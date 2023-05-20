Самые мощные ядерные взрывы, заснятые на камеру

Если бы когда-либо существовал образ красоты, представляющую жестокость, силу, несущую невообразимый вред, или способность человека разрушать природу, то гриб от ядерного взрыва являлся бы точным его представлением. Ядерные бомбы с момента своего создания в 1940-ых годах под эгидой Манхэттенского проекта стали символом современного мира.



Сегодня, шестого января, КНДР объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. И мы решили вспомнить самые мощные ядерные взрывы, прогремевшие на планете, и заснятые на камеру.









Операция Айви-Майк

Операция Касл-Ромео

Операция Касл-Янки

Операция Касл-Браво

Царь-бомба