8 «вкусняшек», которые почти гарантировано отправят на больничную койку

8 вкусняшек, к которым не стоит даже прикасаться.
Бутерброд с икорочкой, колбаска – сложно найти в наших краях человека, который откажется от этих вкусностей. Вот только стоит задуматься: а почему в странах Европы вышеперечисленные продукты не пользуются такой уж популярностью? Может, к некоторым «вкусняшкам» лучше и вовсе не подходить на расстояние пушечного выстрела? К 8 экземплярам из этого списка – так точно. Себе дороже.
Чего бы вредненького съесть сегодня?
Отправляясь на очередной «фуд-шоппинг» в супермаркет, прежде обязательно плотно поешьте. Потому что на сытый желудок желание положить в корзину вкусности из этого списка будет гораздо меньше. И правильно: эти 8 продуктов лучше и вовсе навсегда исключить из рациона!
1. Селёдка в пластиковых пачках
Что никогда не стоит покупать: селедка в пластике.
Если она в масле – это ещё полбеды. Масло и соль служат естественными консервантами, правда, с ограниченным сроком хранения. Но большинство видов «закусочной» сельди и без масла остаются свежими подозрительно долго. А это – заслуга консерванта под названием уротропин. В составе его можно найти под кодовым именем Е239. Уротропин запрещён в ряде стран мира из-за своих канцерогенных свойств. А ещё его употребление может запросто вызывать аллергические реакции на коже. Всё ещё хотите полакомиться селёдочкой?
2. Каши в пакетиках
Что никогда не стоит покупать: каши в пакетиках.
Ну очень популярный продукт, который заменяет завтрак (а то и обед с ужином) миллионам людей ежедневно. Если вы тоже на стороне еды из категории «просто добавь воды», то хотя бы выбирайте варианты без дополнительных вкусов. Потому что «нежный персик» или «сочную малину» получают только благодаря синтетическим добавкам. Которые основательно замедляют метаболизм. Так что похудеть на такой кашке не получится, а вот прибавить лишнего – за считанные недели.
3. Все продукты, которые содержат Е-621 (глутамат натрия)
Что никогда не стоит покупать: продукты с Е-621.
Почему колбаса такая чертовски вкусная, а после одной сосиски так и хочется слопать всю пачку? Виной тому не качество мяса, а усилитель вкуса Е-621. Попадая на вкусовые рецепторы эта «ешка» здорово обманывает мозг, посылая сигнал, будто сейчас тело получит порцию здорового протеина. Аппетит и слюноотделение стремительно повышаются. Итог – голод разыграется не на шутку, и вы съедите гораздо больше, чем нужно. Что точно отразиться на фигуре. Кроме этого, злоупотребление Е-621 грозит головными болями, отдышками, повышенным потоотделением и снижением зрения. Если не хотите получить весь букет, поменьше налегайте на колбасы, сосиски, снеки, полуфабрикаты, соусы и фастфуд.
4. Сахарозаменители
Что никогда не стоит покупать: сахарозаменитель.
Для тех, кто мечтает похудеть на сахарозаменителе, есть плохие новости: вряд ли получится. Да, в нём мало калорий и по цене получается вполне выгодно. Но есть одно «но»: заменитель провоцирует чувство голода. Так что сэкономленные калории наверстаются с лихвой. А это усугубится ещё и тем, что после приёма даже одной гранулы сбитый с толку организм ещё примерно стуки будет плохо реагировать на углеводы. И стремительно накапливать их в виде жировых клеток. Вот вам и диета.
5. «Нежирное» сливочное масло
Что никогда не стоит покупать: сливочное масло с низким процентов жирности.
Увы и ах: настоящее сливочное масло крайне редко может иметь жирность ниже 82,5%. Облегченные варианты изготавливаются с применением отнюдь не натуральных сливок, а транс-жиров. Они могут быть менее калорийными, но не усваиваются организмом полностью и любят оседать на стенках сосудов. А это – прямая дорога к их закупорке, что может привести к инфаркту или инсульту. Разве хоть один бутерброд того стоит?
6. Кукурузные палочки
Что никогда не стоит покупать: кукурузные палочки.
Этот продукт так любят дети, да и многие взрослые не могут удержаться. Подводный камень популярного лакомства носит имя цикламат натрия. Этот подсластитель, к примеру, давно запрещён в США. Потому что он доказано повышает отечность, увеличивает нагрузку на почки (привет, камни!), а у грызунов и вовсе провоцирует рак мочевого пузыря. На людях подобный опыт, естественно, проводить не стали. Может, и вам не надо?
7. Малосольная икра
Что никогда не стоит покупать: малосольная икра.
Икра хранится долго либо в условиях основательного засола, либо заморозки. А всё «малосольное» не портится через два дня только благодаря лимонной кислоте или вышеупомянутому и потенциально канцерогенному уротропину. Или же третий вариант: из рыбного в такой икре одно название. А чему верить и стоит ли тратить на это деньги, решайте сами.
8. Все продукты с ГМО
Что никогда не стоит покупать: ГМО.
Их много и они повсюду. Но к чему железно не стоит прикасаться, так это к заграничному картофелю, консервированному горошку и кукурузе, арахису и крабовым палочкам (в последних содержится генномодифицированная соя). Простите, оливье и салат «с палочками»: вы в «бане»! Ну разве что раз в год, 31 декабря.
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