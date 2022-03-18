Жестокость к беззащитным: жуткие собачьи рынки в Северной Корее

Собачий рынок в Северной Корее. Фото: Ben Weller Photography.

Щенки продаются на рынке прямо рядом с бойней. Фото: Ben Weller Photography.

Фото: Ben Weller Photography. На рынке можно купить как живую, так уже и разделанную собаку.Фото: Ben Weller Photography.

Собаки ждут свою участь в тесных клетках. Фото: Ben Weller Photography.

Собачий рынок в Соннаме был закрыт. Фото: Ben Weller Photography.

Разделанная тушка собаки. Фото: Ben Weller Photography.

Мясо собаки на прилавке. Фото: Ben Weller Photography.

Активисты призывают закрыть собачьи рынки в Северной Корее.

Призыв против жестокого обращения с животными.

Собака, ожидающая свою участь на собачьем рынке.