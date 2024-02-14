«Мне повезло выжить»: Из-за чего чуть не лишился зрения и слуха Эштон Кутчер и Как он живет теперь

Аутоиммунное расстройство

Беар Гриллс обнародовал интервью Эштона Кутчера о перенесенной болезни, несмотря на его запрет.

Эштон Кутчер и Кэтрин Хайгл в комедии «Киллеры» (2010).

Трудности реабилитации

« Да, у меня был эпизод редкого васкулита. У меня появились нарушения слуха, зрения, проблемы с равновесием. Но сейчас я полностью здоров. Мне повезло остаться в живых. Всё хорошо. Идем дальше. Увидимся на Нью-Йоркском марафоне», — заявил Кутчер.

Благодаря реабилитации и занятиям спорта актер смог вернуться к нормальной жизни.

Хотел отдать сердце брату

В юности Эштон мечтал изобрести лекарство от болезни брата и даже поступил в Айовский университет, по окончании которого он мог бы стать инженером-биохимиком.

Как сейчас живет актер

Мила Кунис была рядом во время болезни супруга и поддерживала его.

В этом году состоялась премьера комедийной мелодрамы «К тебе или ко мне?» с Эштоном Кутчером и Риз Уизерспун в главных ролях.

Надеемся, что в будущем Эштон Кутчер порадует зрителей еще множеством ярких ролей.