Эти продукты не относятся к безвредным

Диета и правильное питание — вот те столпы, на которых должен строить свое тело каждый современный человек, который хочет оставаться здоровым и подтянутым долгие годы.







Совсем не обязательно быть профессионалом, чтобы соблюдать режим и следить за своим столом. И новичкам, и тем, кто просто хочет видеть в зеркале красивую фигуру, крайне важно понимать не только что они едят, но и в какое время это делают. И, тем не менее, довольно небольшое количество людей действительно отдают себе отчет в правильном питании. Легенды о том, что сразу после тренировки можно есть любую пищу, покоряют новичков — еще бы, никаких усилий прикладывать не надо.



Хуже таких заблуждений могут быть только мифически «легкие и полезные» продукты питания с магазинных полок. Еда, которая была заморожена, затем разморожена и снова помещена в барахлящий холодильник супермаркета просто не может быть полезной. Однако, многие действительно умудряются сочетать нездоровую пищу и спорт, что, конечно же, просто нивелирует результаты последнего. Сегодня мы развеем несколько вредных мифов, рассказав, какие именно продукты хуже всего воспринимаются человеком, который занимается спортом и стремится к здоровому образу жизни.







Молоко

Хлеб

Бобовые

Фабричные соки и фрукты

Замороженные полуфабрикаты

Йогурты

Газированные напитки