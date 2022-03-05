10 продуктов, которые сделают кожу красивой и здоровой

Всё для красоты и здоровья кожи
Многие мечтают иметь безупречную кожу лица, которая практически не требует макияжа. Оказывается, этого добиться довольно легко — нужно просто изменить свой рацион питания. В этом обзоре "десятка" продуктов, которые помогут сделать кожу молодой, красивой и здоровой."
1. Листовая капуста
Поможет коже: листовая капуста.
Капуста является богатым источником витамина К. Она также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогут предотвратить отечность лица. Содержащаяся в капусте сера помогает снизить покраснение и шелушение кожи, а витамин К помогает предотвратить рак, поддерживая кровообращение. Это также выводит токсины из организма.
2. Манго
Поможет коже: манго.
Манго увеличивают выработку коллагена, который придает коже более гладкий и молодой вид. Также эти фрукты содержат каротиноиды, которые могут улучшить тонус кожи и ее цвет, сделав ее «светящейся».
3. Помидоры
Поможет коже: помидоры.
По результатам исследования, проведенного в 2012 году, был сделан вывод о том , что у женщин, в рацион которых входили много помидоров, было меньше проблем с кожей (к примеру, покраснения и повреждений ДНК от ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать морщины). Помидоры содержат ликопен - антиоксидант, который защищает кожу от УФ-излучения.
4. Вода
Поможет коже: вода.
Казалось бы, совет пить воду каждый день звучит довольно очевидно. Но если человек страдает от сухой, шелушащейся кожи, то это признак того, что его организм получает мало влаги. А плотная кожа более склонна к образованию морщин и других признаков старения. Правильная гидратация приводит к тому, что кожа будет буквально светиться. Многие диетологи рекомендуют начинать свой день со стакана обычной воды.
5. Лосось
Поможет коже: лосось.
Некоторые медицинские эксперты рекомендуют включить в свой рацион лосося из-за его способности «разглаживать» кожу. Жирные кислоты Омега-3 очень важны для человека, поскольку организм не вырабатывает их. А рыба является отличным источником таких кислот, поэтому она помогает правильному функционировании различных типов клеток в организме, в том числе клеток кожи. Здоровые жиры помогают поддерживать выработку эластина и коллагена, который в свою очередь поможет сохранить кожу эластичной и молодой.
6. Кофе
Поможет коже: кофе.
Все женщины переживают о том, что у них может появиться целлюлит. При этом мало кто знает, что молотый кофе может помочь свести к минимуму его появление благодаря кофеину, который может обезвоживать жировые клетки.
7. Авокадо
Поможет коже: авокадо.
Ряд врачей заявляет, что стоит включить в ежедневный рацион авокадо, добавляя его в салат или даже бросая половинку плода в утренний коктейль. Авокадо снабжает кожу здоровыми жирами, а фитонутриенты будут обеспечивать нужную гидратацию, вернув коже сияние.
8. Красный перец
Поможет коже: красный перец.
Красный сладкий перец имеет очень высокое содержание витамина, который помогает организму вырабатывать коллагена, помогающий предотвратить провисание кожи. Витамин С также помогает предотвратить воспаление, которое может ускорить старение .
9. Черника
Поможет коже: черника.
Для склонной к акне кожи необходимы продукты, богатые антиоксидантами, такие как черника. Они помогут организму избавиться от токсинов и очистят кожу. Нужно есть ее в сыром виде или добавлять в греческий йогурт.
10. Шоколад
Поможет коже: шоколад.
Вопреки распространенному мнению, шоколад очень хорошо влияет на организм, если есть его в умеренных количествах. Темный шоколад содержит очень высокий уровень флавонолов, сильнодействующей формы антиоксидантов. Нужно убедиться в том, что шоколад содержит не менее 70% какао - тем выше процент, тем это лучше для кожи. Стоит съедать пару долек в день.
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