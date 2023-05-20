Самые мощные ядерные взрывы, заснятые на камеру

Если бы когда-либо существовал образ красоты, представляющую жестокость, силу, несущую невообразимый вред, или способность человека разрушать природу, то гриб от ядерного взрыва являлся бы точным его представлением. Ядерные бомбы с момента своего создания в 1940-ых годах под эгидой Манхэттенского проекта стали символом современного мира.
Сегодня, шестого января, КНДР объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. И мы решили вспомнить самые мощные ядерные взрывы, прогремевшие на планете, и заснятые на камеру.
Операция Айви-Майк
Первое в мире успешное испытание термоядерного взрывного устройства было проведено США 1 ноября 1952 года. Оценочная мощность взрыва составила 10-12 мегатонн тротилового эквивалента, что превосходило мощность взрыва от бомбы, сброшенной на Нагасаки, в 500 раз.
Облако от взрыва поднялось на 37 километров, а диаметр гриба составил 160 километров.
Испытание было заснято операторами ВВС США.
Операция Касл-Ромео
Операция Касл-Ромео описывается как третий самый мощный взрыв, произведенный США – 11 мегатонн тротилового эквивалента.
Устройство было взорвано 27 марта 1954 года на барже, пришвартованной в середине кратера, который остался после предыдущего ядерного испытания Касл-Браво. Это первое испытание, которое решили провести на барже, поскольку было обнаружено, что взрыв может разрушить искусственный остров на рифе, атолл Бикини, где и проводились испытания.
Операция Касл-Янки
Испытание было проведено всего лишь месяц спустя после Касл-Ромео 5 мая 1954 года и снова на атолле Бикини. Мощность взрыва, как ожидали, должна была составить 6-10 мегатонн, однако взрыв прогремел с 13,5 мегатоннами в тротиловом эквиваленте. И это стал второй самый мощный ядерный взрыв, произведенный США.
Через 2 минуты после взрыва высота грибообразного облака была 12 километров, а через 10 минут – уже все 40 километров. Диаметр «шляпки» – 16 километров.
Операция Касл-Браво
Взрыв ядерной бомбы 1 марта 1954 года в ходе испытаний Касл-Браво является самым мощным взрывом, произведенным США по сей день. Оценочная мощность взрыва – 15 мегатонн тротилового эквивалента, что превышает в 1 200 раз взрыв от бомбы, сброшенной на Хиросиму. Однако испытания повлекли за собой сильное радиационное загрязнение, что заставило весь мир пересмотреть свои взгляды на ядерное оружие.
Облако от взрыва быстро поднялось на огромную высоту – через минуту оно достигло отметки в 15 километров, через 8 минут превысило отметку 40 километров. Диаметр «шляпки» составил 100 километров. Ширина кратера, оставшегося после взрыва, составила 2 километра, а глубина 75 метров.
Царь-бомба
Самая мощная бомба за всю историю человечества была создана в СССР и взорвана 30 октября 1961 году. Энергия взрыва составила около 55 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 10 раз мощнее взрывов от всех бомб Второй мировой войны, включая сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
Бомба была сброшена с самолета Ту-95В и взорвалась на высоте 4200 м над уровнем моря.
Радиус огненного шара от взрыва достиг около 4,5 километров. Высота гриба составила 64 километра, ширина – 40 километров, а световое излучение могло вызывать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 километров.
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