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Необычный способ выращивания орхидеи

Орхидеи известны своим продолжительным и очень красивым цветением. Но как же этого добиться? На самом деле, даже не нужны особенные подкормки. Орхидея будет расти и цвести долгое время, если выращивать её в воде.

Необычный способ выращивания орхидеи

Разделите 5 л бутылку на две части, отрезав верхнюю часть с крышкой от основной.

Необычный способ выращивания орхидеи

В части с крышкой сделать паяльником или горячим гвоздём отверстия. Также отверстия сделать в самой крышке.

Необычный способ выращивания орхидеи

Орхидею достать из грунта, промыть, осмотреть корни, при необходимости, обрезать сухие и безжизненные.

Необычный способ выращивания орхидеи

В часть бутылки с крышкой насыпать керамзит.

Необычный способ выращивания орхидеи

Высадить внутрь орхидею. Засыпать керамзитом сверху, чтобы орхидея стояла устойчиво.

Необычный способ выращивания орхидеи

Налить воду так, чтобы только крышка была погружена в воду. Вода будет автоматически подниматься к корням, а также сами корни будут стараться тянуться вниз за влагой.

Необычный способ выращивания орхидеи

Это идеальная среда для орхидеи: никакого перелива, но постоянно поддерживающаяся влажность. Орхидея будет цвести долго и обильно! Не забывайте менять воду по мере загрязнения. Если вы захотите подкормить орхидею, то сделать это можно будет с помощью жидких подкормок.

Необычный способ выращивания орхидеи
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Орхидеявыращивание
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