: 24smi.org

Говорят, актер пустился во все тяжкие из-за неудач в профессиональной и личной жизни | Фото: 24smi.org

Маколей Калкин в детстве и спустя годы | Фото: 24smi.org

Маколей Калкин | Фото: 24smi.org

Маколей Калкин в роли Кевина спустя 28 лет в рекламном ролике | Фото: espreso.tv

Маколей Калкин | Фото: 24smi.org