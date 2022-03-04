10 древних артефактов, которые поставили учёных в тупик

Археологические находки, которые поставили учёных в тупик.

1. Дырявый сосуд

А для чего отверстия?

2. Артефакт с Аляски

Разбитое кольцо или пряжка из 600 г до н.э.

3. Каменный язык

Камень вместо языка.

4. Иорданская стена

Иорданская стена.

5. Мистические монеты

10 монет, ставших загадкой.

6. Львы Каракиза

Загадочные статуи львов.

7. Датские спирали

Золотые спирали из Дании.

8. Иерусалим

Таинственные артефакты Иерусалима.

9. Цивилизация долины Инда

Остатки загадочной цивилизации Инда.

10. Голанская структура

Голанская структура, напоминающая лабиринт.