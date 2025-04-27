Как очистить посуду из нержавеющей стали

Посуда из нержавеющей стали очень быстро загрязняется, если периодически ее не очищать. Сделать поверхность таких изделий чистой можно с помощью простого способа. Для его осуществления понадобятся средства, которые найдутся в любом доме.









Потребуется:



1 ч.л. (с горкой) лимонной кислоты;

3 ст.л. пищевой соды;

3 ст.л. перекиси водорода;

1 ст.л. моющего средства для посуды; Губка для мытья посуды.

В чайник налейте воду из под крана.Положите в него лимонную кислоту и вскипятите чайник. После этого дайте ему постоять около 5-7 минут.В это время приготовьте средство для очищения чайника. В емкости смешайте соду, перекись водорода и моющее средство для посуды. Хорошо размешайте составляющие для получения однородной консистенции.Кипяток с содой из чайника еще пригодится – им можно прочистить трубы в раковине. Для этого в раковину насыпьте соду, влейте уксус, а когда реакция закончится – вылейте воду из чайника.Начинаем очищать чайник от грязи. Мягкой стороной губки для мытья посуды нанесите подготовленное средство на поверхность чайника. Оставьте его в таком состоянии на 10-20 минут, в зависимости от степени загрязненности.Таким простым способом можно почистить кастрюли, сковороды и раковину по той же схеме.Жесткой стороной губки протрите чайник еще раз и смойте средство водой. После такого промывания чайник должен полностью высохнуть.Только потом его можно заполнить и включать в сеть.Вся посуда просто сверкает чистотой.Супер экономный способ практически не потребовал усилий и финансовых затрат.