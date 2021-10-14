Модный приговор: зачем в XVIII веке солдат заставляли носить парики

Парик - важный элемент экипировки. |Фото: kabinettskriege.blogspot.com.
Во все времена в армии ничего не делалось просто так. На первый взгляд может показаться, что парик для солдата XVIII века абсолютно бесполезен и все это – прихоть моды. Мода действительно сказала свое слово, однако оно вовсе не было решающим в реалиях сурового солдатского быта. Началось все во Франции в XVII столетии. Именно там появились огромные, причудливые, «ушастые» парики со множеством буклей, напоминавшие чем-то спаниелей. Постепенно парик проник и в войска, правда в самом скромном своем виде.
Вши в армии также опасны, как пули. |Фото: rvio.histrf.ru.
Носить парик полагалось как офицерам, так и простым солдатам. Как это очень часто бывает – солдатская масса ненавидела парики (как, впрочем, и офицеры). Все потому, что за париком следовало ухаживать, как и за любым другим предметом казенной экипировки. Уход за данным предметом гардероба был сложен и утомителен. Кроме того, к парику долгое время приходилось привыкать.
Интересный факт: парикмахер в XVII веке – это специалист по работе с париками, а вовсе не цирюльник, бреющий бороды и стригущий волосы.
Армейская гигиена была важна во все времена. |Фото: pinterest.ch.
Нужен парик был для решения двух проблем. Во-первых, этот странный головной аксессуар вкупе с треуголкой давал какую-никакую защиту от удара кавалерийской саблей. Вместе кожаная шляпа и жесткий парик вполне могли отвести скользящий удар от «тыквы» бойца, спася тем самым ему жизнь. К этому моменту доспехи уже фактически полностью вышли из употребления по ряду причин (в первую очередь экономических), а вот необходимость защищать голову от холодного оружия – осталась.
А еще и выглядит красиво. |Фото: pinterest.ru.
Во-вторых, парик выполнял важную гигиеническую функцию. В те времена не существовала специальных средств от вшей. Поэтому солдат и офицеров просто брили налысо (или во всяком случае очень коротко стригли) и заставляли носить парик. Все это лишала вшей естественного ареала обитания на теле человека. Раз в несколько дней солдаты должны были кипятить, стирать и сушить свой парик для того, чтобы вши точно не завелись.
Интересный факт: уже к концу XVIII века треуголку в армии сменит высокий и жесткий кивер. Несмотря на это, парик останется на своем месте.
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