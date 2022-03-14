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От СССР до наших дней: Детсадовская детвора на фотографиях разных лет


Дошкольное образование в объективе фотографов разных эпох.

Дошкольное образование в объективе фотографов разных эпох.

Появление детских садов было одним из характерных явлений советской эпохи. Таким образом советского государство решило освободить женщин от ухода за детьми и поставить их к станку. Какими же были детские сады в разные годы, поможет увидеть коллекция фотографий в этом обзоре.

1. Репетиция утренника


Репетиция утренника в детском саду.

Репетиция утренника в детском саду.

 

2. Детская туалетная


С советских времён и по сей день воспитатели добиваются того, чтобы дошкольники выполняли все гигиенические нормы и правила.

С советских времён и по сей день воспитатели добиваются того, чтобы дошкольники выполняли все гигиенические нормы и правила.

 

3. Детство – это замечательная пора в жизни


Утренник в детском саду.

Утренник в детском саду.

 

4. Портрет Владимира Ленина


Портрет Владимира Ильича Ленина «украшал» каждый садик.

Портрет Владимира Ильича Ленина «украшал» каждый садик.

 

5. Красный уголок


Красный уголок в детском саду. СССР, Тавда, 1948 год.

Красный уголок в детском саду. СССР, Тавда, 1948 год.

 

6. Кварцевание в детском саду


Кварцевание часто использовалось в дошкольных учреждениях.

Кварцевание часто использовалось в дошкольных учреждениях.

 

7. Прогулка - тоже часть воспитательного процесса


Прогулка в детском саду.

Прогулка в детском саду.

 

8. Оглашение решения XXV съезда КПСС


Оглашение решения XXV съезда КПСС в детском саду Томска в 1976 году.

Оглашение решения XXV съезда КПСС в детском саду Томска в 1976 году.

 

9. Детская гимнастика


Зарядка в одном из колхозных детсадов.

Зарядка в одном из колхозных детсадов.

 

10. Пупсы


Любимые игрушки девочек шестидесятых и начала семидесятых.

Любимые игрушки девочек шестидесятых и начала семидесятых.

 

11. В завершении детского утренника обязательно следуют групповые снимки


Костюмы для утренников делались родителей из подручных материалов.

Костюмы для утренников делались родителей из подручных материалов.

 

12. Аэротерапия


Воздушные ванны практиковались не только в санаториях, но и в детских садах.

Воздушные ванны практиковались не только в санаториях, но и в детских садах.

 

13. Закаливание в детском саду


Интенсивная закаливающая процедура.

Интенсивная закаливающая процедура.

 

14. Фантастический замок


Частное дошкольное учреждение в России

Частное дошкольное учреждение в России

 

15. Элитный детсад


Самый дорогой и элитный российский детский сад.

Самый дорогой и элитный российский детский сад.

 

16. Дошкольное образование


Фрагмент занятий в самом дорогом садике Москвы.

Фрагмент занятий в самом дорогом садике Москвы.

 

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От СССР до наших дней: Детсадовская детвора на фотографиях разных лет

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От СССР до наших дней: Детсадовская детвора на фотографиях разных летПодписаться на мой Instagram
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