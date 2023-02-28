Почему секвойя растет в Америке, но не распространена по всему миру

Секвойя – удивительное дерево, которое растет только на территории Америки. С данной породой связано множество любопытных фактов. Но самое главное, что наверняка интересует большинство людей – почему секвойя не растет в остальных уголках мира. Ведь большинство других растений имеет достаточно широкий естественный ареал обитания.
Эти деревья очень требовательны к климату. /Фото: drinkevolve.com.
На самом деле сегодня секвойя растет не только в Америка, одна следует сразу отметить, что естественный ареал произрастания данного дерева действительно очень органичен – это исключительно Тихоокеанское побережье Северной Америки. Более того, полоса произростания данных деревья очень узкая. Она составляет всего 750 км в длину и 75 км в ширину. Почему именно там – сказать сложно. Однако, анализируя опыт выращивания секвойи в других местах планеты, напрашивается всего один единственный правильный вывод.
Растут секвойи тысячи лет. /Фото: Twitter.
Это, конечно же, подходящие условия. Судя по всему, только на побережье Тихого океана в Америке сложился набор достаточно специфических критериев из климата, почвы и ландшафта. Можно также предположить, что до появления человека секвойя росла еще много где, однако последующие изменения климата сократили популяцию этих деревьев.
Вырастить секвойи можно и в других местах, если создать условия. /Фото: Pinterest.
Сегодня секвойю выращивают в Великобритании, Италии, Португалии, ЮАР, Мексике и даже в Крыму. Однако, во всех этих местах условия для более-менее нормального произрастания данного дерева приходится формировать искусственным образом. Секвойя в первую очередь очень требовательна к уровню влажности воздуха. Достаточный уровень которой может обеспечить только море. Интересно, что секвойя произрастает в тех местах, где регулярно появляются туманы.
Серьезное деревце. /Фото: Twitter.
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