10 потрясающих фактов о еде, которые всё объясняют

1. Почему перец острый?
Остроту перцу придает содержащийся в нем капсаицин — он воздействует на нервные окончания, отвечающие за изменение температуры, посылая нервные импульсы. Таким образом, все дело в мозге, который принимает болевые сигналы организма.
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2. Почему иногда вкус кинзы похож на мыло?
Некоторым вкус кинзы действительно кажется похожим на мыло. Все дело в гене OR6A2, который очень чувствителен к альдегидам, придающим кинзе ее характерный вкус и запах и запах мыла.
3. Почему рыба имеет резкий запах?
Рыбный запах вызывает вещество, которое называется триметиламин. Рыбе триметиламин необходим для выживания в среде с более низким температурным режимом. Кроме того, он участвует в процессах разложения растений и животных. Кстати, именно триметиламин является причиной неприятного запаха изо рта.
4. Почему при варке яйцо твердеет?
В яйцах содержатся молекулы глобулярного белка. Без воздействия тепла и молекул воздуха химические связи между молекулами удерживают их в форме правильного шара. В процессе варки эти связи ослабевают, и молекулы начинают беспорядочно двигаться. Именно эта химическая реакция делает яйцо твердым и непрозрачным.
5. Можно ли превратить вареное яйцо в жидкость?
Теоретически да, практически нет. Ученые придумали способ вернуть молекулы в их первоначальное положение. Но данный процесс требует использования химических веществ, которые не стоит употреблять в пищу. Однако чисто технически это возможно.
6. Как получается виноград без косточек?
На самом деле, виноград без косточек — клон генетических мутантов винограда, у которого не было косточек, или сортов, у которых в процессе селекции содержится меньше косточек чем обычно. В отличие от животных, некоторые растения бесполы, поэтому их легко клонировать.
7. Почему алкоголь влияет на ясность рассудка?
Причин этому несколько. Во-первых, алкоголь способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). ГАМК — это важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Во-вторых, он блокирует доступ глутамату — другому важному химическому веществу, отвечающему за память и способность к обучению. Без него мозгу приходится несладко.
8. Почему нежелательно смешивать алкогольные напитки?
Дело тут не в смешивании разных видов алкоголя, а в порядке их употребления. Когда вы пьете слабоалкогольные напитки, вы пьянеете постепенно и медленно. Если после слабоалкогольных переключиться на напитки с большим градусом, то как правило, порция остается прежней и напиться можно значительно быстрее.
9. Почему в моменты грусти и печали нам хочется углеводов?
Углеводы способствуют выработке серотонина — гормона счастья, который играет большую роль в регулировании настроения. Если вам грустно, съешьте кусочек шоколада — и жизнь станет веселее. Но даже если все и так хорошо, парочка конфет тоже не помешает.
10. Почему вредное всегда вкуснее полезного?
Так повелось, что высококалорийная пища повышает шансы на выживание. Сейчас калории легкодоступны, мы не сжигаем сколько, сколько потребляем. Однако природой заложено, что всякий раз, когда нам выпадает шанс, мы должны поесть.
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