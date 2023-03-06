Почему игральные карты с мастью в форме сердца называют черви

Между символом масти и его названием связь все-таки есть / Фото: liveinternet.ru

Первая ступень

На Руси червонным люди называли красный цвет / Фото: protocol.ua

Масть имеет красный, то есть червонный цвет / Фото: ezoterika.ru

Вторая ступень

В древности источником красной краски было насекомое кошениль / Фото: picgalleria.com

Из-за цвета насекомого его прозвали червецом, как производное от слова червонный, так и появилось название масти / Фото: maxplayingcards.com