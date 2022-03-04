10 древних артефактов, которые поставили учёных в тупик

Археологические находки, которые поставили учёных в тупик.
Археологические находки – те уникальные артефакты, которые позволяют современным людям узнать о том, что происходило тысячелетия назад. И сегодня каждый год учёные находят что-то интересное, позволяющее приоткрыть завесу тайны над прошлым, а возможно, и лучше понять будущее. Но бывают и такие находки, которые просто ставят учёных в тупик. О них и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Дырявый сосуд
А для чего отверстия?
В канадском музее есть 180 ваз из различных эпох и культур, однако одна из них вызывает множество вопросов. Этот глиняный сосуд изначально был создан с отверстиями, т. е. не подходил для хранения пищи или жидкости. Отверстие в нижней части также исключало его использование его в качестве типа лампы, и он не похож на все известные древние контейнеры для животных. Археологи из Музея Онтарио проконсультировались с экспертами по римским керамическим изделиям, но те также развели руками в недоумении. Эта дырявая ваза была выкопаны в 1950-х годах из кратера от бомбы II мировой войны в Лондоне в области, которая 1800 лет назад была была римской территорией.
2. Артефакт с Аляски
Разбитое кольцо или пряжка из 600 г до н.э.
Когда в 2011 году команда из Университета Колорадо проводила исследования доисторических изменений климата на Аляске, ученые наткнулись на необычный артефакт. Раскопки шли в 1000-летнем поселке эскимосов на мысе Эсперберг. В одном из раскопанных домов был найден бронзовый предмет, напоминающий крошечную пряжку ремня, который был на много веков старше, чем сам дом. Примечательно, что он, как считают ученые, был отлит в форме, т. е. является единственным древним артефактом из литой бронзы, который был найден на Аляске.
Выглядит этот артефакт, как разбитое кольцо, прикрепленное к прямоугольной рамке, к которой были привязаны остатки кожаного ремешка. Радиоуглеродный анализ определил, что кожа была выделана примерно в 600 г. н.э., а возраст «пряжки» определить не удалось. Поскольку бронза не изготавливалась на Аляске, она была откуда-то завезена.
3. Каменный язык
Камень вместо языка.
В Британии в течение третьего или четвертого века было сделано странное захоронение. В 1991 году археологи, проводящие раскопки на участке в Нортгемптоншире, были заинтригованы, обнаружив, что одно из 35 тел на кладбище было похоронено лицом вниз. Особо их заинтересовало то, что обнаружилось во рту этого человека. Оказалось, что язык человека, который умер примерно в 30 лет, был ампутирован и заменен плоским камнем. Такое увечье было ранее неизвестно и не встречалось в археологических записях.
4. Иорданская стена
Иорданская стена.
В 1948 году британский дипломат, который летел на самолете над Иорданией, заметил странную стену в сельской местности. Так была случайно обнаружена тайна, которая не раскрыта и по сей день. Стена, которую назвали «Хатт Шебиб», тянется в длину на 150 километров и в ней когда-то было около 100 башен. Она была построена в направлении с северо-востока на юго-запад, а также по всей ее длине есть ответвления в стороны. Исследователи не знают, кто ее построил или зачем. Даже в период своего расцвета, она была слишком короткой и узкой, чтобы служить для сдерживания наступления врагов (в высоту она была всего 1 метр, а в ширину — полметра).
5. Мистические монеты
10 монет, ставших загадкой.
Первоначальное открытие не вызвало особого восторга. В 2016 году во время раскопок древнего японского замка были найдены 10 монет. Исследователи посчитали, что монеты были современными, просто сильно пострадавшими за десятилетия одноцентовиками, ведь тысячи подобных монет осталивь на Окинаве после американских солдат во времена Второй мировой. Однако, после их реставрации оказалось, что хотя монеты и не японские, но они древние и были отчеканены примерно между 300 и 400 годами нашей эры. Это вызвало такое недоверие, что японские эксперты изначально подозревали, что монеты были спрятаны для мистификации в замке Катсурен, который был построен в XIII – XIV веках. Однако, позже эксперты изучили монеты и обнаружили на их поверхности римские цифры и буквы. Как оказались на Окинаве вещи из Римской империи — загадка, которая и сегодня не дает покоя археологам.
6. Львы Каракиза
Загадочные статуи львов.
Житель из турецкого города Каракиз рассказал ученым в 2001 году о древнем карьере неподалеку от города. В нем была найдена изваянная в натуральную величину статуя льва из гранита. Когда-то львов было двое, но мародеры, искавшие сокровища, раскололи вторую статую.
3200-летний памятник был построен во времена, когда данный регион контролировала империя хеттов, а также когда здесь водились азиатские львы (ныне вымершие в Турции). Вторая статуя льва была найдена на северо-востоке от Каракиза, но ее явно ваял другой художник. Что интересно, в случае второй скульптуры изначально также было два льва, но второго уничтожили. Бесспорно, что создателями статуй были хетты, но зачем они вырезали львов такого размера (обе статуи первоначально весили пять тонн каждая) - загадка.
7. Датские спирали
Золотые спирали из Дании.
Каждый археолог-любитель мечтает о большой находке. Несколько лет назад подобное произошло в Дании, когда пара любителей прочесывала поле в Дании с металлоискателями в поисках золота. Найденные четыре больших кольца побудили экспертов проверить то же самое поле, расположенное рядом с городом Бослунде, с помощью профессионального оборудования. То, что они обнаружили, превысило самые смелые ожидания. Были найдены датирующиеся 700 - 900 годами до н.э. спирали, сплетенные из 2,5-сантиметровых тончайших золотых проволочек. Что это такое — не знает никто.
8. Иерусалим
Таинственные артефакты Иерусалима.
В Иерусалиме есть настолько таинственное место, что археологи не знают , что и думать. В восточной части города были найдены древние жилища, вырезанные в коренной горной породе. В известняковом полу одной из горных «комнат» вырезаны три странные борозды V-образной формы глубиной 5 сантиметров и длиной 50 сантиметров. Их возраст датируется примерно 800 г. до н.э. Цель V-образных знаков, вырезанных во полу, неизвестна. В другой комнате нашли стоящий камень с отметками, напоминающими какую-то языческую религию, причем в Иерусалиме никогда не встречали таких символов.
9. Цивилизация долины Инда
Остатки загадочной цивилизации Инда.
Трудно поверить, что культура, после которой остались целые города, сегодня полностью неизвестна ученым. Названная «Цивилизацией долины Инда», данная культура появилась 4500 лет назад и именно после нее остались руины Хараппы и Мохенджо-Даро в современном Пакистане. Этот народ процветал в течение 1000 лет, торговал с соседней Месопотамией и использовал феноменально продвинутое на то время городское планирование. Подтверждением этого факта является Мохенджо-Даро, в котором почти каждый дом был оснащен канализацией и ванной, улицы образовали организованную сетку, а сам город имел сложную систему контроля воды, включающую несколько скважин и большой водосборный бассейн.
В Мохенджо-Даро не было найдено никаких признаков королевских или религиозных зданий, но при этом в нем было множество мастерских. Город был богатым, большим и одним из наиболее могущественных в данном регионе. Почему он был заброшен, а также почему пришла в упадок вся цивилизация долины Инда, не знает никто.
10. Голанская структура
Голанская структура, напоминающая лабиринт.
Это было названо одним из самых загадочных сооружений на Ближнем Востоке. Древний каменный памятник был впервые замечен с воздуха в 1967 году. Археологи, которые пролетали над Голанскими высотами (между Сирией и Израилем), заметили пять кругов, вписанных друг в друга. Наружное кольцо имело ошеломляющие размеры в 152 метра в поперечнике. После раскопок было определено, что возраст структуры составляет 5000 лет, и она является современником знаменитого Стоунхенджа в Англии. Немного напоминающая лабиринт Голанская структура построена из небольших базальтовых блоков, уложенных «стопками» общим весом более 40 тысяч тонн. В центре же находится огромный склеп.
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