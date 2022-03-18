Жестокость к беззащитным: жуткие собачьи рынки в Северной Корее

Собачий рынок в Северной Корее. Фото: Ben Weller Photography.
Собачий рынок в Соннаме (Южная Корея) предоставлял не возможность приобрести домашнего питомца, а являлся настоящей бойней, где собак держали в тесных клетках до того момента, когда найдется на них покупатель, и тогда животных тут же убивали, не утруждаясь хоть как-то облегчить их участь.
Щенки продаются на рынке прямо рядом с бойней. Фото: Ben Weller Photography.
Согласно местным традициям, собачье мясо способно "охладить" человека и дать ему возможность более комфортно перенести невыносимую летнюю жару. Так что чем выше температура воздуха в Южной Корее, тем лучше идут продажи собачьего мяса. Не все корейцы разделяют эту традицию, но пока что она продолжает существовать, и наблюдать подобные рынки воочию - зрелище не для слабонервных. И дело даже не только в том, что мы привыкли относиться к собакам как к друзьям, а для корейцев это просто еще один вид мяса. Главная причина для возмущения общественности - это то, в каких ужасных условиях содержатся такие собаки и как жестоко их умерщвляют. Нередко животных просто забивают до смерти подручными инструментами.
На рынке можно купить как живую, так уже и разделанную собаку. Фото: Ben Weller Photography.
Неудивительно, что активисты по всему миру собирают петиции и стараются всеми силами способствовать закрытию подобных рынков. "Мы начинаем с того, что хотим убрать клетки и бойни с рынков. А закончить мы хотим тем, что такие рынки полностью исчезнут с лица земли," - говорит представитель города Соннам. На рынке в Бусане каждый год продается более 80 000 собак - живыми или мертвыми - и это составляет около трети оборота всего собачьего мяса в Северной Корее.
Собаки ждут свою участь в тесных клетках. Фото: Ben Weller Photography.
И вот, наконец-то, первые ощутимые шаги на этом долгом пути уже сделаны. Город Соннам закрыл собачий рынок, призывая и остальные города последовать этому примеру. "Город Соннам берет инициативу в свои руки, чтобы изменить имидж Северной Кореи, ведь "величие нации может быть определено по тому, как она обращается в животными", - уверен мэр города.
Собачий рынок в Соннаме был закрыт. Фото: Ben Weller Photography.
Представитель корейской Ассоциации по защите животных также комментирует это событие "Соннам сделал огромный шаг вперед по изменению отношения к собакам в этой стране. Но это не значит, что мы можем на это остановиться - мы будем постоянно мониторить собачьи рынки и магазины, чтобы проверить, действительно ли они прекратили продажу и убийство собак." Так что работа предстоит еще действительно большая и явно займет немало времени, но начало уже положено.
Разделанная тушка собаки. Фото: Ben Weller Photography.
Мясо собаки на прилавке. Фото: Ben Weller Photography.
Активисты призывают закрыть собачьи рынки в Северной Корее.
Призыв против жестокого обращения с животными.
Собака, ожидающая свою участь на собачьем рынке.
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