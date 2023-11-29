«Один дома» вне закона: За что герои фильма в реальной жизни могли бы попасть в тюрьму

Фильм «Один дома» остается одним из самых любимых рождественских и новогодних фильмов в мире. Интерес к нему не угасает, и недавно его оценили юристы с точки зрения тех правонарушений, которые совершают герои. За что они могли бы очутиться за решеткой, как с тех пор изменилась судьба Маколея Калкина и какие проблемы с законом у него были в реальной жизни – далее в обзоре.
Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Обычно своими наблюдениями публику радуют британские ученые, но на этот раз пользователей соцсетей развеселили британские юристы. Накануне Рождества авторы Twitter-аккаунта «The Secret Barrister» («Секретный адвокат») опубликовали информацию о том, какие правонарушения с точки зрения английского законодательства совершают персонажи фильмов «Один дома» и «Один дома-2». Они пришли к выводу, что юному главному герою грозило бы 4 года в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей за нанесение тяжких телесных повреждений (а их в борьбе со злодеями в фильме было немало), мошенничество с кредитной картой отца, коррупцию – в отношении сотрудников отеля «Плаза».
Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Однако главный герой был не единственным «преступником» в фильме. Его родителей могли бы осудить по закону «О детской безнадзорности» и приговорить к 10 годам тюрьмы. Бандитам за похищение мальчика грозило бы до 7 лет тюрьмы, до 10 лет – за подготовку ограбления детского магазина, и пожизненный срок – за побег из тюрьмы. А продавец фейерверков мог бы получить до полугода лишения свободы за то, что продал петарды несовершеннолетнему.
Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru
Юный актер в 1991 г. | Фото: bigpicture.ru
«Один дома» был рекордсменом проката среди семейных комедийных фильмов. После премьеры Маколей Калкин стал одним из самых известных детей-актеров Голливуда, он получил премию «Молодой актер» и номинировался на «Золотой глобус» в категории «Лучшая главная роль». На мальчика обрушилась невероятная популярность, справиться с которой на тот момент не смог ни он сам, ни его родители. Отец юного актера, который стал его менеджером, больше всего заботился о сумме гонораров и не обращал внимания на уровень сценариев, предложенных сыну. А иногда он выставлял такие суммы за съемки сына, что продюсеры обращались к другим актерам. Из-за этого после триумфа «Один дома» один провал следовал за другим, и кинокарьера восходящей звезды была загублена. Мать мальчика не выдержала повышенного внимания к их семье и впала в неврастению.
Кадр из фильма *Богатенький Ричи*, 1994 | Фото: 24smi.org
Сыграв несколько не очень удачных ролей в детском и подростковом возрасте, Маколей Калкин надолго пропал с экранов. Позже он снялся еще в нескольких фильмах, но так и не стал успешным актером. На данный момент в его фильмографии всего 26 работ, последняя из которых датируется 2009-м годом. В 2013 г. Маколей Калкин создал пародийную кавер-группу, с которой выступал некоторое время, но спустя 3 года она распалась.
Женившись в 17 лет, актер развелся всего через 2 года | Фото: 24smi.org
Маколей Калкин | Фото: 24smi.org
Его называли одним из тех юных актеров, кто так и не смог пережить раннего испытания славой. Проблемы с законом, на этот раз уже не шуточные, были не только у его героя, но и у него самого. Начиная с 2004 г., его несколько раз арестовывали за хранение марихуаны, в прессе не раз появлялась информация о его тяжелой алкогольной и наркотической зависимости. А после того, как в 2012 г. СМИ сообщили о его неудачной попытке суицида, журналисты потом еще не раз «хоронили» актера.
Говорят, актер пустился во все тяжкие из-за неудач в профессиональной и личной жизни | Фото: 24smi.org
Маколей Калкин в детстве и спустя годы | Фото: 24smi.org
Маколей Калкин | Фото: 24smi.org
Зрители уже около 10 лет не видели Маколея Калкина на экранах, но в конце декабря, спустя 28 лет после премьеры фильма, который прославил его на весь мир, он снова сыграл роль Кевина – в рекламе «Google», снятой по мотивам фильма «Один дома». В ролике воссоздали несколько известных сцен из фильма – как Кевин остается один дома на праздники, прыгает на кровати, смотрит кино и готовит ловушки для бандитов. Только все задачи ему помогает решать «Google Assistant».
Маколей Калкин в роли Кевина спустя 28 лет в рекламном ролике | Фото: espreso.tv
Маколей Калкин | Фото: 24smi.org
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