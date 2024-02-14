«Мне повезло выжить»: Из-за чего чуть не лишился зрения и слуха Эштон Кутчер и Как он живет теперь

В нулевые Эштон Кутчер не сходил с экранов. Казалось, что без его участия не обходилась ни одна комедия тех лет. Но затем актер резко исчез с экранов, практически не появлялся на публике и вовсе не посещал светские мероприятия. Оказалось, что причины для этого были весьма серьезные и нерадостные. Несколько лет назад актеру диагностировали редкую форму васкулита. Эштона мучила мигрень, появились нарушения слуха и зрения, а также проблемы с равновесием. Впрочем, у актера и так далеко не радужная и идеальная жизнь, как может показаться с экранов и обложек журналов. С какими проблемами уже успел встретиться 45-летний актер, и как он живет сейчас.
Аутоиммунное расстройство
В прошлом году в одном из эпизодов шоу «В дикой природе с Беаром Гриллсом» были показаны откровения Эштона Кутчера о его редком заболевании, из-за которого он едва не лишился слуха и зрения. Так что во время пандемии, когда все люди боролись с COVID-19, Кутчер сражался с не менее серьезной проблемой — васкулитом. Впрочем, рассказывать на весь мир о своей болезни актер не хотел, поэтому попросил Гриллса вырезать этот откровенный разговор из окончательного монтажа программы.
Беар Гриллс обнародовал интервью Эштона Кутчера о перенесенной болезни, несмотря на его запрет.
Однако Беару, похоже, захотелось сделать сенсацию и поднять и без того высокие рейтинги своей передачи, поэтому он не только не вырезал откровения актера, но и сделал их анонсом выпуска с участием Кутчера. Когда Эштон посмотрел выпуск, его переполняла злость и обида от такого подлого предательства известного телеведущего. Конечно, сейчас уже страсти поутихли, и Кутчер решил посмотреть на данную ситуацию с другой стороны. Он смирился с тем, что все узнали, через что ему пришлось пройти. Но теперь он видит это не как признак слабости, а как информацию, которая, возможно, сможет кому-то помочь в подобной ситуации.
Актер до сих пор с ужасом вспоминает тот тяжелый период жизни. Однажды он проснулся с невыносимой мигренью. Так как Эштон всю свою жизнь страдает от головных болей, он поначалу не придал плохому самочувствию особого значения, а просто выпил таблетку и ждал улучшений. Но боль не утихала и становилась все невыносимее.
Эштон Кутчер и Кэтрин Хайгл в комедии «Киллеры» (2010).
Спустя 2 недели, когда состояние актера стало ухудшаться, он решил обратиться к врачу. Поначалу в клинике Кутчеру не могли поставить диагноз, пока болезнь не начала прогрессировать. Когда появились ухудшения слуха, зрения и координации, актера положили в больницу. Эштон вспоминает, что ему было невероятно трудно передвигаться из-за головокружения, его буквально шатало из стороны в сторону.
И спустя 7 дней, проведенных в больнице, актеру наконец-то поставили правильный диагноз — васкулит. Эта редкая форма аутоиммунного заболевания поражает стенки сосудов, вследствие чего происходит воспаление. Это приводит к нарушению притока крови к органам и может повлиять на жизненно важные функции человеческого организма. К счастью, болезнь выявили еще на ранних стадиях, поэтому шансы на выздоровление Эштона были велики.
Трудности реабилитации
Доктора сказали актеру, что чем скорее он начнет делать то, что он мог делать раньше, тем больше шансов на полное восстановление организма. Однако это было сделать совсем непросто, ведь актер практически не мог ходить, а выполнять какие-то физические упражнения вообще было на грани фантастики.
« Да, у меня был эпизод редкого васкулита. У меня появились нарушения слуха, зрения, проблемы с равновесием. Но сейчас я полностью здоров. Мне повезло остаться в живых. Всё хорошо. Идем дальше. Увидимся на Нью-Йоркском марафоне», — заявил Кутчер.
Лишь через месяц ценой невероятных усилий Кутчер начал нормально двигаться и более-менее выполнять легкие упражнения, но все это сопровождалось адской болью. Обладая сильным духом, Эштон с невероятным усилием пытался выполнять упражнения через боль и пот, но поначалу у него ничего не получалось. Такая беспомощность выводила актера из себя, но потом он собирал всю силу в кулак и начинал пытаться снова, ведь он невероятно хотел встать на ноги, играть со своими детьми, гулять с женой и, конечно же, вернуться в профессию.
Актер говорит, что на его восстановление ушел целый год. И хотя медицина утверждает, что васкулит обычно не излечивается полностью, а симптомы можно лишь облегчить с помощью правильной терапии, будем надеяться, что актеру все же удалось полностью победить эту страшную болезнь. Едва оправившись от недуга, Кутчер отправился на поиски приключений и острых ощущений, чтобы снова почувствовать себя живым, сильным и активным. Как никогда, актеру захотелось почувствовать вкус жизни и испытать себя на прочность.
Благодаря реабилитации и занятиям спорта актер смог вернуться к нормальной жизни.
За короткий промежуток времени он сделал столько, сколько не все люди успевают сделать за жизнь. Он побывал в Антарктиде, покорил гору на южном полюсе, научился кататься на лыжах и участвовал в марафонском забеге. Актер рад, что смог столько всего сделать, несмотря на боль, которая порой была невыносима. А после этого он отправился в путешествие с Беаром Гриллсом, который и рассказал миру о болезни актера, без его согласия.
Хотел отдать сердце брату
В жизни актера были и другие проблемы. Немногие знают, что у Эштона есть брат-близнец Майкл. И если Эштон родился относительно здоровым мальчиком, то у его брата оказались церебральный паралич и кардиомиопатия, из-за которых он едва не умер. Эштон говорит, что в какой-то момент всерьез хотел отдать брату свое сердце, но, к счастью, удалось найти другого донора.
В юности Эштон мечтал изобрести лекарство от болезни брата и даже поступил в Айовский университет, по окончании которого он мог бы стать инженером-биохимиком.
Впрочем, и сам Эштон не может похвастаться отменным здоровьем. Как говорилось выше, уже много лет его мучают мигрени, ситуацию с которыми ухудшил перенесенный актером васкулит. А не так давно стало известно, что у Кутчера есть еще одна редкая болезнь — синдактилия. Это порок развития конечностей, из-за которого некоторые пальцы кисти или стопы срастаются перепонками. У актера это заболевание отразилось на ступнях, но он не особо переживает по этому поводу. Эштон в шутку говорит, что когда все остальное так шикарно выглядит, приходится чем-то жертвовать. Главное, что это никак не отражается на его здоровье и образе жизни.
Как сейчас живет актер
После перенесенной болезни Эштон по-другому посмотрел на мир. Он увидел красоту вокруг и начал ценить все, что имеет. Сейчас он радуется даже тому, что ранее принимал как должное. Например, он счастлив, что может ходить, бегать, видеть, слышать, работать и так далее. Также актер еще больше сблизился со своей любимой супругой, актрисой Милой Кунис. Он невероятно благодарен жене за то, что она поддержала его в трудное для него время.
Мила Кунис была рядом во время болезни супруга и поддерживала его.
В период перерыва в карьере актер не сидел без дела. Он занимался фондом «A-Grade Investments», который инвестирует в технологические стартапы и приносит хорошую прибыль Кутчеру. И хотя Эштон справился с недугом, все же поддерживать результат ему нужно и по сей день. Теперь он встает ежедневно в 5 утра, чтобы успеть потренироваться. Затем он вместе с женой готовит завтрак и развозит детей по школам и секциям. Эштон счастлив, что теперь может разделить домашние хлопоты с женой и поиграть с детьми.
Не забыл Кутчер и про любимую работу. Впрочем, по словам актера, сейчас у него нет острой необходимости сниматься в кино, чтобы заработать себе на жизнь, поэтому он делает это больше для удовольствия. В этом году актер вернулся в строй и появился в главной роли в комедийной мелодраме «К тебе или ко мне?», где его кинопарнершей стала великолепная Риз Уизерспун.
В этом году состоялась премьера комедийной мелодрамы «К тебе или ко мне?» с Эштоном Кутчером и Риз Уизерспун в главных ролях.
Любопытно, что изначально эту картину в целях экономии хотели снимать в Джорджии, но Эштон настоял на съемках в Лос-Анджелесе и оплатил разницу в расходах из личного кармана. Такой поступок актер объяснил тем, что ему хотелось быть поближе к своей семье, чтобы проводить с ними как можно больше времени.
Поклонники Кутчера невероятно счастливы, что их любимый актер вновь появился на экранах, но они заметили изменения во внешности актера. Эштон похудел, а на его лице стали видны морщины и усталость. Конечно, нельзя забывать, что скоро актеру исполнится уже 46 лет, но все же не стоит отрицать видимых последствий перенесенной болезни. Надеемся, что со временем актер наберется сил и будет еще долго радовать нас своими яркими ролями в кино.
Надеемся, что в будущем Эштон Кутчер порадует зрителей еще множеством ярких ролей.
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