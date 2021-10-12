Вещи, которые многие берут с рук, а знающие люди не мелочатся и покупают себе новое в магазине

Сайты объявлений пестрят обилием всевозможных товаров. При желании здесь можно найти все что угодно — от старинных книг до современных гаджетов. Но если одни товары приносят пользу и помогают сохранить семейный бюджет, другие — лишь проделывают брешь в кошельке и несут потенциальную опасность.

Мы отнюдь не чураемся товаров, приобретенных с рук, но призываем подумать дважды перед покупкой некоторых вещей.



Еда домашнего приготовления

Якобы новое и неношеное нижнее белье и купальники

Комнатные цветы

Клавиатура

Шторы и гардины

Детская обувь

Кожаная мебель

Свадебное платье

Наушники





Соленья и варенья

Крупная бытовая техника и мелкая кухонная техника

Дорогая брендовая одежда, обувь и сумки

Речь идет о так называемых «домашних пирожках», «тушенке от дяди Вани», «пельменях ручной лепки». Неизвестно, какие продукты использовались для приготовления подобных изысков. Было ли молоко свежим, колбаса качественной, а фарш из говядины, а не субпродуктов.Соблюдение санитарно-гигиенических норм при приготовлении блюда проверить нереально. Хваленый дядя Ваня мог просто-напросто забыть помыть руки, а тетя Клава с 30-летним поварским стажем могла замесить тесто в грязной посуде.Многие недобросовестные продавцы всеми правдами и неправдами уверяют, что именно этот купальник или именно этот кружевной комплект никто не носил. Якобы не подошел размер или разонравился цвет.Но никто не даст стопроцентной гарантии, что эти вещи не были ни разу надеты и хранились должным образом, а не лежали в стопке вместе с грязным бельем.К тому же такие предметы гардероба, как правило, требуют примерки, и неизвестно, какие потенциальные покупатели его до этого на себя надевали.Вместе с красивым цветком в горшке можно запросто притащить в дом непрошеных гостей в виде насекомых-вредителей. Неизвестно, в каких условиях выращивали комнатные растения и правильно ли за ними ухаживали.Мошка, тля, сциарида, паутинный клещ — все эти и многие другие букашки-таракашки не только наносят вред растениям и докучают хозяевам квартиры, но и портят вид жилища.Безобидная на вид клавиатура — одна из самых грязных вещей в квартире. Ведь она исправно собирает мусор, пыль, остатки еды и микрочастицы кожи. Наверное, не существует такого человека, который никогда бы не перекусывал перед монитором. Есть риск, что бывший владелец регулярно завтракал, обедал и ужинал, находясь за компьютерным столом. Как итог: велика вероятность приобрести рассадник болезнетворных микробов вместо полезного девайса.Покупая тюль, гардины или шторы с рук, можно легко ошибиться с необходимыми параметрами: размером, материалом, цветом. Длина может быть заявлена одной, а на деле занавески могут оказаться слишком длинными или, наоборот, слишком короткими.Так же и с цветом: на фото один, а в жизни — совершенно не подходящий под ваш интерьер. К тому же большую роль играет освещенность комнаты: у продавца может быть темная квартира с окнами во двор, а у вас светлая и на солнечной стороне. Еще один возможный риск — пылевые клещи, чьему соседству вы точно не обрадуетесь.«Надета один раз», «Относили один сезон», «Быстро переросли» — такие формулировки часто встречаются в объявлениях о продаже детской обуви. Не стоит гнаться за экономией и тем самым наносить вред неокрепшим и еще формирующимся ножкам малыша. Ведь детские ботинки быстро стаптываются и принимают форму ступней первого владельца.Мебель из натуральной кожи стоит дорого — это факт. Некоторые предпочитают покупать ее с рук, чтобы сэкономить свои финансы, но на самом деле экономия сомнительная. Даже бывшие в употреблении диваны и кресла стоят далеко не копейки. Может, есть смысл чуть переплатить, но взять качественный товар на долгие годы использования?Неправильный и нерегулярный уход, слишком частая обработка бытовой химией, горячие батареи, недостаточная влажность в комнате, прямые солнечные лучи — все эти факторы негативно влияют на кожаное покрытие.Некоторых будущих невест подкупает мысль приобрести свадебное платье с рук по цене вполовину ниже салонной. Бонусом к наряду можно получить фату, украшения и прочие аксессуары.Вот только неизвестно, проводилась ли качественная химчистка платья, или максимум, что сделала бывшая владелица, — постирала подол вручную. Оно также может не подойти по размеру, сесть на фигуру не так, как надо, а стразы и бусины внезапно оторвутся в день торжества. Возможно, стоит взять платье напрокат в проверенной организации, чтобы была возможность примерить несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий.Наушники притягивают ушную серу и частички пота, словно магнит железку. Источником их загрязнения является не только человеческий организм, но и ворс от одежды, пыль в карманах, шерсть животных. Со временем скопившаяся грязь начинает негативно влиять на качество и громкость воспроизводимой музыки.Даже чистые с виду наушники могут хранить за решетками динамиков множество бактерий, поэтому дважды подумайте, прежде чем приобретать бывшие в употреблении гаджеты.Консервированные продукты — частая причина пищевых отравлений. Овощи, якобы выращенные на огороде, могут оказаться купленными на ближайшем рынке; грибы, выдаваемые за лесные, — собранными в черте города недалеко от химического завода; стеклянные банки — не простерилизованными.К тому же никто не гарантирует соблюдения правил консервации. Лучше обходить за версту объявления о продаже домашних солений-варений и грибов, если не уверены в их качестве или продавце.Приобретать с рук холодильники и стиральные машины равносильно лотерее. Ресурс такой техники — до первого ремонта. И то есть риск, что ее уже ремонтировали, но без профессионала определить это практически невозможно. Не стоит гнаться лишь за низкой ценой, ключевой показатель здесь — возраст агрегата. Согласно статистике, в течение первых 5 лет использования 40 % холодильников, 30 % стиральных машин и 30 % посудомоек нуждаются в ремонте.Мелкая бытовая техника может продаваться с невидимыми глазу дефектами, которые дадут о себе знать лишь спустя время. К тому же существует риск, что такие приборы, как мультиварки, кофеварки, хлебопечки, лишь осядут в шкафах и будут просто зря занимать место.Отличить подделку от оригинала очень сложно, а незнающему человеку — практически нереально. В погоне за модой люди приобретают якобы брендовые вещи через перекупщиков по сниженной цене и начисто забывают о выражении «Скупой платит дважды».Жертвами недобросовестных продавцов, выдающих свой товар за оригинал, становятся не только те, кто брендовую одежду даже в руках не держал, но и обеспеченные люди, привыкшие к люксу. Со слов профессионалов: «Клиенты, которые привыкли к дорогим брендам, не перейдут на массмаркет. Пусть б/у, но Chanel. Обманувшись, в полицию не обращаются почти никогда. Мол, сами виноваты. Им стыдно предавать огласке свою ошибку».