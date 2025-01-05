9 событий мировой истории, в подлинности которых можно усомниться из-за их ироничности

1. О вреде алкоголя на свадьбе

Для мужа будущей императрицы свадьба закончилась печально. /Фото: worldofhistory.ru

2. Опровергнутое «бесплодие»

Первая свадьба Алиеноры Аквитанской. /Фото: wikipedia.org







3. Исполнившееся желание

Необычный способ исполнить желание. /Фото: maximonline.ru

4. Учёный, который не придерживался собственных научных выводов

Кто бы мог подумать, что Чарльз Дарвин не прислушается к собственным открытиям. /Фото: radiovera.ru

5. Казино, сохранившее состояние миллионера

Купец, которому игромания сохранила состояние. /Фото: wikipedia.org

6. Антимонархическое тату короля

Бывший антимонархист стал королём, а тату осталась. /Фото: vk.com

7. Неверность короля Генриха VIII

Король, который от защитника веры скатился к анафеме. /Фото: liveinternet.ru

8. Неудачное имя

Адмирал, который обладал неудачливым именем. /Фото: maximonline.ru

9. Король Людовик XVI и гильотина

Вряд ли монарх думал, что самолично проверит работу гильотины. /Фото: tsargrad.tv