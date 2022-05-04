Орхидеи известны своим продолжительным и очень красивым цветением. Но как же этого добиться? На самом деле, даже не нужны особенные подкормки. Орхидея будет расти и цвести долгое время, если выращивать её в воде.
Разделите 5 л бутылку на две части, отрезав верхнюю часть с крышкой от основной.
В части с крышкой сделать паяльником или горячим гвоздём отверстия. Также отверстия сделать в самой крышке.
Орхидею достать из грунта, промыть, осмотреть корни, при необходимости, обрезать сухие и безжизненные.
В часть бутылки с крышкой насыпать керамзит.
Высадить внутрь орхидею. Засыпать керамзитом сверху, чтобы орхидея стояла устойчиво.
Налить воду так, чтобы только крышка была погружена в воду. Вода будет автоматически подниматься к корням, а также сами корни будут стараться тянуться вниз за влагой.
Это идеальная среда для орхидеи: никакого перелива, но постоянно поддерживающаяся влажность. Орхидея будет цвести долго и обильно! Не забывайте менять воду по мере загрязнения. Если вы захотите подкормить орхидею, то сделать это можно будет с помощью жидких подкормок.
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Необычный способ выращивания орхидеи
Орхидеи известны своим продолжительным и очень красивым цветением. Но как же этого добиться? На самом деле, даже не нужны особенные подкормки. Орхидея будет расти и цвести долгое время, если выращивать её в воде.
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