От СССР до наших дней: Детсадовская детвора на фотографиях разных лет

Дошкольное образование в объективе фотографов разных эпох.

1. Репетиция утренника

Репетиция утренника в детском саду.

2. Детская туалетная

С советских времён и по сей день воспитатели добиваются того , чтобы дошкольники выполняли все гигиенические нормы и правила.

3. Детство – это замечательная пора в жизни

Утренник в детском саду.

4. Портрет Владимира Ленина

Портрет Владимира Ильича Ленина «украшал» каждый садик.

5. Красный уголок

Красный уголок в детском саду. СССР , Тавда, 1948 год.

6. Кварцевание в детском саду

Кварцевание часто использовалось в дошкольных учреждениях.

7. Прогулка - тоже часть воспитательного процесса

Прогулка в детском саду.

8. Оглашение решения XXV съезда КПСС

Оглашение решения XXV съезда КПСС в детском саду Томска в 1976 году.

9. Детская гимнастика

Зарядка в одном из колхозных детсадов.

10. Пупсы

Любимые игрушки девочек шестидесятых и начала семидесятых.

11. В завершении детского утренника обязательно следуют групповые снимки

Костюмы для утренников делались родителей из подручных материалов.

12. Аэротерапия

Воздушные ванны практиковались не только в санаториях, но и в детских садах.

13. Закаливание в детском саду

Интенсивная закаливающая процедура.

14. Фантастический замок

Частное дошкольное учреждение в России

15. Элитный детсад

Самый дорогой и элитный российский детский сад.

16. Дошкольное образование

Фрагмент занятий в самом дорогом садике Москвы .