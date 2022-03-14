От СССР до наших дней: Детсадовская детвора на фотографиях разных лет

Дошкольное образование в объективе фотографов разных эпох.
Появление детских садов было одним из характерных явлений советской эпохи. Таким образом советского государство решило освободить женщин от ухода за детьми и поставить их к станку. Какими же были детские сады в разные годы, поможет увидеть коллекция фотографий в этом обзоре.
1. Репетиция утренника
Репетиция утренника в детском саду.
2. Детская туалетная
С советских времён и по сей день воспитатели добиваются того, чтобы дошкольники выполняли все гигиенические нормы и правила.
3. Детство – это замечательная пора в жизни
Утренник в детском саду.
4. Портрет Владимира Ленина
Портрет Владимира Ильича Ленина «украшал» каждый садик.
5. Красный уголок
Красный уголок в детском саду. СССР, Тавда, 1948 год.
6. Кварцевание в детском саду
Кварцевание часто использовалось в дошкольных учреждениях.
7. Прогулка - тоже часть воспитательного процесса
Прогулка в детском саду.
8. Оглашение решения XXV съезда КПСС
Оглашение решения XXV съезда КПСС в детском саду Томска в 1976 году.
9. Детская гимнастика
Зарядка в одном из колхозных детсадов.
10. Пупсы
Любимые игрушки девочек шестидесятых и начала семидесятых.
11. В завершении детского утренника обязательно следуют групповые снимки
Костюмы для утренников делались родителей из подручных материалов.
12. Аэротерапия
Воздушные ванны практиковались не только в санаториях, но и в детских садах.
13. Закаливание в детском саду
Интенсивная закаливающая процедура.
14. Фантастический замок
Частное дошкольное учреждение в России
15. Элитный детсад
Самый дорогой и элитный российский детский сад.
16. Дошкольное образование
Фрагмент занятий в самом дорогом садике Москвы.
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