8 «вкусняшек», которые почти гарантировано отправят на больничную койку

8 вкусняшек, к которым не стоит даже прикасаться.

Чего бы вредненького съесть сегодня?

1. Селёдка в пластиковых пачках

Что никогда не стоит покупать: селедка в пластике.

2. Каши в пакетиках

Что никогда не стоит покупать: каши в пакетиках.

3. Все продукты, которые содержат Е-621 (глутамат натрия)

Что никогда не стоит покупать: продукты с Е-621.

4. Сахарозаменители

Что никогда не стоит покупать: сахарозаменитель.

5. «Нежирное» сливочное масло

Что никогда не стоит покупать: сливочное масло с низким процентов жирности.

6. Кукурузные палочки

Что никогда не стоит покупать: кукурузные палочки.

7. Малосольная икра

Что никогда не стоит покупать: малосольная икра.

8. Все продукты с ГМО

Что никогда не стоит покупать: ГМО.