Опасности, которые могут подстерегать при покупке машины с рук

В большинстве случаев сделки по покупке автомобилей на вторичном рынке совершаются без помощи специализированных организаций и дилеров. Многие старые авто реализуются по принципу «из рук в руки» путем составления акта купли-продажи.









И пользуясь доверчивостью отдельных лиц, мошенники придумывают очень креативные схемы для обмана.

1. Перебитый VIN-код

2. Продажа от имени другого лица

3. Автомобили с измененными конструкциями

Какие есть варианты обмана при покупке машины с пробегом из рук, как их выявить и избежать?VIN-код является важным элементом автомобильной безопасностиКод кузова является важнейшим элементом для безопасной и легальной регистрации транспортного средства. Но рядовому покупателю будет непросто выявить, что этот номер принадлежит другому автомобилю, поэтому крайне нежелательно отправляться на сделку в одиночку, чтобы не стать жертвой злоумышленников.Нужен профессиональный эксперт, который сможет провести тщательный анализ юридической чистоты машины и технического состояния. Однако и в этом случае нет 100% гарантии защиты от обмана.Места, где может находиться VIN-кодПроверку VIN-кода необходимо выполнять максимально детально. Зачастую код бывает поврежден коррозией или плохо читаться. Еще на нем могут присутствовать следы подделки. Если номера перебиты, покупатель не сможет зарегистрировать машину на себя, а новому владельцу придется разбираться с правоохранительными органами.Однако существуют и другие трудности, связанные с VIN-кодами. Например, при публикации объявлений на интернет-площадках часто указываются VIN-номера. Будущий покупатель проверяет их по свободным базам, чтобы убедиться, что «все чисто». Но все ли так просто?В итоге может оказаться, что VIN, указанный в объявлении, отличается от фактического. Если жертве не удастся выявить эту схему до передачи денежных средств и оформления документов, то можно потерять и деньги, и машину, поскольку ее обязательно изымут представители ГИБДД.Недобросовестные продавцы часто пытаются реализовать машину от другого имениМошенники зачастую начинают сделки от имени других людей – например, прежнего владельца. Перекупы указывают в договоре чужое имя и пытаются заключать сделки в качестве его доверенных лиц, не имея при этом соответствующих документов. В итоге при оформлении акта купли-продажи они ставят чужую подпись и выписывают расписку о получении денежных средств.Компенсацию с перекупщика взыскать невозможноВ некоторых случаях действующий владелец вообще не в курсе, что его автомобиль пытаются продать, поскольку сами продали его перекупщикам. И если «товар» оказывается с нюансами, то покупателю не получится взыскать компенсацию с перекупщика, поскольку информация о нем отсутствует в договоре. В случае с проблемной регистрацией адресовать претензии попросту не будет кому, ведь прежний владелец снял машину с учета.Тюнинг и другие изменения конструкции автомобиля должны сопровождаться юридическими разрешениямиС 2021 года в России действует запрет на вмешательство в конструкцию автомобиля без соответствующей регистрации в ГИБДД. Соответственно, при переоформлении машины, которая подвергалась тюнингу без должного юридического сопровождения, возможны трудности. Зачастую детали гаражного апгрейда не проходят данный этап.То же самое касается установленного в кустарных условиях газобаллонного оборудования. В итоге многие тюнингованные авто с красивыми обвесами, низким клиренсом и прочими доработками получают отказ в регистрации и оказываются на вторичном рынке.Крайне нежелательно покупать такой автомобиль, даже если он полностью «чист» с юридической точки зрения и не имеет залогов. Пройти регистрацию ТС с измененной конструкцией не получится. Потребуется за свои деньги покупать заводские бамперы, убирать фаркопы, лебедки и прочее. Естественно, все это сопровождается дополнительными расходами и трудностями.