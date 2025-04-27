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Как очистить посуду из нержавеющей стали

Посуда из нержавеющей стали очень быстро загрязняется, если периодически ее не очищать. Сделать поверхность таких изделий чистой можно с помощью простого способа. Для его осуществления понадобятся средства, которые найдутся в любом доме.




Потребуется:

1 ч.л. (с горкой) лимонной кислоты;
3 ст.л. пищевой соды;
3 ст.л. перекиси водорода;
1 ст.л. моющего средства для посуды; Губка для мытья посуды.


Очищаем чайник из нержавеющей стали:



В чайник налейте воду из под крана.



Положите в него лимонную кислоту и вскипятите чайник. После этого дайте ему постоять около 5-7 минут.



В это время приготовьте средство для очищения чайника. В емкости смешайте соду, перекись водорода и моющее средство для посуды. Хорошо размешайте составляющие для получения однородной консистенции.



Кипяток с содой из чайника еще пригодится – им можно прочистить трубы в раковине. Для этого в раковину насыпьте соду, влейте уксус, а когда реакция закончится – вылейте воду из чайника.



Начинаем очищать чайник от грязи. Мягкой стороной губки для мытья посуды нанесите подготовленное средство на поверхность чайника. Оставьте его в таком состоянии на 10-20 минут, в зависимости от степени загрязненности.



Таким простым способом можно почистить кастрюли, сковороды и раковину по той же схеме.



Жесткой стороной губки протрите чайник еще раз и смойте средство водой. После такого промывания чайник должен полностью высохнуть.



Только потом его можно заполнить и включать в сеть.



Вся посуда просто сверкает чистотой.



Супер экономный способ практически не потребовал усилий и финансовых затрат.
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