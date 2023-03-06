Почему игральные карты с мастью в форме сердца называют черви

Название мастей карт возникли очень давно, правда, когда именно это произошло, сказать сложно. Эти наименования на протяжении длительного времени воспринимались, как нечто обычное и всем понятное. Если взять, например, бубны, то можно предположить, что эти изображения имеют сходство с каким-то древним бубном ромбовидной формы. Пики можно сравнить с острием оружия, которое использовалось в средневековье. Да и крести особых вопросов не вызывают. А вот с червями не все настолько ясно. Здесь изображение имеет форму сердца и это несколько сбивает с толку.
Между символом масти и его названием связь все-таки есть / Фото: liveinternet.ru
На самом деле здесь тоже наблюдается связь между символом и названием. Правда, связь эта имеет две ступени.
Первая ступень
На Руси червонным люди называли красный цвет / Фото: protocol.ua
В самом начале данную масть именовали червонной. И это первое звено, связывающее эту масть с названием. Те, кто интересуется историей, наверняка знают, что на Руси когда-то червонным люди называли красный цвет. Кстати, в украинском языке именно так он звучит и сейчас.
Масть имеет красный, то есть червонный цвет / Фото: ezoterika.ru
Масть имеет именно этот цвет, отсюда и название – червонная. Со временем его решили слегка сократить, в результате чего получилось то, что имеем сейчас (черви).
Вторая ступень
В древности источником красной краски было насекомое кошениль / Фото: picgalleria.com
Здесь вопрос касается того, почему именно так в древнерусском назывался красный цвет. Связано это с получением краски этого цвета. В то время единственным ее источником являлось насекомое кошениль, из которого добывали специальное вещество. Это было основное сырье для производства кармина – красителя красного цвета.
Из-за цвета насекомого его прозвали червецом, как производное от слова червонный, так и появилось название масти / Фото: maxplayingcards.com
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