Ужасающие факты про Древний Египет, которые вы не знали

Древний Египет — одно из самых интереснейших мест в исторической летописи. Одержимость древних египтян жизнью после смерти, великие пирамиды и золотые сокровища, а также масса информации, которую они оставили после себя в великих работах, захватывает воображение людей на протяжении тысяч лет.



Однако под налётом мистицизма и исторического величия находится Древний Египет, который не всегда был самым забавным местом для жизни.

10. Вспышка холеры однажды была вызвана использованием обёрточной бумаги, сделанной из повязок от мумий

9. Иногда слуг умерщвляли, чтобы похоронить их вместе со своими умершими хозяевами

8. В Европе мумий широко употребляли в пищу в качестве лекарства

7. Того, кто не почитал Бога Солнца, приносили в жертву

6. В древнеегипетской полиции выбивание признаний из людей было распространённой практикой

5. Человек, нарушивший закон, считался виновным до тех пор, пока не доказывалась его невиновность

4. Иногда вину человека, обвинённого в преступлении, определяли с помощью магии оракула

3. Принятие мер по предупреждению беременности представляло собой ужасное зрелище

2. Смертная казнь в Древнем Египте была редкой, но чрезвычайно жестокой

1. Легенды о проклятиях мумий Древнего Египта продолжают будоражить умы учёных