Ужасающие факты про Древний Египет, которые вы не знали

Древний Египет — одно из самых интереснейших мест в исторической летописи. Одержимость древних египтян жизнью после смерти, великие пирамиды и золотые сокровища, а также масса информации, которую они оставили после себя в великих работах, захватывает воображение людей на протяжении тысяч лет.
Однако под налётом мистицизма и исторического величия находится Древний Египет, который не всегда был самым забавным местом для жизни.
10. Вспышка холеры однажды была вызвана использованием обёрточной бумаги, сделанной из повязок от мумий
Был период, когда считалось модным всё, что было связано с Древним Египтом. Мумии завозились в Европу, чтобы разворачивать их на вечеринках, и большое количество мумий было незаконно вывезено из Древнего Египта. Правда в том, что мумий было так много, что никто уже не испытывал к ним благоговейного уважения — даже в то время; им придавалось очень маленькое историческое значение.
По этой причине добыть бинты от мумий было не только дёшево, но иногда стоило и дешевле бумаги. Один предприимчивый бизнесмен из США в начале 1900-х годов решил, что можно сэкономить средства при производстве обёрточной бумаги для продуктов, и импортировал старые коричневые погребальные льняные пелены, чтобы провернуть это дело. К сожалению для него, его план провалился, когда люди стали болеть холерой, и использование погребальной пелены для оборачивания продуктов было запрещено.
9. Иногда слуг умерщвляли, чтобы похоронить их вместе со своими умершими хозяевами
Некоторые и раньше слышали о легендах, что слуг фараонов и других важных лиц в истории Древнего Египта часто убивали с помощью ритуальных обрядов и хоронили вместе с умершими, чтобы они могли служить им и в загробной жизни.
Хотя те, кого приносили в жертву таким образом, не обязательно чувствовали, что их убивали. У древних египтян были сложные отношения со смертью, они были одержимы мыслью о продолжении жизни после смерти. В некотором смысле они были гораздо более одержимы жизнью, чем смертью. Те слуги, которых отправляли на смерть и хоронили со своими хозяевами, считались привилегированными, потому что им позволялось следовать за властной фигурой в загробный мир, чтобы служить и там. Однако наверняка всё равно это действовало на нервы — знать, что твоя судьба зависит от случайной смерти человека, на которого ты работаешь.
8. В Европе мумий широко употребляли в пищу в качестве лекарства
Для большинства людей каннибализм является буквально самым ужасным табу, которое только можно себе представить. Сама мысль о поедании человеческой плоти, даже в обстоятельствах, при которых нет другого выбора — это то, что моментально вывернет желудок большинства людей. Даже когда заходит речь о таких случаях, как то, что произошло с группой Доннера (Donner party), когда переселенцы из Иллинойса под предводительством Дж. Доннера, отрезанные от мира снегами в горах, были доведены до крайности и ели тех, кто уже умер, люди говорят об этом шёпотом и с ужасом от самой перспективы столкнуться с подобным чудовищным решением.
Однако ещё в 1600-1700 годах Европу охватило безумство, когда люди ели различные части человеческой плоти в попытке вылечиться от различных заболеваний. Это началось с тех, кто размельчал на куски мумий и добавлял их в настойку, утверждая, что это может вылечить все виды болезней, но закончилось тем, что люди стали употреблять в пищу кровь, чтобы вылечить болезни, связанные с кровью, и даже куски раздробленного черепа, чтобы справиться с болезнями мозга.
Хотя сегодня большинство людей считают каннибализм непотребным, было время, когда в Европе употребление в пищу останков других людей считалось совершенно нормальной практикой, к тому же полезной для здоровья.
7. Того, кто не почитал Бога Солнца, приносили в жертву
В Древнем Египте насильственные преступления были довольно редким явлением, но одним из самых ужасных преступлений, которое можно было совершить, считалась любая форма оскорбления или неуважения Бога Солнца. Того, кто причинял вред (вандализм) или грабил храм, либо каким-либо образом признавался виновным за преступление по отношению к Богу Солнца, обычно приговаривали к сожжению заживо. Это наказание применялось по отношению только к тем, кто совершал величайшие преступления, и обычно сопровождалось ритуалом жертвоприношения богам. В то время как древние египтяне редко практиковали жертвоприношение людей, это было одним из исключений.
В то время как сжигание заживо достаточно болезненно с самого начала, это считалось самой жуткой смертью всеми древними египтянами из-за ритуального значения этого действа. Они твёрдо верили в сохранение физического тела в жизни после смерти, и верили, что разрушение физической плоти человека путём сжигания не оставляет ему никаких шансов в загробной жизни. В то время как боги ещё могли технически вмешаться, чтобы помочь человеку, это было страшным наказанием, какое только мог представить верующий человек древнеегипетского общества.
6. В древнеегипетской полиции выбивание признаний из людей было распространённой практикой
В Древнем Египте была хорошо организованная система законов и группы, которая по существу действовала, как полиция, но это не означало, что всё всегда на самом деле было справедливо. Как и в старом европейском обществе, выбивание силой признания от людей было очень распространено. Фактически, по существу, это было стандартной практикой. Обычно для того, чтобы выбить признания из людей, их били палками, часто по подошвам — пытка, известная как «бастинадо» (bastinado).
Те, из кого выпытывали признания, не только признавались в том, что совершили, но и рассказывали, где всё ещё может быть спрятано всё, что они украли, а также сдавали всех своих сообщников. Этих людей также могли затем избивать, чтобы установить личности каких-либо ещё соучастников. К сожалению, как и во многих несовершенных правовых системах, никогда не будет возможно определить количество невинных людей, вероятно, наказанных за преступления, потому что они были вынуждены сознаться в том, чего не делали. К сожалению, ложные признания под пытками являются невероятно распространённым явлением, потому что человек готов сделать почти всё, лишь бы пытка закончилась, если она достаточно болезненна.
5. Человек, нарушивший закон, считался виновным до тех пор, пока не доказывалась его невиновность
Одним из краеугольных камней современной правовой системы является принцип презумпции невиновности — человек невиновен до тех пор, пока не будет доказана его вина. Это одна из причин, почему многие люди давно расхваливали западные правовые системы, где, по крайней мере, человек получает справедливое и весьма быстрое судебное разбирательство, и где он знает, что система не допускает его вины ещё до того, как ему даётся шанс защищаться. И в то время как в Древнем Египте была довольно передовая правовая система, этого им особенно не хватало.
В их правовой системе вина обвиняемого предполагалась с самого начала, и доказательство своей невиновности падало на плечи самого обвиняемого. В то время как судьи всегда делают всё от себя возможное, чтобы быть объективными, избиение было распространённым явлением, чтобы доказать вину (как мы упоминали ранее), и скорее всего применялось к обвиняемой стороне, даже несмотря на то, что она могла быть невиновной. Могли избивать даже свидетелей, если судьям казалось, что это необходимо для получения дополнительной информации о рассматриваемом деле. Хотя нет никаких доказательств того, что древние египтяне регулярно злоупотребляли этой системой, ложно обвиняя друг друга, кажется, система была гораздо большей пользой для тех, кто злоупотреблял ею, нежели должна была быть для невиновных.
4. Иногда вину человека, обвинённого в преступлении, определяли с помощью магии оракула
В последние дни Древнего Египта духовенство стало устанавливать всё больший контроль над повседневной жизнью египтян и решениями, принятыми правителями. Влияние и власть священников над простыми гражданами постоянно увеличивались с каждым годом, и вскоре с ними стали советоваться гораздо больше, чем было раньше. Те, кто были у власти, знали гораздо больше, чем спрашивали у священников, поскольку считалось, что они имели возможность контактировать и получать поддержку богов, а также могли потенциально влиять на большое количество людей, исполнявших их приказы.
Это означало, что в последние дни Древнего Египта священство оказалось вовлечённым в судебные дела. Они приносили статую Бога Солнца и клали перед ним папирусы с разными вариантами ответов для важных решений — обычно в суде это было два документа, решающих о вине или о невиновности. Статуя должна была повернуться лицом к правильному папирусу, демонстрируя волю богов. Конечно, это давало священникам возможность манипулировать движениями статуй и по существу решать судебные дела на основании своего собственного мнения и прихоти. К сожалению, это означало, что многие древние египтяне, будучи в суде, зависели от прихоти мошенника, того, кому верили поголовно, но кто, вероятно, очень хорошо знал, что всё, что он скажет, будет воспринято, как воля богов.
3. Принятие мер по предупреждению беременности представляло собой ужасное зрелище
Сегодня, чтобы избежать нежелательной беременности, люди, не готовые в данный период времени к продолжению рода, используют различные средства контрацепции. И, как многие знают, регулирование рождаемости существует на протяжении многих тысяч лет. У учёных есть доказательства использования презервативов из бараньей кожи ещё в древности, а древние римляне, говорят, использовали для предохранения растения так часто, что из-за этого они полностью исчезли. Однако большинство из этих методов были довольно разумными способами предупреждения беременности, особенно по сравнению с теми, которые использовались древними египтянами.
В Древнем Египте считали, что смесь большей части мёда с добавлением крокодильего навоза, которой затем обмазывали влагалище, была главным способом, чтобы избежать беременности. По какой-то причине они решили, что это является эффективным спермицидом, хотя на самом деле это ещё больше увеличивало вероятность забеременеть. Хотя понятно, что они верили в то, что это работает в качестве контрацептивного средства, исходя из своих знаний того времени, всё равно жутко представить, как часто им приходилось намазывать крокодилий навоз на самые интимные части тела.
2. Смертная казнь в Древнем Египте была редкой, но чрезвычайно жестокой
Жизнь в Древнем Египте могла быть довольно жёсткой, и побои, как мы уже несколько раз упоминали ранее, были как методом получения признаний, так и распространённым наказанием. Однако в то время как многие люди знают, что Древний Египет может быть довольно строгим с точки зрения наказания преступников, как и большая часть древнего мира, они были против бессмысленного назначения смертной казни.
Хотя подобное наказание и существовало в законодательстве, оно применялось очень, очень редко. На самом деле, был даже период времени примерно в 150 лет, когда в Древнем Египте за преступления смертная казнь официально не санкционировалась. Однако когда кто-то совершал достаточно тяжкое преступление, такое как убийство или государственная измена, смертный приговор, к которому его приговаривали, был довольно жестоким. Хотя ранее уже упоминалось, что сжигание заживо было наказанием за тяжкие преступления по отношению к богам, были и другие формы применяемой смертной казни, которые были такими же болезненными и ужасными: обезглавливание, утопление и даже сажание на кол.
1. Легенды о проклятиях мумий Древнего Египта продолжают будоражить умы учёных
Бесчисленные легенды и истории рассказывают об идее проклятия мумий, и общее представление об этом заходит гораздо дальше, чем многие думают. Ещё до открытия гробницы Тутанхамона уже появлялись истории о мести мумий, чьи останки были потревожены. Однако самая популярная легенда утверждает, что 26 человек участвовали во вскрытии гробницы, а затем все стали умирать при загадочных обстоятельствах — в том числе и руководитель экспедиции, который очень быстро умер от заражения крови.
Исследование гробницы выявило споры плесени, но ничего такого, что считается особенно опасным — эта плесень была не достаточно опасной, чтобы принести вред человеку, который находился в помещении в течение недолгого времени.
Некоторые предполагали, что, возможно, существовало странное заболевание, приводящее к отравлению крови, но большинство учёных отклонили эту версию, указывая, что она не выдерживает критики, учитывая, что только 6 человек из 26-ти, имевших отношение к гробнице, умерли вскоре после её вскрытия. Однако в то время как нет никаких логических доказательств существования проклятий, это не значит, что древние египтяне этого не практиковали. Многие гробницы имеют по периметру различные символы, проклинающие тех, кто побеспокоит останки лежащих в них, в надежде, что на них нападут злобные животные, такие как львы или змеи, или даже сами боги накажут их.
